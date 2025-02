Qué hacer si se mojan los audífonos: sigue estos consejos para evitar daños irreversibles

Cómo salvar tus audífonos mojados, pasos esenciales para evitar daños permanentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede resultar factible que durante la intensa rutina del día a día, nuestros dispositivos más pequeños se vean expuestos a accidentes. El agua, esa presencia tan común en nuestras vidas, es uno de los principales enemigos de nuestros gadgets y los audífonos no son la excepción, especialmente lo que usan personas con alguna discapacidad auditiva.

En infobae tecno te damos las recomendaciones básicas para evitar que los dispositivos se vean afectados por el error.

Uno de los dispositivos especiales diseñados y distribuidos en Europa por GAES - crédito GAES

Qué debo hacer inmediatamente después de que mis audífonos se mojan

Según Gaes, lo primero que debes hacer si tus audífonos se mojan es no entrar en pánico, ya que el factor tiempo es crucial: cuanto más rápido actúes, más probabilidades tendrás de salvarlos.

El agua, si no se elimina de manera adecuada, puede provocar daños en los circuitos internos, lo que afectaría su funcionamiento. Por lo tanto, lo primero es apagar los audífonos y retirarlos del agua o la fuente de humedad.

La guía definitiva para salvar tus audífonos de los daños por agua - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo debo secar los audífonos de manera correcta

Con los audífonos fuera del agua, se debe utilizar un paño suave y seco para eliminar la humedad superficial. En este punto, evita frotar muy fuerte para no dañar los componentes delicados.

Es importante no usar un secador de pelo ni aplicar calor directo, ya que el calor extremo puede empeorar la situación y dañar los audífonos permanentemente.

¿Es útil el arroz para secar los audífonos mojados?

Uno de los métodos más comunes que se menciona para secar dispositivos electrónicos mojados es el arroz. Aunque pueda sonar sorprendente, el arroz puede ser útil en la absorción de humedad debido a sus propiedades deshidratantes.

El agua es uno de los mayores enemigos de tus dispositivos, pero si sigues estos pasos claves, podrías salvar tus audífonos sin necesidad de recurrir a la compra de unos nuevos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, para obtener mejores resultados, los expertos recomiendan el uso de un deshumidificador diseñado específicamente para pequeños dispositivos electrónicos.

Si decides optar por el arroz, coloca los audífonos en un recipiente cerrado con arroz crudo y deja que se asiente por al menos 24 horas.

Sin embargo, para los más exigentes, existen deshumidificadores especializados, como los diseñados para audífonos, que proporcionan una forma más eficiente y segura de eliminar la humedad.

Estos dispositivos están disponibles en algunas tiendas de tecnología y pueden ser una inversión inteligente si eres de los que suelen usar sus audífonos en ambientes húmedos.

¿Debería agitar los audífonos mojados para sacar el agua?

Desde un chaparrón inesperado hasta una caída en la piscina, el agua puede ser mortal para tus audífonos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sientes que aún queda humedad en los audífonos, puedes agitar con suavidad el dispositivo para que el agua restante se elimine. Es importante hacer esto de forma cuidadosa para no dañar las piezas internas.

Luego, déjalos reposar en un lugar seco y ventilado, alejado de la luz directa del sol. Dejar los audífonos secar al aire durante al menos 12 horas puede ser suficiente para que se liberen de la humedad.

Qué debo hacer con la batería si mis audífonos se mojan

En algunos modelos de audífonos, la batería puede ser extraíble. Sin embargo, si no tienes experiencia o las instrucciones del fabricante no lo especifican, es mejor no intentar retirar la batería por tu cuenta.

Quitarla de manera inapropiada puede provocar un daño mayor y corroer los circuitos internos. Si los audífonos siguen sin funcionar después del secado, es recomendable llevarlos a un profesional para que evalúe el estado del dispositivo.

Qué errores debo evitar al intentar secar mis audífonos mojados

Es importante evitar ciertos errores comunes al tratar de secar audífonos mojados:

No uses calor excesivo : Evita el uso de secadores de pelo, microondas o cualquier fuente de calor directa. Estos métodos no son efectivos y pueden dañar de forma irreversible los componentes internos.

No los conectes antes de tiempo : A pesar de la tentación de comprobar si los audífonos siguen funcionando, es esencial esperar hasta que estén completamente secos. Encenderlos antes de tiempo puede provocar un cortocircuito.

No uses productos químicos: Aunque algunos intenten limpiar los audífonos mojados con alcohol u otros líquidos, estos productos pueden deteriorar los componentes y hacer más daño que bien.

Cómo prevenir que mis audífonos se mojen en el futuro

Si eres de los que no quiere esperar a que el accidente ocurra, considera proteger tus audífonos con ciertas medidas preventivas. Los modelos con certificación IPX (como IPX4 o IPX7) están diseñados para resistir salpicaduras y sumersiones menores.

Si usas audífonos en ambientes húmedos o realizas actividades como deportes acuáticos, asegúrate de elegir un modelo resistente al agua.

Además, utiliza estuches protectores cuando no los estés utilizando y guárdalos en lugares secos para minimizar el riesgo de exposición al agua.