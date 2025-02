La nueva amenaza de WhatsApp: cómo los estafadores roban datos bancarios sin enlaces

No compartas tu pantalla : Ninguna entidad bancaria te pedirá que compartas tu pantalla durante una videollamada. Si alguien te lo solicita, es una señal clara de que se trata de una estafa.

No hagas clic en enlaces desconocidos: Aunque esta estafa en particular no depende de enlaces, siempre es recomendable evitar hacer clic en cualquier enlace desconocido o sospechoso. Muchos fraudes en línea comienzan de esta manera.