Truco para amplificar la red WiFi en toda la casa: aprovecha la señal de televisión o TDT

Ampliar la banda de ancha puede ser difícil en algunos hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una red de internet estable y de alta velocidad es crucial para millones de hogares que hacen distintas tareas como trabajar, estudiar o de integración que dependen de conexión WiFi.

No obstante, la infraestructura existente en muchas viviendas no siempre está diseñada para soportar las exigencias actuales de ancho de banda y su adaptación puede ser costosa y requerir planes que colocan cláusulas de permanencia que no son del gusto de algunos usuarios.

Frente a esta realidad, una tecnología basada en los cables coaxiales de antena de televisión, conocida como MoCA (Multimedia over Coax Alliance), aparece como una opción económica para amplificar la red de internet en toda la casa, aprovechando la señal de televisión.

Qué es MoCA y cómo amplifica el internet en el hogar

Mediante la señal tradicional de cable de televisión se puede ampliar la cobertura de la red. (Foto: Freepik)

MoCA es una tecnología que permite utilizar los cables coaxiales que habitualmente han sido utilizados para la transmisión de señales de televisión, para transmitir internet de alta velocidad por todo el hogar.

Esta alternativa aprovecha el espacio no utilizado en las frecuencias de los cables coaxiales para la transmisión de datos, empleando un espectro diferente al de las señales de televisión, lo que evita interferencias y garantiza una transmisión eficiente y sin interrupciones.

Para implementar MoCA en una vivienda, el proceso es bastante sencillo. Es necesario contar con adaptadores MoCA , los cuales permiten transformar la red coaxial existente en una red de transmisión de datos.

Las plataformas streaming desbancaron la televisión tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de estos adaptadores debe conectarse al enrutador de Internet, mientras que el otro se coloca en cualquier toma de cable coaxial disponible en la casa. De esta manera, se establece una conexión rápida y confiable entre el router y el punto donde se desea ampliar la cobertura de internet.

Por qué es viable esta alternativa

La posibilidad de aprovechar el cableado ya instalado supone una ventaja clave frente a otras opciones disponibles para mejorar la conectividad en el hogar.

Aunque el uso de repetidores WiFi es una solución común para ampliar la señal en zonas donde el internet inalámbrico tiene dificultades para llegar, esta alternativa con frecuencia no proporciona la misma y estabilidad que una conexión por cable.

De esta manera se reducen los problemas de conexión en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la instalación de cables Ethernet en todas las habitaciones es, sin duda, una de las opciones más efectivas en términos de velocidad y estabilidad.

Sin embargo, la necesidad de realizar obras y el costo asociado a la instalación de cables en paredes y techos pueden resultar prohibitivos para muchas personas. Es aquí donde MoCA se presenta como una solución más accesible y menos invasiva, al utilizar la infraestructura de cables de televisión que ya está presente en la mayoría de los hogares.

Cómo aumenta la velocidad del internet

MoCA ofrece velocidades comparables a las de Ethernet, lo que la convierte en una opción adecuada no solo para el uso cotidiano de internet, sino también para actividades que requieren un mayor ancho de banda, como el streaming de video en 4K o el gaming en línea .

Esta tecnología es útil para videojuegos en línea. (Foto: Shutterstock)

Esta tecnología también destaca por su baja latencia, un aspecto crucial para quienes juegan en línea o participan en videoconferencias, donde cualquier retraso puede afectar negativamente la experiencia.

Cómo amplificar la red WiFi en hogares rurales

Pese a que muchas viviendas modernas ya cuentan con infraestructura adecuada para internet de alta velocidad, un porcentaje significativo de hogares, especialmente en zonas rurales o en edificios más antiguos, aún enfrenta retos para contar con una red rápida y estable.

En estos casos, la instalación de nuevas líneas Ethernet puede ser complicada o incluso imposible, lo que convierte a MoCA en una solución ideal para llevar internet a cada rincón de la casa sin tener que perforar paredes o realizar obras adicionales.

De igual manera, MoCA no solo está diseñado para hogares con limitaciones de infraestructura. Incluso en viviendas modernas, puede servir como una alternativa más económica y eficiente a la instalación de una red cableada, o como complemento a las soluciones inalámbricas, especialmente en áreas donde la señal de Wi-Fi no alcanza adecuadamente.