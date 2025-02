Así utilizaron inteligencia artificial en Emilia Pérez y The Brutalist, las nominadas a los Oscar

Adrien Brody, izquierda, y Guy Pearce en una escena de "The Brutalist". (Lol Crawley/A24 via AP)

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar la producción cinematográfica notablemente, al punto de que dos largometrajes nominados a mejor película en los premios Oscar, que se celebran el 2 de marzo, utilizaron IA durante los proyectos.

En las recientes producciones The Brutalist y Emilia Pérez, la IA no solo ha sido una herramienta técnica, sino que ha desempeñado un papel crucial tanto en la mejora de la calidad del sonido y las voces como en la creación de imágenes, generando un intenso debate en la industria sobre sus beneficios, sus implicaciones éticas y la necesidad de establecer una normativa al respecto.

The Brutalist: IA para perfeccionar voces y crear imágenes

The Brutalist, dirigida por Brady Corbet, se convirtió en uno de los filmes más comentados de la temporada debido a su ambiciosa narrativa, su extensa duración de tres horas y treinta y cuatro minutos, y el uso de inteligencia artificial en su producción.

La película, que sigue la vida de un arquitecto húngaro que emigra a Estados Unidos después de sobrevivir a la Shoah, ha sido reconocida en múltiples festivales por su enfoque visual y narrativo.

Desde su presentación en el Festival de Venecia, The Brutalist ha sido objeto de análisis no solo por su estructura, sino también por la implementación de IA en la creación de sonidos y efectos visuales.

El protagonista, Adrien Brody, junto a Brady Corbet. Europa Press

Para lograr una pronunciación más auténtica en húngaro por parte de los actores Adrien Brody y Felicity Jones, Corbet recurrió a Respeecher, un software de IA diseñado para modificar la voz sin alterar la interpretación original. “Si no hubiera utilizado esta tecnología, me habría enfrentado a una controversia diferente: mis actores habrían hablado húngaro con acento estadounidense o inglés”, explicó el director en declaraciones a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, el uso de IA en The Brutalist no se limitó al trabajo con voces. Según el editor de la película, Dávid Jancsó, la tecnología también se utilizó para generar imágenes, especialmente en las escenas finales de la película, donde algunos dibujos y estructuras fueron creados mediante IA generativa.

Esta decisión respondió a limitaciones de presupuesto y tiempo, pero también fue una forma de optimizar el proceso sin comprometer la calidad visual del proyecto. “Hablar de IA en la industria es difícil, pero no debería serlo. Es una herramienta que permite agilizar el proceso sin sustituir el trabajo humano”, afirmó Jancsó en una entrevista con RedShark News.

Corbet también subrayó que la tecnología no fue empleada para alterar el inglés hablado en la película, sino únicamente para perfeccionar los detalles de las voces en húngaro. El director insistió en que el proceso fue manual y realizado por el equipo de producción antes de ser refinado por Respeecher en la etapa de posproducción. “Fue un proceso manual, realizado por nuestro equipo y luego por Respeecher en posproducción”, aclaró el director.

Emilia Pérez: IA al servicio de la música y el doblaje

Por otro lado, Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, también ha sido el centro de controversias por su uso de IA, específicamente en la modificación de las voces de los actores.

Las herramientas de IA que se usaron en Emilia Pérez buscaban darle naturalidad a los dialogos que Selena Gómez y Zoe Saldaña tuvieron en español. (Shanna Besson/Netflix vía AP)

En esta película, la tecnología Respeecher fue utilizada para ajustar la voz de la actriz Karla Sofía Gascón, armonizándola con la de la cantante francesa Camille, quien también coescribió la banda sonora de la película.

Según Cyril Holtz, el mezclador de sonido de Emilia Pérez, Respeecher jugó un papel crucial en la creación de una experiencia auditiva más fluida, ajustando elementos musicales y vocales para asegurar que las interpretaciones de los actores se integraran de manera coherente con la música.

Holtz explicó que, en el caso de Gascón, la IA fue utilizada para “armonizar sus notas musicales con Camille”, lo que permitió que ambas voces se fusionaran en una misma pieza sonora sin perder la calidad interpretativa de cada una.

Además, la tecnología fue empleada para mejorar la fluidez del español en los diálogos de Selena Gómez y Zoe Saldaña, quienes interpretan a personajes clave de la trama.

Karla Sofía Gascón, izquierda, y Zoe Saldaña en una escena de "Emilia Pérez". (Shanna Besson/Netflix vía AP)

Según Holtz, la capacidad de la IA para ajustar estos elementos contribuyó a una mayor naturalidad en las interacciones de los personajes, mejorando la calidad general de la película sin recurrir a doblajes tradicionales.