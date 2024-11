Cómo jugar gratis ‘Lego Star Wars: La Saga Skywalker’ y más títulos en Epic Games Store

Es videojuego incluye más de 300 personajes jugables de toda la saga. (Store Epic Games)

‘Lego Star Wars: La Saga Skywalker’ es uno de los tres juegos gratuitos que estarán disponibles en la tienda de Epic Games el jueves 5 de diciembre de 2024. Junto a este título, los usuarios también podrán descargar sin costo ‘Brotato’ y ‘Bus Simulator 21: Next Stop’.

Para obtenerlos, basta con acceder al sitio web de Epic Games y desplazarse hacia la parte inferior de la página, donde se encuentra la sección de ‘Juegos gratis’.

Qué es ‘Lego Star Wars: La Saga Skywalker’

‘Lego Star Wars: La Saga Skywalker’ es un videojuego que combina el universo de Star Wars con el característico estilo de los juegos de Lego. El título incluye una adaptación de las nueve películas principales de la saga, desde La Amenaza Fantasma hasta El Ascenso de Skywalker.

Este juego incluye personajes icónicos como Luke Skywalker y Darth Vader. (Epic Games Store)

Los jugadores pueden explorar mundos abiertos en locaciones como Tatooine, Hoth y Endor, además de revivir momentos clave de la franquicia.

Con una variedad de personajes jugables, más de 300, que incluyen héroes como Luke Skywalker y Darth Vader, así como figuras secundarias y droides, el juego permite personalizar la experiencia y jugar con diferentes estilos.

En la tienda de Epic Games se puede descargar de forma gratuita desde el 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 2024.

En qué consiste ‘Brotato’

Epic Games siempre ofrece una serie de títulos gratuitos en su tienda. (Epic Games Store)

‘Brotato’ es un juego de disparos con vista desde arriba y estilo roguelite. Los jugadores controlan a una patata que puede usar hasta seis armas al mismo tiempo para enfrentarse a oleadas de enemigos alienígenas.

El juego incluye diferentes personajes con habilidades únicas y permite combinar armas y objetos para crear estrategias personalizadas. Las partidas son rápidas, con oleadas que duran entre 20 y 90 segundos, y entre cada ronda puedes mejorar a tu personaje y conseguir nuevos equipos.

‘Brotato’ está disponible gratis en Epic Games hasta el 5 de diciembre.

‘Bus Simulator 21: Next Stop’

‘Bus Simulator 21: Next Stop’ es un videojuego de simulación que permite a los jugadores gestionar y operar su propia empresa de transporte público. Ofrece una flota de más de 40 autobuses con licencia oficial de fabricantes como Volvo, Alexander Dennis, Scania, BYD, Grande West y Blue Bird, además de marcas previamente incluidas como Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS y MAN.

Al igual que ‘Lego Star Wars: La Saga Skywalker’ estará disponible de forma gratuita desde el 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre de 2024.

Estos juegos solo estarán disponibles para personas con la suscripción a PlayStation Plus. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuáles son lo juegos mensuales en PS Plus

Por otro lado, los juegos mensuales incluidos en la suscripción PlayStation Plus para diciembre son: It Takes Two, Aliens: Dark Descent y Temtem. Estos títulos estarán disponibles desde el 3 de diciembre de 2024 hasta el 6 de enero de 2025.

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony Interactive Entertainment para las consolas PlayStation, ofrece a los usuarios una serie de beneficios exclusivos diseñados para enriquecer la experiencia de juego. Entre sus ventajas se encuentran el acceso a títulos mensuales gratuitos, multijugador en línea y descuentos en la tienda digital.

Qué planes tiene PS Plus y cuánto valen

PlayStation Plus Essential

Este nivel ofrece acceso al multijugador en línea, dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos y 100 GB de almacenamiento en la nube para partidas guardadas. Sus tarifas son:

$9.99 al mes

$24.99 por tres meses

$59.99 al año

PlayStation Plus ofrece diversos planes de suscripciones: mensuales, trimestrales y anuales. REUTERS/Issei Kato/File Photo

PlayStation Plus Extra

Además de los beneficios del nivel Essential, incluye un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 disponibles para descarga. Los precios son:

$14.99 al mes

$39.99 por tres meses

$99.99 al año

PlayStation Plus Premium

Este plan reúne todas las ventajas de Essential y Extra, con la adición de hasta 340 juegos adicionales. Incluye títulos de PlayStation 3 disponibles por streaming en la nube, y juegos de PlayStation, PlayStation 2 y PSP, que se pueden descargar o jugar vía streaming. Los costos son:

$17.99 al mes

$49.99 por tres meses

$119.99 al año