Glosario de tecnología: qué significa Tipos de informática

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Tipos de informática

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tratarse de una rama bastante importante en la actualidad, la informática tiene una serie de ramas, las cuales son las siguientes:

Procesamiento de transacciones.

Control de proceso de negocio.

Sistemas de colaboración empresarial.

Información de gestión.

Destinado al apoyo de la toma de decisiones.

Basados en inteligencia artificial.

Técnicas web.

Tipos de informática

Como puede notarse, existen muchos tipos de subdivisiones del eje principal. Todas estando presentes para un fin en específico y que, notablemente, deben contar con las bases de la informática como lo es la automatización.

Desde un sistema dedicado a la información de gestión, o incluso uno que esté destinado a la toma de decisiones. Todos tienen su espacio pues fueron creados para un fin en particular.

Este se encarga de realizar todas aquellas operaciones básicas que se podrían esperar, pudiendo estar incluida la automatización de una oficina.

Se encarga de todos los procesos que son comunes en un área de trabajo, donde se incluyen actividades cotidianas para el sistema.

Control de proceso de negocio

Aquí se controla todos y cada uno de los procesos físicos o industriales que pueda llegar a tener una empresa u organización.

Este tipo de informática es el que está más ligado y cercano a lo que es el hardware, siendo que trabaja directamente con ellos.

Sistemas de colaboración empresarial

Aquí yace el encargado de controlar o monitorear la información interna de una empresa.

Estos se diferencian de los sistemas de procesamiento de transacciones en que son más específicos, siendo que están más ligados a la comunicación interna de una organización.

Información de gestión

Es un tipo que se encarga de buscar y recopilar información desde distintos puntos, ya sea interna o externamente. Todo con la intención de ayudar a tomar una sólida decisión en cuanto a la gestión de una organización.

Destinado al apoyo de decisiones

Como su nombre lo indica, está orientado a brindar una ayuda a una persona o grupo en particular. Se encarga de hacer comparaciones, cálculos, dar opciones e incluso modelar; todo con la intención de que se tome la mejor decisión. Su diferencia con respecto al sistema de información de gestión radica en que este último se centra en recopilar información, mientras que el de apoyo de decisiones da diversas herramientas para que se pueda llegar a un consenso.

Basados en inteligencia artificial

Uno de los más avanzados y es que se trata de un sistema que propone emular la conducta humana en el ámbito de la toma de decisiones, intentando igualar su intelecto.

Técnicas web

Forma que se encuentra basada en los que es el hipertexto e hipermedia. Se utiliza en gran medida para el manejo de documentos a través de la red, ya sea porque se necesitan o porque requieren ser transmitidos a otro lugar.

Ejemplos de los tipos de informática

Como se ha podido leer con anterioridad, la informática como se conoce hoy en día tiene una enorme cantidad de divisiones que, sin extender demasiado, son muy necesarios para el desarrollo del nivel humano a grandes rasgos y en distintos niveles.

Un buen ejemplo de ello sería el poder necesitar un sistema automatizado de sensores eléctricos, situación donde se abarcaría un sistema de control de proceso de negocio debido a que se trata de una necesidad física.

De igual forma, un sistema que plantea la comparación de ideas a un usuario entraría dentro de la rama de sistema enfocada al apoyo de decisiones.

Y así como existen estas, hay muchas más que se utilizan para situaciones específicas y que como se dijo con anterioridad, son importantes para una sociedad como la actual que está más comprometida con la informática, es decir, con la automatización de la información.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.