Primer lanzamiento del año de Apple: se espera un nuevo iPhone, funciones con IA y mucho más

Apple listo para sorprender con su evento - (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Este miércoles, 19 de febrero, será un día crucial para los fanáticos de la tecnología. Apple, como es costumbre, dará a conocer un nuevo producto que, en esta ocasión, genera una gran expectativa.

Aunque Tim Cook, CEO de la compañía, mantuvo el misterio en su publicación en X (anteriormente conocida como Twitter), varios rumores apuntan a que el evento de este miércoles podría marcar el lanzamiento del iPhone SE 4, un dispositivo que promete transformar la línea SE de Apple.

Apple ha mantenido un perfil bajo respecto a los detalles del evento, pero la publicación de Cook es lo único que se necesita para encender las expectativas.

El 19 de febrero, Apple podría estar a punto de revolucionar su línea SE y llevarla a nuevas alturas - crédito @tim_cook/X

“Get ready to meet the newest member of the family” (“Prepárate para conocer al nuevo miembro de nuestra familia”), escribió el ejecutivo junto con la fecha del lanzamiento, dejando abierta la puerta a diversas posibilidades. Sin embargo, las filtraciones y rumores han cobrado fuerza, y la mayoría de los expertos creen que este “nuevo miembro” será un iPhone.

¿Será el iPhone SE 4 el protagonista del evento?

La gama SE de Apple ha sido históricamente la más accesible dentro del ecosistema de la marca, con modelos que han ofrecido la esencia del iPhone a un precio más económico. Sin embargo, el iPhone SE 4 parece estar listo para dar un salto significativo, tanto en diseño como en características técnicas.

El cambio más evidente será su aspecto. El iPhone SE 4 adoptará un diseño similar al de los iPhone 14, lo que representa un giro respecto a los modelos anteriores, que mantenían un diseño más clásico con biseles grandes y el botón Touch ID.

El iPhone SE 4 parece estar diseñado no solo para ofrecer un rendimiento excepcional a un precio accesible, sino también para incorporar algunas de las tecnologías más avanzadas de la marca - crédito @theapplehub/X

El iPhone SE 4 contará con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, mucho más grande que las 4,7 pulgadas de su antecesor, y por primera vez se despedirá de la tecnología LCD que caracterizó a sus predecesores. Además, el dispositivo contará con Face ID y un notch en la parte superior, algo que parecía reservado solo para los modelos de gama alta.

Qué mejoras traerá el iPhone SE 4 en su interior

En términos de rendimiento, se espera que el iPhone SE 4 esté equipado con el chip A18, que lo pondrá a la par de los modelos más avanzados de Apple.

Este chip no solo mejorará el rendimiento general del dispositivo, sino que también permitirá la integración de Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía. Con 8 GB de RAM y un puerto USB-C, el nuevo modelo también dará el salto hacia una mayor compatibilidad con otros dispositivos, siguiendo la tendencia que comenzó con el iPhone 15.

El lanzamiento del iPhone SE 4 de Apple está por llegar, y promete redefinir la gama media con especificaciones de alto nivel como un diseño moderno, mejor rendimiento y un precio competitivo - APPLE

Además del cambio estético y técnico, el iPhone SE 4 podría contar con una cámara trasera de 48 megapíxeles, un avance significativo respecto al modelo anterior, que aún mantenía una cámara de 12 MP. Esto implicaría una mejora en la calidad de las fotos, especialmente en condiciones de poca luz, gracias a la incorporación de tecnologías de software avanzadas.

Los rumores también indican que el dispositivo contará con el nuevo módem 5G propio de Apple, lo que permitirá una conectividad más rápida y eficiente, y que, además, la batería podría experimentar una mejora notable en cuanto a duración, superando en un 60% a la de su antecesor. Esto sería un factor clave para atraer a aquellos usuarios que buscan una mayor autonomía sin tener que recurrir a modelos más caros.

Cuál podría ser el precio del iPhone SE 4

En cuanto al precio, aunque el iPhone SE siempre ha sido la opción económica de Apple, los rumores apuntan a que el nuevo modelo podría tener un precio de partida de 499 dólares, lo que representaría un ligero aumento respecto a los modelos anteriores, pero manteniéndose muy por debajo del costo de los dispositivos más avanzados de la marca.