El nuevo Hospital de Nejapa inicia fase de equipamiento con tecnología avanzada en El Salvador

Francisco Alabi afirmó que el Hospital de Nejapa fue diseñado para ofrecer servicios de segundo nivel con capacidad ampliada para al menos un millón de habitantes. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El Hospital de Nejapa, próximo a entrar en funcionamiento en la zona norte de San Salvador, ha finalizado ya su etapa de construcción y avanza en la instalación de equipos médicos para iniciar la atención a la población. Así lo confirmó el ministro de Salud,Francisco Alabi, quien explicó que este centro sanitario está diseñado para ofrecer servicios de segundo nivel, pero con capacidades ampliadas para responder a la demanda de al menos un millón de habitantes de municipios como Aguilares, Guazapa, Apopa, El Paisnal y Chalatenango.

La obra representa una inversión de $50 millones y se levanta sobre un terreno de 14,000 metros cuadrados, con un edificio de cuatro niveles, helipuerto y estacionamiento para 242 vehículos. En palabras del ministro: “Ya está prácticamente finalizada la obra del hospital de Nejapa. Ya los equipos están incorporándose”. La estructura hospitalaria incluye áreas de consulta externa, emergencias, centro quirúrgico, hospitalización, unidad de parto, hemodiálisis, tomografía, endoscopía, obstetricia, ginecología, pediatría y medicina interna con capacidad para 105 camas.

PUBLICIDAD

El Hospital de Nejapa atenderá a población de Aguilares, Guazapa, Apopa, El Paisnal y Chalatenango con servicios de salud en el norte de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El ministro remarcó que el hospital supera el diseño inicial previsto para un centro de menor tamaño y menor complejidad. “Déjeme decirle que no es nada parecido a lo que se había diseñado para un hospital que iba a tener como 50 a 70 camas, una cantidad bien baja de camas y que no tenía todos los componentes que ahora se requieren”, indicó.

En cuanto al equipamiento, Alabi detalló que el hospital cuenta ya con equipos de última tecnología, como mesas quirúrgicas, lámparas cielíticas y un tomógrafo axial computarizado. El funcionario señaló la importancia de reforzar el equipo para estudios de imágenes que faciliten la atención de los pacientes y agilicen su diagnóstico.

PUBLICIDAD

El ministro señaló que la llegada e instalación de los equipos médicos es la fase que actualmente ocupa la atención del personal técnico y administrativo. Durante su visita al hospital, verificó el avance en quirófanos y áreas críticas, asegurando que la dotación tecnológica permitirá atender nuevas necesidades en salud pública.

Francisco Alabi sostuvo que el Hospital de Nejapa supera el diseño inicial, que contemplaba entre 50 y 70 camas y una menor complejidad de atención. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Alabi destacó que el Hospital de Nejapa descongestionará la red de hospitales de segundo nivel del área metropolitana, como el Hospital Zacamil, al ampliar la cobertura y acercar servicios integrales a los habitantes del norte de San Salvador. “Esto nos permite que también hospitales que están en la zona metropolitana, que es donde tenemos la mayor densidad poblacional, se enfoquen a atender a esa densidad poblacional que es el Gran San Salvador”, afirmó.

PUBLICIDAD

La obra fue financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos estatales esta obra comenzó oficialmente su proceso de construcción el 17 de junio de 2023, cuando el ministro de Salud, Francisco Alabí, colocó la primera piedra del proyecto. El ministro reiteró la importancia de ofrecer una infraestructura moderna y equipada, capaz de atender patologías complejas, pero también de responder a la demanda de la población.

De forma inmediata las autoridades no han confirmado una fecha exacta en la que el hospital entrará en funcionamiento.