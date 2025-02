Así puedes ver estados de WhatsApp en secreto y sin cambiar la configuración de privacidad

Si no quieres desactivar las confirmaciones de lectura, pero tampoco quieres que los demás sepan que viste sus estados, aquí tienes algunas soluciones efectivas - REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, y entre sus funciones más populares están los Estados, similares a las Stories de Instagram y Facebook. Estos permiten compartir fotos, videos o textos por 24 horas antes de desaparecer.

Si quieres mantener el control sobre tu privacidad y ver estados sin dejar rastro, o simplemente evitar que los demás sepan que has revisado su contenido, aquí te explicamos cómo hacerlo de manera sencilla y efectiva.

WhatsApp oculta un truco para ver estados sin que los demás se enteren - WHATSAPP OFICIAL

Cómo funciona la visualización de estados en WhatsApp

Cuando un usuario publica un estado en WhatsApp, puede acceder a una lista de personas que lo han visto. Sin embargo, esta información depende directamente de la configuración de privacidad de cada usuario.

Si tienes activadas las confirmaciones de lectura, el autor del estado sabrá que lo has visto.

Si las tienes desactivadas, podrás ver estados sin que la otra persona lo sepa, pero tampoco podrás ver quién ve los tuyos.

Esta configuración es clave para decidir cómo quieres interactuar con los estados de WhatsApp.

Cómo ver estados sin que nadie lo sepa

Trucos para ver estados de WhatsApp sin ser descubierto, incluso sin desactivar los leídos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Si prefieres pasar desapercibido y que nadie sepa que has visto sus estados, puedes desactivar las confirmaciones de lectura siguiendo estos pasos:

Abre WhatsApp en tu celular. Ve al menú de Configuración (tres puntos en la esquina superior derecha en Android o en “Configuración” en iPhone). Ingresa a la sección Privacidad. Desactiva la opción Confirmaciones de lectura.

Una vez que hagas esto, podrás ver cualquier estado sin que tu nombre aparezca en la lista de visualizaciones. Sin embargo, hay un detalle importante:

Tampoco podrás ver quién ha visto tus estados. WhatsApp aplica esta función de manera recíproca, lo que significa que si ocultas tu actividad, tampoco podrás ver la de los demás.

Cómo volver a activar las confirmaciones de lectura para ver quién ha visto tus estados

Existen trucos que te permiten ver estados sin aparecer en la lista de visualizaciones. Aprende cómo hacerlo con el modo avión, WhatsApp Web y otras técnicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en algún momento decides que quieres ver quién ha visto tus estados nuevamente, solo debes activar las confirmaciones de lectura repitiendo los pasos anteriores y encendiendo la opción.

Si desactivaste las confirmaciones y luego las vuelves a activar, no se mostrarán las visualizaciones de estados anteriores, solo de los nuevos que publiques después del cambio.

Qué significa el icono del ojo tachado en los estados

Si alguna vez publicaste un estado y viste un icono de ojo tachado en la parte inferior, significa que las visualizaciones no están disponibles. Esto ocurre cuando tienes desactivadas las confirmaciones de lectura, lo que impide que WhatsApp registre quién ha visto tu estado.

Si quieres que vuelva a aparecer la lista de visualizaciones, simplemente activa las confirmaciones de lectura en la configuración de privacidad.

Cómo ver estados de WhatsApp en “modo invisible” sin desactivar los leídos

Si quieres ver estados sin dejar rastro pero sin desactivar las confirmaciones de lectura de los mensajes, hay otros trucos que puedes usar:

1. Modo avión

Abre WhatsApp y deja que los estados carguen en la aplicación.

Activa el modo avión en tu celular para desconectarte de internet.

Abre los estados que quieras ver.

Cierra WhatsApp completamente antes de desactivar el modo avión.

De esta forma, WhatsApp no registrará que los has visto porque la aplicación no se conectó a internet mientras lo hacías.

2. Ver estados desde las notificaciones

Si la otra persona sube una imagen o texto, muchas veces puedes ver parte del contenido directamente en la notificación sin necesidad de abrirlo.

3. Usar WhatsApp Web con extensiones

En Google Chrome existen extensiones que permiten ocultar la confirmación de lectura en WhatsApp Web, permitiéndote ver estados sin ser detectado.

Ventajas de desactivar las confirmaciones de lectura

Puedes ver estados sin que la otra persona lo sepa.

Mayor privacidad en tus interacciones dentro de WhatsApp.

Desventajas de desactivar las confirmaciones de lectura

No podrás ver quién ha visto tus estados.

No recibirás confirmaciones de lectura en los chats individuales (solo en grupos).