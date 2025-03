Trucos para extender la vida útil de la batería de un portátil sin sacrificar su rendimiento

Con estas pautas se evita mantener conectado el ordenador a la corriente eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batería de una computadora portátil es uno de los componentes más vulnerables al desgaste con el paso del tiempo. La carga y descarga constante, así como los hábitos de uso incorrectos, pueden reducir su capacidad de forma considerable y hacer que su vida útil disminuya más rápido de lo esperado.

Es un hecho que todos los portátiles eventualmente necesitarán reemplazar su batería, pero existen varios factores que pueden acelerar este proceso y que, si se controlan adecuadamente, pueden alargar la vida útil del dispositivo.

El uso erróneo de ciertos elementos, como cargadores de terceros, o la exposición de la batería a condiciones extremas de temperatura son factores que pueden generar un daño irreversible a largo plazo. Además, otros hábitos aparentemente inofensivos, como cargar el dispositivo hasta el 100% de manera constante, pueden ser perjudiciales.

Por qué se debe evitar exponer la computadora a temperaturas extremas

La exposición directa en el sol es un riesgo para este componente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto altas como bajas temperaturas, son uno de los principales factores que aceleran el deterioro de las baterías de los portátiles. Según los datos de fabricantes como HP, las altas temperaturas pueden tener un efecto devastador, provocando que la batería pierda rápidamente su capacidad de carga y reduzca su ciclo de vida útil.

Esto es porque el calor excesivo aumenta la tasa de reacciones químicas dentro de la batería, lo que termina afectando su rendimiento. En cambio, las temperaturas frías no suelen representar un riesgo alto, aunque tampoco es muy bueno exponer la batería a temperaturas extremadamente bajas.

Para evitar daños, es esencial no dejar nunca la computadora portátil en lugares como el interior de un auto estacionado bajo el sol o al aire libre en días calurosos. Para proteger la batería, lo mejor es mantener el dispositivo en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor directo.

Qué pasa si no se usa el cargador original del portátil

Cada computadora tiene sus propias características y accesorios. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El cargador de la computadora portátil no es un accesorio cualquiera; es una pieza segura que garantiza que la batería reciba la cantidad adecuada de energía. Según los expertos, no todos los cargadores son iguales, y utilizar uno que no sea el oficial o de tercera parte puede tener consecuencias negativas.

Los cargadores no originales pueden suministrar la energía de manera incorrecta, ya sea demasiado rápido o demasiado lento, lo que puede afectar tanto al rendimiento de la batería como a la de la computadora en sí misma.

Además, usar cargadores de otras marcas o modelos podría generar un sobrecalentamiento en la batería, lo que a largo plazo comprometería su funcionamiento. Así que si el cargador original de una laptop se pierde, lo más adecuado es adquirir uno de repuesto directamente de la marca del dispositivo.

Por qué no se debe cargar al 100% la batería del portátil

Acciones incorrectas pueden provocar varios daños en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque muchas personas acostumbran a cargar sus dispositivos hasta el 100%, este hábito es el más beneficioso para la batería de un portátil. Según estudios realizados por fabricantes como HP, lo ideal es cargar la batería hasta un 85% o 90% en lugar de llegar al 100% de forma constante.

La razón detrás de esta pauta es simple: los últimos porcentajes de carga (como el 100%), requieren un esfuerzo mucho mayor por parte de la batería.

Cómo ayuda el modo de ahorro de batería a mejorar la durabilidad de la carga

Esta función es útil cuando no se tiene una fuente de energía cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La mayoría de los portátiles modernos cuentan con un modo de ahorro de batería, una herramienta que permite gestionar mejor el consumo energético y alargar la duración de la carga.

Este modo ajusta automáticamente diversos parámetros de funcionamiento como el brillo, las apps en segundo plano y las conexiones a internet, para reducir el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento.

Es clave activar este modo cuando se utiliza el portátil sin acceso a una fuente de alimentación, especialmente si se necesita extender la duración de la batería durante el día.