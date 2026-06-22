Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria: de Messi en modo Palermo a la aparición de Shakira

Messi, gran protagonista de los memes

La selección argentina superó a un rival físico y aguerrido para asegurar la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Luego del triunfo por 3 a 0 ante Argelia en el debut, La Scaloneta venció 2-0 a Austria con un tanto en el epílogo del primer tiempo tras una jugada elaborada.

Lionel Messi se redimió en el AT&T Stadium de Dallas y escribió una página de historia del fútbol mundial: el capitán de la Selección Argentina convirtió los dos goles del triunfo ante Austria y llegó a 18 tantos en Mundiales, con los que superó al alemán Miroslav Klose y se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo.

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El camino no fue sencillo. A los 8 minutos, el propio Messi había fallado un penal —cobrado tras una falta sobre Lautaro Martínez a instancias del VAR— que pudo haber abierto el marcador de forma temprana. Austria, lejos de replegarse, respondió con un planteo físico y de alta intensidad: presión extendida sobre los portadores de la pelota, duelos constantes y un juego plagado de roces que le quitó fluidez al equipo de Lionel Scaloni durante buena parte del primer tiempo.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

La Albiceleste no se inquietó. Con oficio y paciencia, Argentina manejó los tiempos del partido y fue capaz de bajarle los decibeles a la intensidad austriaca con la posesión. En ese contexto, Enzo Fernández fue la pieza más destacada del mediocampo: el volante aportó criterio, recuperación y asociación para que el equipo pudiera sostener la pelota y construir desde atrás ante la presión rival.

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El primer gol llegó como consecuencia de esa solidez. Messi recibió en la frontal del área luego de una cesión de Facundo Medina y de una “asistencia de Thiago Almada, dado que dejó pasar el balón entre sus piernas. La Pulga, a 48 horas de cumplir 39 años, remató de forma rasante para vencer al arquero austriaco y sellar el 1-0. Antes del tanto, el astro ya había dado muestras de su jerarquía con una jugada individual en la que rompió la presión rival a base de gambetas y paredes, pero contuvo el arquero Schlager.

En el complemento, Austria buscó el empate con mayor determinación. 0 A los 55 minutos, Emiliano Martínez fue clave al despejar un tiro libre de Marcel Sabitzer que amenazaba con nivelar el marcador. El arquero argentino le dio certeza al equipo en el momento de mayor peligro. Minutos después, Cristian Cuti Romero abandonó el campo con una molestia en la rodilla derecha (la misma en la que sufrió una lesión que lo tuvo inactivo hasta antes del Mundial) y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

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Los cambios de Scaloni también incluyeron el ingreso de Julián Álvarez y Nicolás González por Lautaro Martínez y Thiago Almada al inicio del segundo tiempo. González estuvo cerca de ampliar la ventaja al conectar de cabeza un córner ejecutado por Messi, pero la pelota se fue rozando el poste. Luego, el propio hombre del Atlético de Madrid encabezó una contra en la que superó a su marcador, pero, cuando remató, dio en un defensor. En el cierre, otra vez Messi capturó un rebote para firmar cinco conquistas en el certamen.

Con este resultado, Argentina suma su segunda victoria en el Mundial 2026 —tras el 3-0 ante Argelia— y se clasificó a los 16avos de final. Este sábado 27 de junio, desde las 23, se medirá ante Jordania por el último duelo del Grupo J.

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Tras el encuentro, las redes se inundaron de memes con reacciones y bromas por el buen paso del vigente campeón del mundo. El penal errado por Messi -hubo comparaciones con Martín Palermo por su gesto-, el golazo que abrió el score, los golpes de los europeos y hasta la aparición de Shakira fueron protagonistas de la jornada en Dallas.

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Austria

Cómo empezó / Cómo terminó pic.twitter.com/DaRokAgxob — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 22, 2026

A Loba Shakira sendo atacada 😮🤣



#ARGxAUT pic.twitter.com/jaAL9zpwuP — neta da lorelay (@boninhx) June 22, 2026

Shakira is in the building and she is having a GREAT time pic.twitter.com/zT5k8FtF5y — O-O-P (@okiTwits) June 22, 2026

Pausa de hidratación. pic.twitter.com/LQmFXQOwTj — de boca como maradona (@aradorebelde) June 22, 2026