YouTube agrega más publicidad a los videos: este es el cambio más radical de los últimos meses

La aplicación de Google quiere aprovechar este espacio para que los anunciantes interactúen con los usuarios. (AP Foto/Patrick Semansky, File)

Desde hace varios años, YouTube ha estado buscando formas de aumentar sus ingresos publicitarios y convertir su plataforma en una experiencia más lucrativa para los anunciantes. Ahora, la empresa ha confirmado la implementación de una nueva estrategia: la aparición de anuncios cuando los usuarios pausen los videos.

Esta medida, que se venía rumoreando desde hace tiempo, ha comenzado a implementarse de manera generalizada, y ya está disponible en múltiples dispositivos, incluidos televisores.

Cómo será la publicidad de YouTube en los videos pausados

Google, propietaria de la plataforma, lleva explorando esta posibilidad desde hace seis años, cuando surgieron los primeros rumores. Sin embargo, fue en mayo de 2024 cuando la compañía finalmente anunció que comenzaría a desplegar estos anuncios de pausa en dispositivos de TV. Aunque no se especificó una fecha exacta, los primeros reportes de usuarios que notaron estos anuncios empezaron a aparecer poco después, con un despliegue limitado que se ha ido ampliando en los últimos meses.

Según confirmó Oluwa Falodun, gerente de comunicaciones de YouTube, en una entrevista con The Verge, el éxito de las pruebas iniciales ha permitido que se haga su lanzamiento oficial. “Hemos visto una fuerte respuesta tanto de los anunciantes como de los espectadores. Desde entonces, hemos implementado los anuncios de pausa para todos los anunciantes”, explicó.

Los anuncios en pausa aparecen cuando el usuario decide detener temporalmente la reproducción de un video. Por ejemplo, si estás viendo un video en YouTube en tu televisor y lo pausas, la interfaz cambia de forma automática. El video se reducirá a un bloque más pequeño, ubicado generalmente en la parte izquierda de la pantalla, mientras que en el lado derecho aparecerá un anuncio.

Este formato publicitario está diseñado para no interrumpir la experiencia directa de visualización, sino para ocupar un espacio que, en teoría, estaría inactivo mientras el video está pausado.

Además, YouTube ha incorporado opciones que permiten cierto control sobre la visualización de estos anuncios. Junto a la publicidad, aparecerán botones que permiten descartar el anuncio o acceder a más información sobre el producto o servicio promocionado.

Sin embargo, la publicidad en pausa no reemplazará ni reducirá la cantidad de anuncios que ya se muestran antes o durante los videos. Esto significa que los usuarios seguirán viendo los anuncios tradicionales junto a este nuevo formato.

Los anuncios de pausa han demostrado ser una fuente importante de ingresos adicionales para YouTube. Durante 2023, la plataforma comenzó a probar este formato con un grupo limitado de anunciantes, quienes rápidamente vieron los beneficios de estar presentes en este espacio de “tiempo muerto” en la visualización.

Según Philipp Schindler, director comercial de Google, los anuncios en pausa han sido especialmente populares entre las empresas, que ven en ellos una oportunidad de captar la atención del espectador en un momento en que este probablemente no está enfocado en el video. Al aprovechar el momento en que los usuarios hacen una pausa, las marcas pueden exponer sus productos sin competir directamente con el contenido que se está reproduciendo. Esta estrategia ha permitido a Google obtener ingresos adicionales y reforzar su liderazgo en el mercado publicitario.

Cómo desactivar los anuncios en pausa en YouTube

Hasta el momento, YouTube no ha confirmado la posibilidad de desactivar los anuncios en pausa. A diferencia de otras plataformas como Sling TV, donde los usuarios pueden elegir si desean ver o no este tipo de publicidad, la aplicación de Google parece haber decidido mantener esta funcionalidad activa para todos los usuarios, sin importar si están viendo los videos en dispositivos móviles, ordenadores o televisores.

Sin embargo, la empresa asegura que los anuncios en pausa están diseñados para ofrecer una experiencia “menos intrusiva”, al no interferir con la reproducción directa del video. No obstante, esta justificación no ha convencido a todos, especialmente dado que la cantidad de anuncios antes y durante los videos no ha disminuido con la llegada de este nuevo formato.