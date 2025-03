Glosario de tecnología: qué significa Archivo Zip

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Archivo Zip

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un archivo Zip es un formato de archivo que permite comprimir y descomprimir archivos. Los archivos Zip pueden ser creados y leídos por muchas aplicaciones, incluyendo WinZip, 7-Zip y WinRAR.

¿Alguna vez has necesitado enviar o descargar un archivo y te has dado cuenta de que era demasiado grande para hacerlo? Si es así, entonces probablemente hayas usado un archivo ZIP. Los archivos ZIP son una forma de comprimir los datos para que ocupen menos espacio. Esto es útil tanto para ahorrar espacio en tu computadora como para enviar archivos a través de Internet más rápidamente.

¿Cómo hacer un archivo Zip?

Un archivo Zip es un formato de archivo que permite que los usuarios compriman o agrupen uno o más archivos en un solo paquete. El formato Zip fue creado por Phil Katz y se ha convertido en el estándar de facto para la compresión y el intercambio de datos. Los archivos Zip se pueden encontrar con la extensión «.zip» o «.ZIP» y se pueden abrir con WinZip, 7-Zip y otros programas de compresión.

Los archivos Zip son populares debido a que reducen el tamaño del paquete de datos, lo que los hace más fáciles de transferir a través de correo electrónico u otros medios. También pueden agrupar varios archivos en un único paquete, lo que simplifica el almacenamiento y el envío. Otra ventaja es que los usuarios pueden proteger los datos del paquete con contraseña si así lo desean.

Para crear un nuevo archivo Zip, los usuarios pueden utilizar la función «Comprimir» del sistema operativo Windows o Mac OS X, o bien descargar e instalar un programa de terceros como WinZip o 7-Zip. Para agregar datos al paquete comprimido existente, los usuarios deben abrir el archivo Zip existente con su programa de elección e ir a «Agregar». A continuación, seleccionan qué tipo de información desean agregar al paquete: carpetas enteras o solo algunos archivos individuales.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece múltiples beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un paso hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y conocimientos.