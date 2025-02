La niñera de la mafia y los webtoons más populares para leer este fin de semana

Estas son las historias más populares de semana en la plataforma de Webtoon (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los webtoons son historietas digitales que surgieron en Corea del Sur, en los últimos años el género logró captar la atención de diferentes personas y algunas historias que se han realizado lograron llegar a la televisión en formato de K-dramas.

Su principal característica es que están hechas en una sola imagen vertical para que las personas las puedan leer en teléfonos móviles. Las obras destacan por estar a color y tratar diferentes temas, aunque por lo general las más populares son del género romántico.

Webtoon fue una de las primeras plataformas que dio el salto a nivel global y posicionó como una de las más populares entre las personas.

A continuación te compartimos el la lista de los webtoons más populares de esta semana:

Los Webtoons más populares

1.- La niñera de la mafia

Ser una niñera de élite conlleva varios retos (Instagram Webtoon Latam)

Género: Romance

Autor: sh00 / Violet Matter

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

2.- Complejo de amigos de la infancia

Género: Romance

Autor: EUNHI

Haneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

3.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO / Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

4.- Love 4 a Walk

Género: Romance

Autor: Nuria Sanguino

A Pam le han roto el corazón demasiadas veces y que la abandonaran por su travieso perro, Bob, fue la gota que rebalsó el vaso. Ahora está decidida a cuidar a su preciada mascota sola. ¿Cuánto tiempo podrá resistirse esta enamoradiza mujer antes de enamorarse de su misterioso y comprensivo vecino, Tyler, sobre todo cuando él es tan bueno con los perros?

5.- Solo un amanecer

Vivir en una casa con alguien que es completamente distinto a ti conlleva a una serie de situaciones adversas (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Género: Romance

Autor: Kang Ki / Woo Jihye

La escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

6.- A fuego lento

Género: Romance

Autor: Team SABANA / Team J

Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

7.- Yo soy la reina en esta vida

La reina fue traicionada a pesar de ser devota al nuevo rey, sin embargo, la vida le da una segunda oportunidad para tomar venganza (Facebook Webtoon Latinoamérica)

Género: Fantasía

Autor: Themis / Omin

El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

8.- Una atípica historia de reencarnación

Género: Romance

Autor: Lemon Frog / A-jin

No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

9.- Quizás fue el destino

Género: Romance

Autor: honeyskein / damcho

Jia Han, una trabajadora independiente sin trabajo de 32 años, está cansada de que sus padres insistan con que se case y se vaya de la casa. Cuando se encuentra con un amigo de la infancia, Mincheol Jin, que siente la misma presión por parte de sus padres, dice sin pensar que casarse sería una buena solución para los problemas de los dos. Pero no se imaginaba que él aceptaría su propuesta y, de repente, se encuentra de camino al altar. ¡Una historia sobre un romance inesperado que no podrás dejar de leer!

10.- Este matrimonio está destinado a fracasar

Género: Romance

Autor: CHOKAM / Cheong-gwa

Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

Dónde surgieron los webtoons

“Dulce Hogar” es uno de los webtoons que llegó a la pantalla chica (Captura de Pantalla/YouTube Netflix)

Estas historietas digitales surgieron de la necesidad de leer cómics de una forma más sencilla en Corea del Sur. Daum fue uno de los primeros sitios webs que surgieron donde se publicaban webtoons, la plataforma nació en 2003 y ante la fama que adquirió Naver lanzaría su página Webtoon que dio el salto a nivel internacional.

El formato está pensado para que las personas puedan leer las historias desde la comodidad de su teléfono móvil en cualquier parte del mundo y algunas aplicaciones permiten a los usuarios descargar los webtoons para que puedan leerlos sin la necesidad de estar conectados a internet.

Las páginas de webtoons se caracterizan por abrir el espacio a todo tipo de autores, pues no necesariamente tienes que ser un profesional o una editorial de relevancia para publicar tus proyectos.

Esto ha generado que artistas de diferentes partes del mundo publiquen sus historias y esto ha provocado que en las plataformas tengan una gran variedad de estilos de dibujos y temas narrativos.