Una mujer perdió casi mil dólares por error en una transferencia bancaria: su negocio quedó en riesgo

La mujer asegura que el receptor del dinero no tiene intención de devolverle la suma. (Adobe Stock)

Una emprendedora en Argentina narró en su cuenta de Tik Tok como transfirió un millón de pesos a una cuenta bancaria equivocada, mientras hacía las compras de su mercancía. La mujer aseguró a los medios locales que la persona que recibió el dinero no piensa devolverlo.

Según relató Alicia Rosa Perea, tras realizar la transferencia a través de la aplicación de su banco, descubrió que había ingresado datos incorrectos. De inmediato contactó a la entidad financiera para informar el error y buscar una solución. Sin embargo, la respuesta que recibió fue desalentadora: si bien el banco se comprometió a iniciar un reclamo, no podía garantizar la recuperación del dinero.

Perea le contó al canal argentino Todo Noticias, que la situación se complicó aún más al intentar comunicarse con el destinatario del dinero. De acuerdo con sus declaraciones, el receptor, un joven de 25 años, admitió haber recibido la suma pero afirmó que no tenía intención de devolverla.

“La única comunicación que mantuve con la persona que recibió el dinero fue a través de la red social TikTok, donde alguien que decía ser él admitió haber recibido la plata. Pero dejó claro que no tiene intenciones de devolverla”, detalló la emprendedora.

Las transferencias digitales son instantáneas y difíciles de revertir. (foto: Hispanidad)

Ante este panorama, Perea buscó asesoramiento legal, pero finalmente decidió no iniciar acciones judiciales, asumiendo la responsabilidad de su error.

“Fue un error. Me confundí con una pequeña parte del alias y transferí mal”, expresó en un video que publicó en TikTok. Su historia rápidamente ganó relevancia, alcanzando miles de reproducciones y comentarios en la plataforma. Mientras algunos usuarios mostraron solidaridad, otros señalaron la falta de controles adicionales en los sistemas bancarios que pudieran prevenir este tipo de situaciones.

En Argentina, las transferencias electrónicas son operaciones instantáneas que, una vez procesadas, no pueden revertirse fácilmente. La legislación vigente establece que el receptor de fondos no está obligado a devolverlos si no hay una orden judicial que lo instruya.

En este sentido, la recuperación de los fondos depende, en última instancia, de la buena voluntad del receptor o de un proceso judicial que puede resultar costoso y prolongado. En muchos casos, las víctimas prefieren no emprender acciones legales debido a los gastos asociados y la incertidumbre sobre los resultados.

Según la legislación, el receptor de fondos no está obligado a devolverlos si no hay una orden judicial que lo instruya. FUENTE Mitto

El impacto en redes sociales

La decisión de Perea de compartir su experiencia en TikTok provocó un debate sobre la seguridad de las transacciones electrónicas y la responsabilidad de los usuarios. Algunos comentarios destacaron la importancia de implementar medidas preventivas, como la verificación doble de datos antes de confirmar una transferencia, mientras que otros sugirieron que los bancos deberían ofrecer mecanismos más robustos para corregir este tipo de errores.

No es la primera vez que un caso de este tipo se vuelve viral en redes sociales. En los últimos años, historias similares han expuesto tanto la vulnerabilidad de los usuarios como las limitaciones de las instituciones financieras. Además, expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de incidentes pueden ser explotados por estafadores, quienes simulan transferencias erróneas para engañar a las personas y obtener acceso a sus cuentas bancarias.

Las transferencias digitales reducen tiempos de procesamiento, pero deben ser verificadas antes de realizarse. (Imagen ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar estos errores

Especialistas en seguridad financiera insisten en que la mejor manera de evitar errores en las transferencias es verificar cuidadosamente la información antes de confirmarlas. Esto incluye revisar el número de cuenta, el CBU (Clave Bancaria Uniforme) y los datos del destinatario. Algunos bancos ofrecen opciones para agregar descripciones o notas en las transferencias, lo que puede ser útil para confirmar la identidad del receptor.

En caso de que ocurra un error, las autoridades recomiendan actuar de inmediato, contactando tanto al banco como al destinatario si es posible. También es aconsejable evitar disponer de fondos recibidos inesperadamente, ya que esto podría derivar en consecuencias legales.