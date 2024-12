Glosario de tecnología: qué es y para qué sirve la ciberseguridad

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es ciberseguridad

Ciberseguridad es el conjunto de herramientas y acciones destinadas a proteger los equipos, redes y sistemas informáticos frente a posibles ataques informáticos o cibernéticos. Tiene como objetivo mejorar la seguridad de los datos digitales al prevenir, detectar y responder a amenazas cibernéticas, así como reducir los riesgos de sufrir una violación de datos.

¿Cómo nos protegemos de los ataques cibernéticos? La pregunta es cada vez más relevante a medida que nuestras vidas se vuelven cada vez más digitales. Los ataques cibernéticos pueden tomar muchas formas y tener una variedad de consecuencias. Desde el robo de datos personales hasta la vulneración de sistemas críticos, la ciberseguridad es un tema que todos necesitamos entender para mantenernos a salvo.

Historia de la ciberseguridad

La historia de la ciberseguridad es más antigua de lo que muchos creen. Se remonta a principios de los años 70, cuando se desarrollaron los primeros sistemas informáticos y se comenzó a prestar atención a las amenazas potenciales para la seguridad. Desde entonces, el tema ha evolucionado hasta convertirse en un elemento clave para la protección de datos y sistemas en todo el mundo.

Durante los primeros años, la ciberseguridad se centraba principalmente en proteger los sistemas informáticos contra virus y otros tipos de software malicioso. Esto implicaba detectar amenazas y desarrollar tecnologías para bloquearlas. A finales de los años 90, con el surgimiento del Internet comercial, comenzó una nueva etapa. ahora la ciberseguridad también debía preocuparse por la protección de datos confidenciales almacenados en línea, así como por evitar el robo de identidades o fraudes financieros.

A partir del 2000, con el incremento exponencial en el uso generalizado de computadoras personales, teléfonos inteligentes y dispositivos conectados a Internet (IOT), la ciberseguridad ha adquirido un significado completamente nuevo. Ahora se trata no solo del control sobre quién accede a qué información o servicio, sino también sobre cómo lo hace y qué intentan lograr al hacerlo.

Hoy en día existen numerosas herramientas diseñadas para garantizar un nivel óptimo de seguridad digital.

Autenticación multi-factor . Esta herramienta verifica dos o más factores distintos para confirmar que un usuario es legítimo antes de permitirles acceder al sistema.

Cifrado . Esta técnica codifica datos sensibles para que únicamente puedan ser leídos por personas autorizadas.

Análisis comportamental . Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para detectar actividad anormal dentro del sistema e interrumpirla antes de que cause daños graves.

Soluciones anti-malware . Estas soluciones ayudan a detectar malware oculto e incluso pueden eliminarlo automáticamente antes de que cause daños irreparables.

Seguridad basada en políticas . Las políticas ayudan a definir reglas claras sobre quién tiene acceso al material confidencial y qué tipo de acciones están permitidas dentro del sistema informático.

Estas son solo algunas tecnologías modernas diseñadas para mejorar nuestra seguridad digital. Sin embargo, hay muchísimas más disponibles hoy día gracias al desarrollo continuado del ámbito tecnológico durante las últimas cuatro décadas pasadas.

Importancia de la ciberseguridad

La ciberseguridad es uno de los temas más importantes en la actualidad. Su importancia radica en que se trata de una herramienta clave para proteger los datos y las comunicaciones electrónicas. La seguridad cibernética ayuda a prevenir ataques informáticos, robos de identidad y otros delitos cibernéticos.

A continuación, se presentan algunas razones por las cuales la ciberseguridad es importante:

Protección de datos . La seguridad cibernética ayuda a proteger los datos personales, financieros y empresariales al evitar el acceso no autorizado o el uso indebido de ellos. Esto incluye la protección contra el robo de contraseñas o información financiera por parte de hackers o delincuentes informáticos.

Protección contra amenazas externas . Puede ayudar a prevenir amenazas externas como virus, malware y ataques DDoS (ataques distribuidos de denegación de servicio). Esto puede ayudar a evitar el daño potencial causado por estas amenazas a la red empresarial o privada.

Seguridad física . Ofrece un nivel adicional de protección frente al robo físico, ya que todos los dispositivos conectados a Internet están sujetos al riesgo potencial del acceso no autorizado. Los sistemas de detección e identificación de intrusos ayudan a minimizar este riesgo mediante el monitoreo y alerta sobre actividades maliciosas en la red.

Cumplimiento regulatorio . En muchos países, existen regulaciones que requieren que las organizaciones adopten medidas para garantizar un nivel adecuado de seguridad informática para proteger sus datos y los datos personales sensibles de sus clientes. La adopción adecuada e implementación eficaz de medidas técnicas y organizativas relacionadas con la seguridad informática pueden ayudar a cumplir con esta obligación legal.

En definitiva, es evidente que la ciberseguridad es fundamental para mantener nuestras redes privadas y corporativas libres de vulnerabilidades u otros tipos peligros que podrían comprometer nuestra privacidad o integridad digital. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer para mejorar nuestra comprensión sobre este tema tan importante y garantizar un entorno digital más seguro para todos.

Objetivos de la ciberseguridad

Los objetivos de la ciberseguridad son:

Prevenir los ataques cibernéticos . Esto es lo más importante. Los objetivos de la ciberseguridad deben ser diseñados para prevenir todo tipo de ataques cibernéticos, como el hackeo, el phishing, el malware y el ransomware.

Proteger los datos confidenciales . Se trata de una prioridad en la seguridad de la información. La seguridad de los datos confidenciales no sólo es un objetivo básico en la ciberseguridad, sino que también es una obligación legal para muchas empresas.

