El reloj contará con sensores de movimiento para detectar a los usuarios.

El reloj despertador fabricado por Nintendo ya está disponible a un precio de 99.99 dólares. Este dispositivo permite a los usuarios despertarse con música icónica de franquicias como Mario Bros o The Legend of Zelda.

Conocido como Nintendo Sound Clock Alarmo, este reloj va más allá de un despertador tradicional. Se distingue por su capacidad para sincronizar sonidos y animaciones basadas en populares títulos de Nintendo, incluidos Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

Los usuarios pueden elegir entre 35 escenas interactivas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva al momento de despertar.

Los usuarios puede configurar el reloj para que reproduzca sonidos de sus videojuegos favoritos. (X: NintendoAmerica)

Una de sus características más innovadoras es el sensor de movimiento, que detecta los movimientos del usuario mientras está en la cama. Esto permite posponer la alarma, bajar el volumen o apagarla con simples gestos. Además, el dispositivo registra los patrones de sueño, proporcionando información sobre el tiempo en cama y el nivel de actividad durante la noche.

El Nintendo Sound Clock Alarmo también incluye un modo personalizable con dos configuraciones de alarma: el Modo Suave, que mantiene una intensidad constante, y el Modo Gradual, que aumenta el volumen progresivamente mientras el usuario permanece acostado. Esto garantiza una experiencia de despertar adaptada a las preferencias individuales, ya sea más dinámica o relajada.

Cómo empezar a utilizar el reloj de Nintendo

Para empezar a utilizar el reloj despertador de Nintendo, primero selecciona un título de la franquicia, como Mario Bros o The Legend of Zelda, elige una de las 35 escenas disponibles y programa la hora de la alarma. Cada escena incluye música y efectos característicos del juego, diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva al momento de despertar.

El reloj despertador vale 99.99 dólares. (Nintendo)

Cuando la alarma se activa, reproduce los sonidos y la música del juego elegido, mientras un personaje o elemento del título aparece en la pantalla para interactuar contigo. Al mover el cuerpo o agitar la mano, el dispositivo responde con sonidos adicionales, como monedas o efectos especiales, haciendo del despertar una experiencia entretenida.

Si decides permanecer en la cama, la alarma combina sonidos suaves e intensos, y eventualmente aparece un personaje más “persuasivo” para motivarte a levantarte. Al hacerlo, la alarma se detiene y el reloj celebra con una fanfarria de victoria, como si hubieras completado un nivel en un videojuego.

Además, el reloj incluye funciones como emitir sonidos temáticos cada hora, ofrecer “Sleepy Sounds” para ayudarte a conciliar el sueño y monitorear tus patrones de descanso, registrando el tiempo en cama y los movimientos nocturnos.

El despertador incluye sonidos de The Legend of Zelda. (Nintendo)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el mejor videojuego

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha sido catalogado como el mejor videojuego de la historia por ChatGPT tras preguntarle: ¿Cuál es el mejor videojuego de la historia considerando empresas desarrolladoras como Nintendo, Sony Interactive Entertainment, Xbox Game Studios, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent Games, Ubisoft, Square Enix, Bandai Namco, Take-Two Interactive, Rockstar Games, Epic Games y Capcom?

El videojuego se ubicó en el primer lugar debido a su reconocimiento como un referente del género de mundo abierto, destacando por ofrecer una libertad sin precedentes al jugador y por su diseño innovador. Además, fue galardonado con múltiples premios, incluyendo el prestigioso Game of the Year en los The Game Awards 2017, como señaló ChatGPT.

Lanzado en 2017 para Nintendo Switch y Wii U, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un título de acción y aventura ambientado en el reino de Hyrule. La historia sigue a Link, quien despierta tras un letargo de 100 años con la misión de derrotar a Ganon y salvar a la princesa Zelda, en una travesía que combina exploración, combate y resolución de acertijos en un vasto y envolvente mundo abierto.