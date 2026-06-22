La espectacular atajada del Dibu Martínez que sostuvo el triunfo de Argentina en el Mundial y lo acercó al récord que lo obsesiona

EL DIBU MARTÍNEZ, AL RESCATE



Con seguridad, el arquero de Argentina contuvo el tiro libre de Sabitzer que pudo ser el empate para Austria. pic.twitter.com/mKkHLTasqI — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Emiliano Dibu Martínez mantuvo el arco en cero ante Austria este lunes en Dallas y sumó su valla invicta número 43 con la camiseta de la selección argentina, lo que lo deja a cuatro de igualar el récord histórico de Sergio Romero. A los 55 minutos del partido, el arquero marplatense le negó el gol a Marcel Sabitzer con una atajada que fue de las más aplaudidas de la tarde estadounidense.

Tras una primera mitad en la que no tuvo mayores intervenciones, el guardametas albiceleste tuvo que aparecer a los 10 minutos del complemento para evitar la caída de su meta. Con una volada espectacular, el Dibu le negó el tanto a Sabitzer, que había rematado un tiro libre desde el sector izquierdo

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El registro es aún más llamativo si se considera el contexto en el que llegó. Martínez disputó este Mundial con el dedo anular de la mano derecha fracturado, una lesión que sufrió en la antesala de la final de la Europa League con el Aston Villa ante el Friburgo. Fueron 27 días entre aquella definición y el debut ante Argelia, tiempo en el que el arquero descartó la operación y optó por un tratamiento especial junto al médico del seleccionado, Daniel Martínez, y el fisioterapeuta Pablo Capuchetti.

"Sufrí mucho estos días para bajar la inflamación. Me habrá vendado 75 veces, el fisio“, declaró el arquero tras el debut mundialista, donde sumó otro arco en cero. El proceso incluyó triple turno de trabajo para reducir la hinchazón: “Fue un preparativo totalmente diferente. No pude hacer mucho en campo. Le dejé a mi cuerpo tratar de curarse solo. No me operé y fue la mejor decisión”, agregó.

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La atajada del Dibu Martínez (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Parte de esa recuperación involucró incluso tecnología de fabricación local: la AFA adquirió artículos impresos en 3D desarrollados por Francisco Francesch y Leandro Ramírez, creadores de Artogrip, dos emprendedores también oriundos de Mar del Plata, para proteger la articulación del dedo durante el tratamiento.

Con la valla invicta ante Austria, Martínez llega a 43 porterías a cero en 61 partidos con la Albiceleste. El récord que persigue pertenece a Romero, quien acumuló 47 arcos en cero en 96 presencias entre 2008 y 2019. La distancia entre ambos se redujo en cada partido de este Mundial: con el 3-0 sobre Argelia en el debut, el marplatense había alcanzado la número 42.

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El trayecto estadístico del guardameta lo ubica también por encima de figuras históricas del arco argentino. Sus 61 partidos superan ya los 54 de Ubaldo Fillol, los 49 de Roberto Abbondanzieri, los 44 de Sergio Goycochea y los 41 de Antonio Roma, todos por detrás de Romero en el historial de presencias con el seleccionado.

Si Argentina avanza sin conceder goles en los próximos partidos del Mundial, Martínez podría igualar —e incluso superar— el récord de Romero antes de que termine la competencia.

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Por lo pronto, el próximo compromiso del elenco nacional albiceleste será el sábado 27 de junio desde las 23 (hora de Argentina) frente a Jordania, por el cierre de la fase de grupos del certamen ecuménico.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

LOS PARTIDOS SIN RECIBIR GOLES DEL DIBU MARTÍNEZ

1- Copa América: 1-0 vs. Uruguay (2021)

2- Copa América: 1-0 vs. Paraguay (2021)

3- Copa América: 3-0 vs. Ecuador (2021)

4- Copa América: 1-0 vs. Brasil (2021)

5- Eliminatorias: 0-0 vs. Paraguay (2021)

6- Eliminatorias: 3-0 vs. Uruguay (2021)

7- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2021)

8- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2021)

9- Eliminatorias: 0-0 vs. Brasil (2021)

10- Eliminatorias: 1-0 vs. Colombia (2022)

11- Finalíssima: 3-0 vs. Italia (2022)

12- Amistoso: 3-0 vs. Jamaica (2022)

13- Amistoso: 5-0 vs. Emiratos Árabes Unidos (2022)

14- Mundial: 2-0 vs. México (2022)

15- Mundial: 2-0 vs. Polonia (2022)

16- Mundial: 3-0 vs. Croacia (2022)

17- Amistoso: 2-0 vs. Panamá (2023)

18- Amistoso: 7-0 vs. Curazao (2023)*

19- Amistoso: 2-0 vs. Australia (2023)

20- Amistoso: 2-0 vs. Indonesia (2023)

21- Eliminatorias: 1-0 vs. Ecuador (2023)

22- Eliminatorias: 3-0 vs. Bolivia (2023)

23- Eliminatorias: 1-0 vs. Paraguay (2023)

24- Eliminatorias: 2-0 vs. Perú (2023)

25- Eliminatorias: 1-0 vs. Brasil (2023)

26- Amistoso: 3-0 vs. El Salvador (2024)

28- Amistoso: 1-0 vs. Ecuador (2024)

29- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

30- Copa América: 1-0 vs. Chile (2024)

31- Copa América: 2-0 vs. Perú (2024)

32- Copa América: 2-0 vs. Canadá (2024)

33- Copa América: 1-0 vs. Colombia (2024)

34- Eliminatorias: 3-0 vs. Chile (2024)

35- Eliminatorias: 1-0 vs. Perú (2024)

36- Eliminatorias: 1-0 vs. Uruguay (2025)

37- Eliminatorias: 1-0 vs. Chile (2025)

38- Eliminatorias: 3-0 vs. Venezuela (2025)

39- Amistoso: 1-0 vs. Venezuela (2025)

40- Amistoso: 6-0 vs. Puerto Rico (2025) **

41- Amistoso: 5-0 vs. Zambia (2026) ***

42- Mundial: 3-0 vs. Argelia (2026)

43- Mundial: 2-0 vs. Austria (2026)

*Fue reemplazado por Franco Armani sobre el final

** Fue reemplazado por Facundo Cambeses sobre el final

*** Fue reemplazado por Juan Musso sobre el final