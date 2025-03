Google transforma por completo sus búsquedas con IA: estas son las novedades que debes conocer

Google está renovando las búsquedas con inteligencia artificial. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Ahora, gracias al poder de Gemini 2.0, el modelo de inteligencia artificial más reciente de Google, los usuarios pueden realizar preguntas largas y complejas sobre temas como codificación, matemáticas avanzadas, botánica, entre otros, directamente en el buscador. Esta nueva capacidad permite a la IA comprender mejor estas consultas y ofrecer respuestas más precisas.

Con las avanzadas capacidades de Gemini 2.0, Google asegura respuestas más rápidas y de mayor calidad, además de mostrar AI Overviews con mayor frecuencia para este tipo de consultas.

“Brindamos respuestas más rápidas y de mayor calidad, y mostramos AI Overviews con mayor frecuencia para este tipo de consultas”, comenta Robby Stein, vicepresidente de Producto, Búsqueda de Google, sobre esta nueva función que, por el momento, está disponible en Estados Unidos de manera inicial.

Como parte de las pruebas, Google también está implementando una nueva pestaña en su buscador llamada ‘AI Mode’, diseñada específicamente para preguntas que requieren una mayor exploración, comparaciones y razonamiento.

Con AI Mode, los usuarios pueden interactuar de forma más sencilla con Gemini 2.0 para sus consultas en internet. (Google)

Por ejemplo, los usuarios ahora pueden hacer preguntas más matizadas, como explorar un nuevo concepto o comparar opciones detalladas, sin necesidad de realizar múltiples búsquedas. La IA proporcionará una respuesta útil acompañada de enlaces para obtener más información.

Al realizar la búsqueda “¿Qué le ocurre a tu frecuencia cardíaca durante el sueño profundo?”, se observa que la inteligencia artificial de Google genera una respuesta en la parte superior de la pantalla, explicando que durante el sueño profundo, también conocido como sueño de ondas lentas (SWS), la frecuencia cardíaca disminuye significativamente.

Debajo de esta respuesta, se presentan enlaces a artículos relacionados con el tema, como “Heart Rate During Sleep” (Frecuencia cardíaca durante el sueño) de Welltory, o “What happens during sleep?” (¿Qué sucede durante el sueño?) de National Institutes of Health, entre otros.

Google complementa sus resultados con links, preguntas similares y la posibilidad de chatear con la IA. (Google)

A la derecha, en la sección AI Mode, se despliega una lista de sitios relacionados con el tema, como la Cleveland Clinic y Harvard Medical School, que proporcionan más información sobre cómo el sueño afecta la frecuencia cardíaca, lo que permite al usuario acceder fácilmente a contenido adicional y detallado sobre el tema.

“El modo AI te ayuda a realizar búsquedas de forma más sencilla al combinar las funciones avanzadas de Gemini 2.0 con los mejores sistemas de información de Google”, comenta Google.

“Comenzaremos a invitar a los suscriptores de Google One AI Premium a ser los primeros en probar esta experiencia en Labs”, agrega Stein.

Gemini 2.0 es el nuevo modelo de IA de Google. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra forma de probar las nuevas funciones de Google es a través de Google Labs, una plataforma gratuita que permite acceder a herramientas experimentales y funciones en desarrollo. Aunque no ofrece acceso a todas las funciones disponibles, proporciona una oportunidad única para explorar las innovaciones de Google antes de su lanzamiento oficial.

Los usuarios pueden participar en pruebas y dar retroalimentación, ayudando a mejorar la calidad y el desempeño de las herramientas antes de su disponibilidad general.

Qué es Google One AI Premium

Google One AI Premium es un plan de suscripción que ofrece acceso a funciones de inteligencia artificial de Google y almacenamiento en la nube.

Puntualmente, sus características son:

2 TB de almacenamiento en Google Drive, Gmail y Google Fotos.

Acceso a Gemini Advanced, los modelos de IA más avanzados de Google.

Funciones experimentales que usan IA generativa. “Las funciones experimentales pueden cometer errores y sugerir respuestas imprecisas o inapropiadas”, indica Google.

Personalización del estilo y tono de cuadernos.

Una alternativa para experimentar las nuevas funciones de Google es mediante Google Labs. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Control de la extensión de las respuestas.

Creación de imágenes de fondo personalizadas.

Mejora de la calidad de audio, video e iluminación en reuniones.

Resúmenes de audio, cuadernos y fuentes.

Mejora de la calidad de video en Google Meet.

Se pueden crear versiones personalizadas de Gemini, llamadas Gems, para optimizar tareas.