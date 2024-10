Mi novia le pide consejos a ChatGPT y me molesta: La IA se vuelve terapeuta de parejas

Un usuario en Reddit compartió su molestia porque su pareja utiliza ChatGPT cuando discuten. (Crédito: Freepik / Fotocomposición: Infobae)

ChatGPT, el chatbot con inteligencia artificial, ha comenzado a desempeñar un papel peculiar en las relaciones amorosas, funcionando como una especie de “terapeuta de parejas” en algunos casos. Un usuario de Reddit relató su experiencia al descubrir que su pareja recurre a esta herramienta durante sus discusiones.

Según su testimonio, el usuario explicó: “Mi novia (28) y yo (25) hemos estado saliendo durante los últimos 8 meses. Hemos tenido un par de discusiones fuertes y algunos desacuerdos menores recientemente. Cada vez que discutimos, mi novia se va y habla de la discusión en ChatGPT, incluso a veces lo hace en la misma habitación”.

Mi novia usa ChatGPT

En una publicación titulada “Mi novia usa Chat GPT cada vez que tenemos un desacuerdo. ¿Soy un idiota por decirle que tiene que dejar de hacerlo?” en Reddit, un usuario comparte una experiencia que refleja cómo la inteligencia artificial está impactando incluso en las relaciones personales.

El autor relata que su pareja, tres años mayor, utiliza ChatGPT para analizar los puntos clave de sus discusiones y generar respuestas durante los desacuerdos, a veces incluso mientras están juntos en la misma habitación.

El usuario señaló que no puede competir en contra de un robot. (Reddit)

El usuario explica: “Cada vez que hace esto, vuelve con un argumento bien elaborado que desglosa todo lo que dije o hice durante nuestra discusión. Le he explicado que no me gusta que lo haga porque puedo sentir que estoy siendo emboscado por los pensamientos y opiniones de un robot”.

Además, señala la dificultad de competir con la precisión de la IA, ya que “es casi imposible para un ser humano recordar cada pequeño detalle y desglosarlo poco a poco, pero la IA no tiene ningún problema en hacerlo”.

Pese a su disgusto, su pareja continúa recurriendo a ChatGPT y a veces responde con frases como “chat gpt dice que eres inseguro” o “chat gpt dice que no tienes el ancho de banda emocional para entender lo que estoy diciendo”, lo que incrementa la frustración del autor.

Plantea una preocupación particular: “Mi gran problema es que ella formula los prompts, así que si explica que estoy equivocado, aceptará sin que yo tenga la oportunidad de explicarle las cosas”.

ChatGPT puede ayudar a contactar a un psicólogo pero no funciona como uno. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Finalmente, el usuario concluye la publicación preguntando si está siendo irrazonable por pedirle a su pareja que deje de usar el chatbot en el contexto de sus desacuerdos.

Esta situación pone de manifiesto cómo la creciente interacción con herramientas de IA en la vida cotidiana plantea nuevas dinámicas en las relaciones interpersonales, especialmente cuando estas se utilizan para resolver conflictos emocionales.

¿ChatGPT funciona como psicólogo?

ChatGPT no funciona como un psicólogo profesional. Aunque puede ofrecer apoyo emocional, brindar consejos generales y escuchar preocupaciones, no puede reemplazar la orientación de un terapeuta o psicólogo certificado.

Los profesionales de la salud mental tienen la formación adecuada para diagnosticar y tratar problemas psicológicos, algo que ChatGPT no puede hacer. Sin embargo, puede ser una herramienta útil para encontrar recursos o reflexionar sobre situaciones cotidianas, pero siempre se debe recurrir a un experto para obtener ayuda especializada.

La IA no puede reemplazar la interacción del paciente con el psicólogo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El futuro de la psicología con la IA

En un reciente evento organizado por Medea Mind y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, se discutió el papel creciente de la inteligencia artificial en el futuro de la psicología.

Durante la jornada, se encuestó a 100 profesionales de la salud mental, y el 68% de ellos coincidió en que la IA podría optimizar tareas administrativas, como la programación de citas y la facturación. Esta automatización permitiría a los psicólogos dedicar más tiempo a la atención clínica, mejorando la eficiencia de sus prácticas.

Sin embargo, a pesar de los beneficios potenciales, también surgieron preocupaciones significativas. El 87% de los encuestados expresó inquietud sobre la seguridad de los datos personales en un entorno cada vez más digitalizado.

La protección de la privacidad de los pacientes es un desafío crucial, ya que la digitalización puede aumentar los riesgos de vulneración de información sensible. Aunque la IA promete mejorar aspectos operativos en la psicología, garantizar la seguridad de los datos será esencial para su integración efectiva en este campo.