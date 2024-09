Cómo la IA está “ayudan” a que Shein sea una de las empresas más contaminantes del mundo

El modelo de negocio de Shein es inminentemente contaminante, en gran parte es gracias al uso de la IA para potenciar su funcionamiento y predecir que quieren los usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

Shein es una de las plataformas de venta de ropa más famosas del mundo. Sin embargo, detrás de este crecimiento acelerado y éxito digital, se oculta una realidad alarmante: es también una de las empresas que más emisiones de dióxido de carbono genera en el planeta, y la inteligencia artificial juega un papel clave en este modelo contaminante.

Su presencia en redes sociales y con influencers le ha permitido llegar a más de 150 países. Aunque en medio de eso, la plataforma ha estado inmersa en otras polémicas al retirarse productos de catálogo por contener sustancias tóxicas para la salud humana, y ahora un informe publicado por Wired demostró el impacto ambiental que está teniendo su crecimiento.

Cómo la IA está impactando en la contaminación generada por Shein

Para sostener su modelo de negocio, Shein ha adoptado el uso de tecnologías emergentes como la IA. En la industria de la moda rápida, el uso de algoritmos de aprendizaje automático permite que las empresas recopilen y analicen datos masivos en tiempo real. Estos algoritmos, que identifican patrones y preferencias de los clientes, permiten a la aplicación predecir la demanda con una alta precisión, lo que facilita una respuesta inmediata a las tendencias emergentes.

La IA no solo ayuda a Shein a identificar lo que los consumidores desean comprar, sino que también optimiza su cadena de suministro, permitiéndole producir y distribuir prendas a una velocidad que pocas marcas pueden igualar. En lugar de producir miles de copias de cada prenda y almacenarlas a la espera de ser vendidas, la compañía fabrica cantidades limitadas de cada artículo y ajusta la producción en función de la demanda.

“Estamos utilizando tecnologías de aprendizaje automático para predecir la demanda de una manera que creemos que es de vanguardia”, dijo Peter Pernot-Day, director de estrategia global de la empresa, en una conferencia de retail en 2023.

Según Pernot-Day, los 5.400 proveedores tienen acceso a una plataforma de software impulsada por IA que les permite recibir actualizaciones en tiempo real sobre las preferencias de los clientes y ajustar su producción para minimizar el desperdicio. “Esto significa que podemos producir muy pocas copias de cada prenda, lo que resulta en muy poco inventario desperdiciado”, explicó.

Sin embargo, los beneficios que Shein ha obtenido gracias al uso de la IA vienen acompañados de un costo ambiental descomunal. Según el tercer informe de sostenibilidad de la empresa, publicado a fines de 2023, se emitieron 16,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, casi el doble que en 2022. Para poner esto en perspectiva, estas emisiones superan las que generan cuatro plantas de carbón en un año.

A pesar de que la aplicación ha prometido reducir sus emisiones de carbono en un 25% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, los investigadores y activistas climáticos cuestionan la viabilidad de estos objetivos.

Sage Lenier, directora ejecutiva de la organización climática Sustainable and Just Future, es una de las voces críticas que subraya el impacto negativo del uso de la IA en la industria de la moda. “La IA permite que la moda rápida se convierta en la industria de la moda ultra rápida. Shein y Temu son los líderes en esto”, dijo Lenier. “Literalmente no podrían existir sin la IA”.

Un modelo de negocio contaminante

El informe de sostenibilidad no solo destacó el dramático aumento de emisiones, sino también los problemas asociados al modelo de negocio en línea de Shein, que se basa en el transporte aéreo para la entrega de pedidos.

Sheng Lu, profesor de estudios de moda en la Universidad de Delaware, explicó que el modelo de Shein depende en gran medida de envíos aéreos, lo que incrementa enormemente su huella de carbono. El 38% de la huella climática proviene del transporte entre sus instalaciones y hacia los clientes, mientras que el 61% restante se atribuye a otras partes de su cadena de suministro.

A diferencia de otras marcas que prefieren el transporte marítimo por ser más económico y ecológico, la compañía envía diariamente unos 900.000 paquetes desde sus proveedores en China a Estados Unidos mediante aviones, cada uno dirigido a los buzones individuales de sus clientes. Esta estrategia es uno de los principales factores que contribuyen a que sea actualmente la empresa de moda que más emisiones genera.

“El control de las emisiones de carbono en la industria de la moda es un proceso muy complejo”, señaló Lu. Aunque la IA tiene amplias aplicaciones en esta industria, el problema radica en la esencia del modelo de negocio de Shein, que incentiva la producción y el consumo masivos.

Contaminación desde varios frentes

Además de las emisiones de carbono, Shein ha sido criticada por otros impactos ambientales y sociales. Según su informe, el 76% de sus telas son de poliéster, un material sintético que libera microplásticos en el medio ambiente, y solo el 6% de este poliéster es reciclado. La empresa también ha sido señalada por generar grandes cantidades de desechos textiles, así como por mantener prácticas laborales que rozan la explotación.

Una investigación reciente reveló que los trabajadores en fábricas que suministran a la aplicación suelen trabajar hasta 75 horas semanales, un año después de que la empresa se comprometiera a mejorar las condiciones laborales en su cadena de suministro.

Aunque el informe de sostenibilidad sugiere una ligera mejora, también muestra que, en auditorías de terceros realizadas a más de 3.000 proveedores, el 71% recibió una calificación de C o inferior en una escala de la A a la E.