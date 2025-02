Bill Gates revela su fórmula para que cualquiera lea 50 libros al año

Bill Gates también es conocido por sus recomendaciones de lectura. (YouTube: Bill Gates)

Bill Gates lee alrededor de 50 libros al año, una cifra que puede parecer desafiante para muchos, pero que él logra gracias a algunos consejos prácticos que compartió con el medio Quartz.

Según Gates, uno de los hábitos clave para lograr leer una gran cantidad de libros es tomar notas en los márgenes. Como explicó, esta acción le ayuda a concentrarse mejor en los textos, especialmente en los libros de no ficción.

“Tomar notas asegura que realmente estoy pensando sobre lo que está en el libro. Si no estoy de acuerdo con algo, a veces me lleva mucho tiempo leerlo porque escribo tanto en los márgenes que se vuelve algo frustrante”, comentó el filántropo.

Además, Gates señaló que no comienza un libro que sabe que no podrá terminar. Mencionó su interés en leer ‘Infinite Jest’, una novela de David Foster Wallace, pero destacó que, debido a su longitud y complejidad, aún no ha tomado la decisión de empezar.

Para Gates es necesario dedicar una hora completa a la lectura. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

“Si fuera un libro de 200 o 300 páginas, no lo pensaría dos veces, pero es largo y complicado. Prefiero seguir mi regla de terminar lo que empiezo”, agregó.

Bill Gates, además de ser un ávido lector, también reveló que prefiere los libros físicos frente a los digitales. “Cuando me siento a leer por la noche, a menudo estoy leyendo una revista en papel o un libro. Estoy tan acostumbrado a eso”, confesó Gates.

A pesar de tener una maleta llena de libros que lleva consigo en sus viajes, lo que considera algo voluminoso y anticuado, sigue siendo su forma preferida de disfrutar la lectura.

Finalmente, Gates compartió otro consejo fundamental para una lectura efectiva: bloquear una hora completa para leer. “No puedes ponerte a leer cinco minutos aquí o diez minutos allá, porque no te permite concentrarte adecuadamente”, explicó.

Gates confesó que prefiere leer libros en físico que digitales. (Reuters/Stephanie Lecocq/File Photo)

Según él, las revistas y los videos cortos son más adecuados para esos breves intervalos de tiempo, pero la lectura profunda requiere tiempo continuo. “Cada noche leo un poco más de una hora, lo que me permite avanzar con mi libro actual”, comentó el filántropo.

Cuál es el último libro que escribió Bill Gates

El último libro escrito por Bill Gates, titulado ‘Source Code’, ofrece una mirada profunda a los primeros años de su vida, desde su infancia hasta el momento decisivo en que abandonó la universidad para fundar Microsoft junto a Paul Allen.

En estas memorias, Gates reflexiona sobre los eventos que moldearon su carrera y lo llevaron a convertirse en una figura influyente en los campos de la tecnología y la filantropía.

A través de su publicación en el blog Gates Notes, el fundador de Microsoft explica que el libro cubre no solo su ascenso profesional, sino también los retos personales que enfrentó a lo largo de su vida. “Escribo sobre las relaciones, lecciones y experiencias que sentaron las bases de todo lo que vino después en mi vida”, comentó Gates.

El último libro escrito por Gates se enfoca en su infancia y adolescencia. (thisisbillgates)

Entre las dificultades compartidas, destaca su sensación de ser un “inadaptado” durante su niñez, los conflictos familiares en su adolescencia, la tristeza por la pérdida de seres queridos y la angustia por casi ser expulsado de la universidad.

En una reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon, Gates también reflexionó sobre su vida actual. Este año celebra su cumpleaños 70, mientras que Microsoft conmemora sus 50 años y su fundación celebra 25 años de trabajo. “Es un buen momento para mirar atrás un poquito”, afirmó Gates, quien agradece el apoyo de sus padres y las oportunidades que se le presentaron a lo largo de su carrera.

Bill Gates ha escrito varios libros, entre ellos ‘The Road Ahead’, ‘Business @ the Speed of Thought’ y ‘How to Avoid a Climate Disaster’, donde explora temas de tecnología, negocios y sostenibilidad.