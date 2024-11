“La inteligencia artificial no es la competencia”: Giovanni Stella, director de Google Colombia

Giovanni Stella resalta el papel de la inteligencia artificial en empresas colombianas. (Infobae)

Si hay una persona en Latinoamérica de Google que pueda dar luz verde en tiempo real, casi que como un asistente de voz o un chatbot especializado, respondiendo en segundos sobre tecnología, marketing digital y la tan de moda IA, es Giovanni Stella, director de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe, quien habló en exclusiva con Infobae.

La IA es una de las mejores herramientas que existen hoy en día para ser más productivo en cualquier área o sector empresarial. Es una realidad que como editora de tecnología podemos confirmar día a día con noticias exitosas, pero no podemos desconocer que a muchos esta idea no les es tan cercana o simplemente no quieren conocer la inteligencia artificial para su vida diaria o su empresa.

Giovanni Stella destacó la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial para conectar con marcas y empresarios colombianos usando las herramientas de inteligencia artificial para mejorar los resultados de negocio en campañas de marketing digital.

La IA se presenta como una herramienta que puede potenciar el trabajo humano y no como una competencia directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El momento para tomar acción es ahora”, la inteligencia artificial no es la competencia, sino una herramienta que, bien utilizada, puede potenciar el trabajo humano:

“Es importante que se entienda que son los empresarios, los directores de marketing, las compañías mismas quienes tienen el poder de decidir cómo y cuándo quieren poner la inteligencia de Google a trabajar para ellos. Y es relevante que se entienda que hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer y otras que no, y para estas va a ser muy importante el trabajo de las personas, de los talentos, de los equipos, las experiencias y sacar provecho de los perfiles que están en las compañías”.

Y agregó: ”siempre con ese sentido de urgencia, ese llamado a la acción de decir que el momento es ahora, porque efectivamente ya hoy en día hay muchas empresas que le están sacando provecho a la inteligencia artificial y nosotros podemos decir que no es la competencia, no es la inteligencia artificial per se, es alguien que está aprendiendo a usar la inteligencia artificial en este momento”.

Cómo ha integrado Google la IA

Desde hace años, Google ha integrado la inteligencia artificial en sus productos como en el buscador con la función “quizás quisiste decir”, que utiliza machine learning. En el ámbito publicitario, herramientas como Google Ads han incorporado opciones de targeting (estrategia para coincidir las búsquedas con la publicidad) basadas en inteligencia artificial, permitiendo llegar a los consumidores de manera más personalizada y masiva.

La privacidad y la propiedad intelectual son temas críticos para Google. Stella aseguró que los usuarios tienen control sobre los datos que comparten con la empresa y que Google no utiliza datos personales para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. En cuanto a la propiedad intelectual, plataformas como YouTube protegen el contenido cubierto por derechos de autor, eliminando automáticamente el audio de videos que infringen estas normas.

“Te diría dos cosas. Primero, y eso simplemente es para dar tranquilidad, Google, ya desde hace unos años ofrece a los usuarios la posibilidad de tener control en todo momento sobre la data que compartimos con las herramientas. Existe un dashboard básicamente en tu cuenta que te permite definir y decidir qué data quieres compartir”.

Google ha incorporado la inteligencia artificial en productos como su motor de búsqueda y Google Ads para una mayor personalización.

“... Un poco como un trueque. Es decir, si yo quiero, puedo definir en todo momento qué data quiero compartir con Google, si yo estoy en la calle y necesito encontrar la farmacia más cercana a mí, si yo estoy compartiendo mi posición geográfica con Google, Google me podrá decir dónde queda la farmacia más cercana a mí. Si yo no estoy compartiendo esa data porque no quiero compartir esa data, Google me dirá dónde están las farmacias en Cartagena en general, por ejemplo. Entonces, igualmente estará cumpliendo con el servicio de proveerme ese dato, pero la data será un poco menos precisa”.

Lo anterior, lo dejé completo porque realmente es muy importante esa aclaración para todos los usuarios.

Y como segundo aspecto, en cuanto al entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, Google no usa data personal para la customización y para los modelos de inteligencia artificial. Entonces no existe riesgo.

Google lidera en reputación en Colombia, según el ranking Merco, destacando la confianza del público en productos como YouTube. (Google)

Cómo le ha ido a Google en Colombia en términos de reputación

Google Colombia ha sido reconocida como la compañía con mejor reputación en el país, según el ranking Merco. Para él, es un reconocimiento a la confianza que los usuarios tienen en los productos de Google, como YouTube, que cuenta con más de 25 millones de usuarios en Colombia.

Así mismo, enlazó dos temas importantes para el país, el auge de la televisión conectada (CTV) y el comercio electrónico.

Sobre CTV destacó la importancia de integrar estrategias de este tipo en las campañas publicitarias. YouTube, como parte de la oferta de CTV, permite a los anunciantes llegar a audiencias que ya no consumen televisión tradicional, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La televisión conectada y el comercio electrónico emergen como áreas clave en las estrategias publicitarias en Colombia.

“Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial aplicada al marketing, es posible llegar a los consumidores de una forma mucho más inmediata, masiva, pero al mismo tiempo customizada. Entonces, la inteligencia artificial está permitiendo hoy en día realizar esa visión, quizás futurística o utópica que de la que hablábamos hace 15 años”, aseguró Giovanni.

Así que la invitación a los comercios y sus líderes es a imaginarse que hoy, con todas las herramientas disponibles y con un solo mensaje estratégico, se puede llegar de manera directa a los interesados y con éxito.

“Google permite hacerlo a través de herramientas como Pmax que te maneja y te genera una campaña masiva pero customizada al tiempo. Y va a ser posible, muy pronto, generar imágenes de una manera automatizada a través de la inteligencia artificial. Entonces, el mensaje que se puede customizar y escalar masivamente con inteligencia artificial no solo será de texto, sino igual de imágenes y video. Y eso, obviamente, significa para las compañías tener acceso a un inventario casi infinito de imágenes y piezas creativas!, explicó.

La inteligencia artificial está transformando la experiencia de compra con nuevas estrategias como pruebas virtuales de ropa en tiempo real. (Imagen ilustrativa Infobae)

Podemos afirmar con seguridad que la inteligencia artificial está transformando la experiencia de compra. De hecho, desde Infobae conocemos varias estrategias que están a punto de llegar a la región y que transforma completamente la experiencia de compra con tecnología, por ejemplo, pruebas virtuales de ropa en tiempo real y con diferentes tipos de cuerpo y raza.

La interacción mejora, pero lo realmente claro es que los profesionales en mercadeo y comunicación deben estudiar sobre estas nuevas tecnologías para tener éxito junto al buen conocimiento de los usuarios.