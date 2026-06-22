Apple anuncia alzas de precios en sus dispositivos ante la escasez global de memoria

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, explicó que la compañía aumentará los precios de sus dispositivos por el encarecimiento y la escasez global de chips de memoria y almacenamiento impulsada por la demanda de inteligencia artificial (REUTERS/Carlos Barria)

Apple subirá precios de sus dispositivos por el encarecimiento y la escasez de chips de memoria y almacenamiento, según dijo Tim Cook, director ejecutivo de Apple, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Apple prevé encarecer sus equipos porque el costo de la memoria DRAM y del almacenamiento NAND se disparó por la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial, según explicó Cook a The Wall Street Journal.

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La empresa sostuvo que intentó absorber esos aumentos para proteger a sus clientes, pero señaló que la situación ya no es sostenible.

“Lamentablemente, las subidas de precios son inevitables”, afirmó Cook en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Cook rechazó dar un calendario concreto y tampoco detalló qué líneas de producto subirán primero. El periódico apunta a posibles alzas próximas en Mac e iPad, mientras que el siguiente gran lanzamiento sería en septiembre con la línea iPhone 18.

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El próximo iPhone 18, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre, podría registrar un aumento de precio debido al alza en los costos de memoria y almacenamiento, según Apple (Reuters)

La presión de la inteligencia artificial sobre la memoria

La presión viene del salto en la demanda de chips por parte de Google, Microsoft, Meta y Amazon, que elevaron sus presupuestos de inversión desde el año pasado. Desde entonces, los precios de la memoria y del almacenamiento se cuadruplicaron y se prevé que seguirán al alza hasta 2027.

La memoria DRAM permite ejecutar aplicaciones en uso y el almacenamiento NAND guarda archivos como fotos y videos. Cook centró su preocupación en la DRAM y en cómo una parte creciente de la producción se destina a memoria de alto ancho de banda para servidores de inteligencia artificial.

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“Hay menos oferta en un momento en que los consumidores necesitan dispositivos y los fabricantes de memorias están trasladando enormes aumentos de precios”, dijo el ejecutivo.

“Definitivamente necesitamos que los precios y la oferta de memorias vuelvan a niveles razonables para los productos de consumo. Esa es la clave”, remarcó.

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Samsung, SK Hynix y Micron dominan la DRAM, mientras que en NAND participan esas tres compañías junto con Kioxia y Sandisk.

Morgan Stanley calcula que la capacidad de producción de obleas DRAM crecerá 30% para 2027, pero estima que la oferta para tecnología de consumo seguirá hasta un 15% por debajo de la demanda porque los proveedores priorizan la memoria especializada para IA.

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Apple sostuvo que absorbió los aumentos de costos para proteger a sus clientes, pero advirtió que esa estrategia ya no es sostenible (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Cuánto podrían encarecerse los dispositivos

La presión sobre costos podría trasladarse al consumidor si Apple busca mantener sus márgenes. La firma de investigación TechInsights, calcula que ese ajuste implicaría unos $270 adicionales en el próximo iPhone Pro.

Morgan Stanley prevé una subida del 15% en los precios de teléfonos inteligentes y computadoras en Estados Unidos este año. The Wall Street Journal también recuerda que Apple elevó el precio base de la Mac Mini el mes pasado, entre sus eventos de lanzamiento.

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El fenómeno no se limita a Apple. Hewlett-Packard, Dell y Nintendo ya aumentaron precios y un consorcio de asociaciones industriales pidió apoyo al Gobierno de Estados Unidos para ampliar la oferta de memoria ante la asignación preferente hacia compradores vinculados a la inteligencia artificial.

Apple además necesita más DRAM para sus propias funciones de inteligencia artificial, incluida la versión renovada de Siri anunciada la semana pasada.

La empresa también usó durante años mejoras de almacenamiento NAND para elevar sus beneficios, con recargos de entre $100 y $200 por capacidades adicionales.

Tim Cook explicó que el costo de la memoria DRAM y del almacenamiento NAND se disparó por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (REUTERS/David Swanson)

Qué opciones estudia Apple para asegurar suministro

Cook dijo que la compañía está dispuesta a emplear su caja para ayudar a mejorar la disponibilidad de memoria. “Estamos dispuestos a usar nuestro balance para contribuir a la solución”, declaró a The Wall Street Journal.

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El directivo evitó explicar cómo lo haría y reconoció límites claros. También descartó que la empresa construya sus propias fábricas de memoria y almacenamiento: “No podemos hacerlo todo”.

Consultado sobre la posibilidad de flexibilizar restricciones para trabajar con fabricantes chinos, Cook respondió que “todas las opciones deben estar sobre la mesa”.

Aun así, según el diario, a las empresas estadounidenses probablemente les harían falta licencias por normas de seguridad nacional.

Según The Wall Street Journal, Apple gasta decenas de miles de millones de dólares al año en memoria y almacenamiento, lo que la sitúa entre los mayores compradores del mundo.

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Pese a ese peso, la irrupción de las grandes compañías de inteligencia artificial alteró un mercado que Cook describió como fuera de cualquier patrón habitual en sus más de cuatro décadas en la cadena de suministro.