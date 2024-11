Límites de transferencias entre cuentas propias: conócelos antes de caer en una estafa

Los usuarios deben conocer los límites de sus cuentas para no caer en estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer los límites de transferencias entre cuentas propias es fundamental para que los usuarios puedan protegerse de posibles estafas. Estos límites, establecidos por las entidades financieras, ayudan a prevenir el acceso no autorizado y la sustracción de fondos.

Además, es importante que los usuarios comprendan las medidas de seguridad adicionales implementadas por su banco, como los métodos de autenticación y las políticas de privacidad, que refuerzan la protección de sus cuentas.

A continuación, se presentan una serie de consejos sobre la privacidad en cuentas bancarias que siempre se deben considerar para evitar fraudes y estafas:

Los ciberdelincuentes aprovechan el desconocimiento de los usuarios para realizar fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para proteger las cuentas bancarias

Familiarizarse con los límites de transferencias diarias y mensuales impuestos por el banco

Es importante que los usuarios conozcan los límites que su entidad financiera establece para las transferencias. Estos topes protegen de pérdidas significativas en caso de acceso no autorizado, ya que limitan la cantidad de dinero que se puede transferir en un solo día o mes. Estar informado sobre estas restricciones permite un mejor control de las finanzas y ayuda a detectar intentos de transacciones inusuales.

Activar la autenticación de dos factores (2FA) para añadir una capa extra de seguridad

La 2FA es un método de protección que requiere dos formas de verificación antes de permitir el acceso a una cuenta o la realización de transacciones. Por ejemplo, tras ingresar la contraseña, se solicita un código enviado al teléfono móvil del usuario. Esta capa adicional dificulta el acceso de terceros a las cuentas, incluso si han conseguido la contraseña.

Solo se debe ingresar a la aplicación oficial del banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar y actualizar las contraseñas periódicamente, asegurándose de que sean robustas y únicas

Cambiar las contraseñas con regularidad y utilizar combinaciones complejas de letras, números y símbolos reduce el riesgo de que sean adivinadas o robadas. Es crucial que las contraseñas sean únicas y no se reutilicen en diferentes cuentas, lo que complica el trabajo de los ciberdelincuentes y protege mejor la información.

Evitar compartir información personal o financiera a través de correos electrónicos o mensajes no seguros

Compartir información sensible, como números de cuenta o contraseñas, a través de medios no cifrados o no verificados puede exponer a los usuarios a estafadores que buscan interceptar esos datos. Es recomendable usar siempre canales seguros y directos proporcionados por la entidad bancaria para la comunicación y el envío de información.

Utilizar solo las aplicaciones y portales oficiales de la entidad bancaria para realizar transacciones

Es esencial acceder únicamente a las aplicaciones y portales web oficiales de la entidad bancaria para evitar caer en páginas falsas o aplicaciones fraudulentas diseñadas para robar datos de inicio de sesión y otra información sensible.

Los usuarios deben asegurarse de que las aplicaciones se descarguen desde fuentes legítimas, como las tiendas de aplicaciones oficiales, y que las URL de los portales web sean correctas.

Es clave comunicarse inmediatamente con el banco para que bloquee las cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si soy víctima de fraude con mi cuenta bancaria

Si una persona es víctima de fraude con su cuenta bancaria, es fundamental actuar rápidamente para minimizar los daños y proteger sus fondos. Algunos pasos recomendados son:

Contactar de inmediato al banco o entidad financiera

Lo primero que se debe hacer es notificar al banco sobre la actividad sospechosa o el fraude. La mayoría de las entidades tienen líneas de atención al cliente 24/7 y canales específicos para reportar fraudes. Esto permite bloquear la cuenta o las tarjetas asociadas y evitar transacciones adicionales.

Cambiar las contraseñas y datos de acceso

Es importante actualizar las contraseñas de la cuenta bancaria y de otros servicios vinculados para evitar que los estafadores sigan accediendo. Se recomienda utilizar contraseñas fuertes y únicas.

Es importante cambiar las contraseñas de la cuenta una vez el usuario identifica que fue víctima de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar detenidamente los movimientos de la cuenta

Verificar el historial de transacciones para identificar cualquier actividad no autorizada y registrar los detalles.

Presentar una denuncia a las autoridades

Es aconsejable presentar una denuncia formal a la policía o a la entidad competente en delitos cibernéticos.

Actuar con rapidez y seguir estos pasos puede ayudar a mitigar el impacto del fraude y a fortalecer la seguridad de las cuentas bancarias en el futuro.