Garantizar la disponibilidad e integridad del sistema . Los sistemas deben estar siempre disponibles y operativos para evitar interrupciones en las actividades laborales. Por otro lado, los objetivos de la ciberseguridad también deben asegurar que ninguna información sea alterada sin autorización previa.

Mejorar la conciencia sobre seguridad . La conciencia sobre seguridad entre todos los usuarios del sistema es fundamental para lograr un alto nivel de protección a través del uso adecuado y responsable del mismo por parte de todos sus usuarios.

Prepararse para respuestas rápidas ante incidentes . El reto principal en la gestión de incidentes es detectarlos pronto y responder adecuadamente a ellos antes de que causen daños irreparables a las empresas o instituciones involucradas. Por ello, prepararse para responder rápidamente ante incidentes graves forma parte importante del objetivo general de la ciberseguridad.

Tipos de ciberseguridad

La ciberseguridad es un tema cada vez más importante a medida que más gente se conecta al mundo digital. Es esencial comprender los diferentes tipos de ciberseguridad para mantener seguros los dispositivos, la información y la red. Estos son los principales tipos de ciberseguridad:

Seguridad de la red . Esta es una medida para proteger las redes informáticas contra ataques externos e internos. Esto incluye la implementación de herramientas como firewalls, gestión de identidades, sistemas anti-malware y filtros anti-spam.

Seguridad de aplicaciones . La seguridad de las aplicaciones involucra medidas para proteger contra vulnerabilidades en el software que puedan ser explotadas por hackers o malware. Esto incluye protección contra ataques como inyección SQL, cross-site scripting (XSS) y cross-site request forgery (CSRF).

Seguridad del dispositivo . Esta es una medida para proteger los dispositivos individuales contra amenazas externas e internas, como el robo, la pérdida o el uso indebido. Esto incluye herramientas como contraseñas robustas, encriptación y autenticación multifactor.

Seguridad de datos . Esta medida ayuda a garantizar que los datos personales estén protegidos en todo momento al utilizar técnicas como copias de seguridad regulares, claves robustas y encriptación avanzada para prevenir el acceso no autorizado a ellos.

Seguridad cibernética . La seguridad cibernética es un conjunto de prácticas destinadas a mejorar la resistencia frente a los ataques informáticos malintencionados dirigidos a dañar o robar información privada o comprometer otros objetivos críticos del sistema informático en línea u offline.

Gestión del riesgo cibernético . La gestión del riesgo cibernético implica evaluar constantemente las amenazas potenciales y establecer controles adecuados para mitigarlas antes de que sucedan incidentes graves que puedan dañar los activos críticos y resultar en grandes pérdidas financieras o reputacionales para un negocio u organización particular.

Ventajas de la ciberseguridad

La ciberseguridad es una estrategia necesaria para todos los negocios y organizaciones que deseen mantener sus datos seguros. Estas son algunas de las principales ventajas que ofrece la ciberseguridad:

Prevención de ataques . La ciberseguridad ayuda a prevenir ataques maliciosos antes de que sucedan. Esto significa que los usuarios no tendrán ningún problema para acceder a sus datos, incluso si hay alguna amenaza de seguridad externa.

Protección de datos . Además, protege los datos de los usuarios contra el robo, el uso indebido o la destrucción accidental. Esto significa que incluso si hay personas no autorizadas intentando acceder a los datos, estarán protegidos por la seguridad informática específica implementada por la organización.

Identificación y bloqueo de amenazas . Por su parte, facilita la identificación de amenazas internas y externas. Así como a su bloqueo antes de que causen daños irreparables. Esto significa que las organizaciones pueden manejar mejor sus riesgos y evitar mayores pérdidas financieras o daños potencialmente letales a su reputación.

Mejora en el cumplimiento regulatorio . Las soluciones de seguridad informática proporcionan un mayor nivel de cumplimiento con regulaciones locales e internacionales relacionadas con la protección de datos personales, lo que ayuda a las empresas a cumplir con estrictamente las leyes vigentes sobre el tema sin incurrir en multas o sanciones monetarias costosas como resultado del incumplimiento normativo.

Mayor productividad . Al mejorar la seguridad informática, los usuarios tendrán menores retrasos en su trabajo diario debido al robo o perdida accidentalmente sus datos, lo que resultará en un mayor rendimiento laboral general para ellos y para la empresa como un todo.

Ejemplos prácticos de ciberseguridad

A continuación te presentamos algunas medidas sencillas que podemos tomar para mejorar la seguridad digital:

Utilizar una contraseña complicada y única . Las contraseñas deben contener letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, además de ser únicas para cada cuenta. Esto nos ayudará a prevenir los ataques por fuerza bruta.

Mantener actualizados todos los dispositivos . Es importante tener en cuenta que las actualizaciones no solo sirven para agregar nuevas características al dispositivo, sino también para corregir errores de seguridad. Por lo tanto, mantenerlos actualizados nos ayudará a reducir el riesgo de vulnerabilidades.

Utilizar soluciones antimalware . Un antivirus o antimalware es un programa diseñado para detectar y eliminar software malicioso como virus o gusanos informáticos. Esta herramienta nos ayudará a prevenir ataques comunes como phishing o ransomware.

Habilitar el doble factor de autenticación . Esta opción agrega un nivel adicional de seguridad a nuestras cuentas online, requiriendo el ingreso no solo del usuario y la contraseña sino también un código temporal recibido vía SMS o email.

Utilizar un servicio VPN . Los servicios VPN (red privada virtual) nos permiten conectarnos a internet desde ubicaciones remotas utilizando protocolos encriptados que protegen nuestra información contra interceptación por parte de terceros.

Implementando estas medidas básicas tendremos mayor seguridad digital en nuestro día a día y estaremos más preparados ante posibles amenazas cibernéticas.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.