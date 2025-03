Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

El anime son las series animadas que se producen en Japón y relatan diferentes tipos de historias cuyo objetivo es entretener específicamente al sector más jóven de la población del país. Desde hace varias décadas estas producciones se globalizaron gracias a que eran transmitidas en los canales locales en occidente y con el paso del tiempo se fueron integrando a los catálogos de las plataformas de streaming.

One Piece, Naruto y Bleach ostentan en los últimos años el título de “Big 3” por ser los tres animes más grandes de la última generación, sin embargo, en los años recientes nuevas historias han comenzado a alzar la mano para convertirse en el nuevo anime más exitoso de la historia.

Crunchyroll es un plataforma de streaming que cuenta con un amplio catálogo de animes y con las licencias de transmisión de las series que están actualmente en emisión en Japón.

Cada semana se publican los episodios a unas cuantas horas de diferencia de su transmisión en el país asiático. Si quieres adentrarte en el mundo del anime o ya eres un fan experimentado en busca de una nueva serie a continuación te compartimos los 10 títulos más populares para ver este fin de semana.

Lista de animes

1.- Re:ZERO -Starting Life in Another World- S3: Counterattack Arc

Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata. Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar. Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica. Subaru no quiere que la chica resulte herida, con lo que jura acabar con cualquier enemigo, con cualquier destino que le aguarde, siempre por protegerla.

2.- Toilet-bound Hanako-kun S2

Yashiro Nene busca ayuda fantasmal con su vida amorosa, pero cuando “Hanako-san”, el espíritu que concede deseos que acecha en el baño de las niñas, resulta ser un niño, puede terminar recibiendo más o menos de lo que esperaba.

3.- The Apothecary Diaries S2

Maomao llevaba una vida tranquila ayudando a su padre, un boticario. Todo cambia el día que la venden como sirvienta al palacio del emperador, pero la vida entre nobles y realeza no es para ella. Cuando la familia imperial enferma, ella decide intervenir para encontrar una cura, lo que llama la atención de Jinshi, un guapo oficial de palacio que decide ascenderla como dama de compañía de una de las concubinas del emperador. ¡Su habilidad con la medicina la hará conocida en el palacio por ayudar a resolver muchos misterios!

4.- Solo Leveling S2 -Arise from the Shadow-

Lo que no te mata te hace más fuerte, pero en el caso de Sung Jinwoo, lo que lo mató lo hizo más fuerte. Después de ser brutalmente asesinado por monstruos en una mazmorra de alto rango, Jinwoo regresó con el Sistema, un programa que solo él puede ver y que eleva su nivel en todos los sentidos. Ahora, está decidido a descubrir los secretos detrás de sus poderes y la mazmorra que los engendró.

5.- Medalist

Convertirse en bailarín sobre hielo no era el objetivo de Tsukasa Akeuraji cuando decidió lanzarse al mundo del patinaje artístico. Sin embargo, fue allí donde acabó, ya que “empezó demasiado tarde” para perseguir sus verdaderos sueños de patinador en solitario. Durante años, se contentó con ser una cáscara de sus antiguas ambiciones, hasta que conoció a una niña en la que se vio reflejado. Inori Yuitsuka, una niña de quinto curso tan desesperada por patinar que practicaba en secreto, había visitado la pista de Tsukasa con su madre para pedir clases. Todos los que la rodeaban la tacharon de inútil, le dijeron que era “demasiado tarde” para empezar y que era imposible alcanzar a las demás patinadoras. Con una nueva convicción y sin querer dejar que otra patinadora apasionada siga el mismo camino que él, Tsukasa asume la responsabilidad de entrenarla y promete convertir a Inori en medallista.

6.- My Happy Marriage S2

Miyo Saimori, que nació sin talento en una familia noble famosa por sus habilidades sobrenaturales, se ve obligada a vivir en servidumbre por su abusiva madrastra. Sin embargo, cuando Miyo finalmente llega a la edad de casarse, sus esperanzas de ser llevada a una vida mejor se desmoronan cuando descubre la identidad de su prometido: Kiyoka Kudou, un comandante aparentemente tan frío y cruel que sus anteriores prometidas huyeron a los tres días de sus compromisos. Sin un hogar al que regresar, Miyo se resigna a su destino y pronto descubre que su pálido y hermoso futuro esposo es todo menos el monstruo que esperaba. A medida que abren lentamente sus corazones el uno al otro, ambos se dan cuenta de que el otro puede ser su oportunidad de encontrar el verdadero amor y la felicidad.

7.- The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, REALLY Love You S2

Rentaro Aijo fue rechazado 100 veces en la escuela secundaria. Visita un santuario y reza para tener mejor suerte en la escuela secundaria. El Dios del Amor aparece y le promete que pronto conocerá a 100 personas con las que está destinado a salir. Pero hay una trampa: una vez que el destino le presenta a alguien, los dos deben amarse felizmente. Si no lo hacen, morirán. ¿Qué le sucederá a Rentaro y sus 100 novias en la escuela secundaria?

8.- I May Be a Guild Receptionist, but I'll Solo Any Boss to Clock Out on Time

Alina pensaba que había encontrado el trabajo perfecto como recepcionista del gremio. Un trabajo estable, tranquilo y con un uniforme monísimo. Pero este trabajo de ensueño se convierte en una pesadilla cada vez que los aventureros se quedan atrapados en el proceso de completar una mazmorra. Cansada de trabajar hasta las tantas por las noches, Alina decide acabar con los jefes ella misma. Sus impresionantes habilidades le han hecho ganarse el apodo de Verdugo. ¿Podrá mantener su identidad en secreto?

9.- Ameku M.D.: Doctor Detective

El Departamento de Diagnóstico Patológico del Hospital General Ten’ikai se ocupa de los casos que otros médicos consideran demasiado difíciles de tratar. También es el lugar donde surgen extraños misterios, que van desde enfermedades inexplicables hasta insólitos asesinatos que ni siquiera la policía puede resolver. En el centro de todo está Takao Ameku, una brillante doctora decidida a descubrir la verdad que se esconde tras estas anomalías.

10.- SAKAMOTO DAYS

Taro Sakamoto era un asesino a sueldo que lo dejó todo tras conocer a la mujer de su vida. Tiempo después, con una hija y unos cuantos kilos de más, vive una vida tranquila regentando un combini, aunque su instinto sigue intacto. Un antiguo compañero descubre su paradero y a partir de ahí, otros conocidos suyos y rivales empezarán a buscarlo para darle pasaporte al otro mundo de una vez. Con una familia y un negocio que proteger, la cosas se van a poner complicadas para Taro. Pero eso no es todo: entre otras muchas reglas que ha acordado con su mujer, Taro tiene prohibido volver a matar a nadie más! ¿Cómo se las apañará para proteger su pacífica vida con la que se le viene encima?

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.