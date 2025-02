PlayStation tiene nuevo evento para juegos de PS5: cuándo y dónde ver el State of Play

PlayStation confirma un nuevo State of Play para el 12 de febrero de 2025. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los usuarios de PlayStation tendrán un nuevo State of Play. La compañía confirmó una versión de este evento en el que normalmente se anuncian novedades sobre futuros juegos para sus consolas.

Según confirmó la compañía, la próxima edición de este evento se realizará 12 de febrero de 2025, prometiendo una transmisión llena de anuncios emocionantes y actualizaciones sobre títulos que llegarán a la PS5.

El State of Play es una plataforma clave para los anuncios más importantes de PlayStation, combinando proyectos independientes y producciones de alto presupuesto (AAA) de estudios alrededor del mundo, y cuenta con una duración estimada de más de 40 minutos.

Los horarios del State of Play varían según la región: 23:00 en España, 16:00 en Ciudad de México y 19:00 en Argentina. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Cuándo y dónde ver el State of Play de PlayStation

Para quienes deseen seguir la transmisión en vivo, el evento se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2025 y estará disponible en las plataformas oficiales de YouTube y Twitch de PlayStation. Los horarios de inicio, dependiendo de la región, son los siguientes:

España: 23:00 horas

Ciudad de México: 16:00 horas

Argentina: 19:00 horas

La transmisión estará disponible en varios idiomas, incluidos inglés y japonés, asegurando que una audiencia global pueda disfrutar de los anuncios en tiempo real.

Qué podemos esperar del State of Play

Aunque Sony se ha mantenido hermética respecto a los títulos que protagonizarán esta edición, sí adelantó que se tratará de una “selección creativa y única” de videojuegos provenientes de estudios de distintas partes del mundo. Esto abre la posibilidad de que tanto desarrollos independientes como grandes producciones AAA se lleven los reflectores durante el evento.

Sony promete una “selección creativa y única” de videojuegos de estudios independientes y grandes producciones AAA. (PlayStation)

Algunos rumores han comenzado a circular entre los aficionados, mencionando que podrían presentarse novedades relacionadas con títulos muy esperados como Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yotei.

Ambos juegos han generado una gran expectación desde sus anuncios iniciales y el hecho de que PlayStation no haya ofrecido actualizaciones en meses refuerza la posibilidad de que sean parte central de este State of Play.

Más allá de los rumores, el evento también podría incluir anuncios de proyectos completamente nuevos, continuando con la tradición de ofrecer sorpresas que mantengan a los jugadores entusiasmados por los futuros lanzamientos en la plataforma.

Las posibilidades de ver un nuevo God of War

La franquicia God of War, desarrollada por Santa Monica Studio, podría retornar a sus raíces en Grecia, según recientes rumores que han circulado en redes sociales. Tras el exitoso cierre de la saga nórdica, con Kratos y Atreus como protagonistas, los fans se preguntan cuál será el próximo escenario de la serie, y todo parece indicar que la antigua Grecia podría volver a ser el centro de la acción.

La franquicia God of War podría regresar a una Grecia transformada tras cerrar su saga nórdica.

Aunque Egipto fue considerado como una posibilidad para ambientar la próxima entrega, los nuevos reportes sugieren que el próximo juego exploraría una Grecia transformada tras las acciones de Kratos. La trama podría ahondar tanto en el pasado del espartano como en su legado, narrado desde la perspectiva de Atreus.

Entre las teorías más populares destaca la idea de una precuela que se centraría en los orígenes de Kratos como guerrero espartano, mostrando su ascenso y los eventos que lo llevaron a convertirse en el Dios de la Guerra. Este enfoque permitiría a los jugadores experimentar aspectos de su historia que no han sido explorados en la saga, añadiendo mayor profundidad al personaje y al universo de la franquicia.

Por ahora, Santa Monica no ha confirmado ni desmentido estos rumores, pero la posibilidad de regresar a los orígenes de la serie entusiasma a la comunidad, que espera con ansias un anuncio oficial. y con la confirmación de un próximo State of Play las expectativas florecen.