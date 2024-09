Glosario de tecnología: qué significa Las mejores empresas para trabajar en tecnología de 2022

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Algunas vez te has preguntado: ¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en tecnología ? La tecnología es uno de los sectores más dinámicos y en constante evolución en la actualidad y, por lo tanto, es una industria muy atractiva para aquellos que buscan un carrera en este campo.

Las empresas de tecnología son conocidas por ofrecer un ambiente de trabajo innovador, una cultura empresarial vibrante y unos sueldos más que atractivos. Eso sí, no todas son valoradas por los empleados de la misma forma.

Es por ello que, en la mayoría de los casos, lo que suelen hacer los empleados es buscar opiniones en google o en un portal de empleo especializado en el sector.

Pero, ¿y si te dijera que hay algo mejor? No cabe duda de que con tantas empresas de tecnología en el mercado, elegir la mejor empresa para ti puede ser un desafío. Con esta misma idea, Jobquire ha publicado el Rankings de Empresas 2022, que consiste en una clasificación de las mejores empresas en función de su tamaño y su sector.

Fíjate que, como dice este estudio, para sentirte bien profesionalmente hablando es vital que sepas cuáles son las empresas mejores empresas en las que trabajar.

Por eso este ranking es una herramienta muy valiosa para los profesionales que buscan información sobre el lugar de trabajo ideal para ellos. Y es que con esta información, los profesionales pueden comparar empresas y descubrir cuáles son las mejores opciones para sus carreras.

¿Te gustaría conocer cuáles son las empresas top según los expertos de Jobquire? ¡Vamos allá!

El ranking 2022 de las empresas de Jobquire

Vaya por delante que, aunque el ranking de empresas elaborado por la compañía es mucho más completo, nos centraremos en los tres empresas con mayor valoración según su tamaño.

No obstante, si quieres ver el Ranking completo, haz clic en el siguiente enlace.

Y dicho esto, comenzamos.

En las empresas pequeñas, Nubika – Cloud Solutions, una empresa de servicios y consultoría IT, se situó en lo más alto del podio con un 8.69/10. En el segundo escalafón se situó Genially, una empresa de desarrollo de software, con un 8.56/10. Y, para finalizar con las empresas pequeñas, Landbot, otra empresa de servicios y consultoría IT, consiguió el tercer puesto con un 8.5/10.

Por su parte en las empresas medianas, BigBuy, una empresa de venta al por mayor, se sitúa por encima de todas y recibe una puntuación de 9/10. En segundo lugar se encuentra Kairós Digital Solutions, una empresa de asesoría y servicios empresariales, la cual recibió una puntuación de 8.82/10. Y, por último, Capitole Consulting, una empresa de servicios y consultoría IT, recibe una puntuación de 8.8/10.

Empresas grandes y gigantes

En cuanto las empresas grandes, BBVA Next Technologies, una empresa de desarrollo de software, recibe una puntuación de 8.86/10. A BBVA Next Technologies le sigue Sngular, una empresa de servicios y consultoría IT, que ha conseguido un 8.78/10. Y en tercer lugar, llama la atención Banco Mediolanum, una empresa bancaria, con una puntuación de 8.76/10.

Para finalizar, en las empresas gigantes, Eli Lilly and Company, una empresa de la industria farmacéutica, es la líder con una puntuación de 8.79/10. En segunda posición nos encontramos con la famosa Cisco, una empresa de interconexión en red, la cual recibió una puntuación de 8.74/10. Por último, Procter & Gamble, a pesar de su excelente puntuación de 8.59/10 se tuvo que conformar con el tercer puesto.

El auge de las profesiones digitales en la última década

Para finalizar con este artículo, nos gustaría destacar que el auge de las profesiones digitales ha sido impresionante. Estas profesiones se han convertido en una herramienta clave para impulsar el crecimiento económico y competitivo de los negocios. Estas profesiones digitales comprenden desde el desarrollo de aplicaciones web hasta la gestión de contenidos en las redes sociales.

Las empresas están buscando cada vez más profesionales con conocimientos digitales para poder competir en el mercado actual. Los nuevos empleados deben tener habilidades diferentes a las que se necesitaban anteriormente. Algunas de estas habilidades son:

Conocimiento y experiencia en tecnologías como HTML5, CSS3, JavaScript , PHP y ReactJS;

Capacidad para diseñar interfaces gráficas atractivas;

Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite y Sketch;

Experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles y web;

Conocimientos en motores de bases de datos, como MySQL o MongoDB;

Comprensión de los conceptos básicos del marketing digital.

Estas profesiones digitales están abriendo nuevas oportunidades para todos aquellos que buscan una carrera en el campo tecnológico. Los perfiles profesionales más demandados incluyen desarrolladores web, diseñadores gráficos, analistas de datos, gestores de redes sociales e incluso expertos en seguridad informática.

Esta nueva generación de trabajadores está ayudando a impulsar el crecimiento económico al permitir que las empresas creen productos y servicios innovadores que satisfagan mejor las necesidades del público. Y gracias a la evolución constante de la tecnología, los profesionales digitales tienen una oportunidad única de mejorar sus conocimientos y habilidades para adaptarse al nuevo entorno.

En definitiva, el auge de las profesiones digitales en la última década ha abierto nuevas puertas para todos aquellos que buscan una carrera en el campo tecnológico. Estas profesiones ofrecen una gran cantidad de oportunidades, así como la necesidad de adquirir nuevas habilidades que se adapten al entorno cambiante.

¡Eso sí! No olvides elegir bien.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado primordial.

Asimismo, facilita la comunicación instantánea y la conexión con personas de todo el mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas posibilidades y conocimientos.