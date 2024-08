WhatsApp revela truco para que los padres mantengan el control de los grupos escolares de sus hijos

La función de comunidades ayuda a organizar de una mejor forma los grupos. (Fotocomposición: Infobae)

WhatsApp ha presentado recientemente un truco para padres que participan en varios grupos escolares de sus hijos. La plataforma ahora permite a los padres organizar estos grupos de manera más eficiente mediante la creación de comunidades.

Esto resulta especialmente útil para padres cuyos hijos están inscritos en diversas materias, como matemáticas, biología e inglés, cada una con su propio grupo de WhatsApp.

Con esta nueva función, los padres pueden agrupar todos los grupos escolares relacionados en una sola comunidad. De este modo, facilitan el seguimiento de la comunicación y las actualizaciones de los diferentes grupos, centralizando la información y mejorando la organización.

Cómo crear una comunidad en WhatsApp

El proceso para crear una comunidad en WhatsApp incluye los siguientes pasos:

Ir a WhatsApp en el teléfono móvil. Dirigirse a ‘Comunidades’. Seleccionar ‘Nueva comunidad’. Pulsar ‘Comenzar’. Ingresar el nombre la comunidad y su descripción. Pulsar ‘Añadir grupo’ y seleccionar los grupos necesarios para la comunidad.

Comunidades de WhatsApp para padres de familia

Esta nueva herramienta permite a los padres consolidar diversos grupos relacionados con la educación de sus hijos en una sola comunidad, simplificando la gestión de la comunicación.

Por ejemplo, si un niño está inscrito en diferentes actividades extracurriculares como deportes, música y artes, cada una con su propio grupo de WhatsApp, los padres pueden reunir todos estos grupos en una única comunidad. Esto les permite recibir actualizaciones, eventos y anuncios importantes en un solo lugar, evitando la necesidad de revisar múltiples chats.

En qué se diferencia una comunidad de un grupo de WhatsApp

En WhatsApp, las comunidades permiten agrupar varios grupos relacionados bajo un tema común, con una estructura jerárquica que incluye hasta 20 administradores que pueden enviar mensajes a todos los miembros. Esta configuración es ideal para gestionar grandes organizaciones, como escuelas o empresas.

Por otro lado, los grupos son más simples, permiten hasta 256 miembros que pueden comunicarse directamente sin jerarquía, y todos pueden participar por igual. Las comunidades se enfocan en interacciones organizadas, mientras que los grupos son para comunicación más directa y flexible.

Cuatro consejos para usar WhatsApp responsablemente

WhatsApp ha ofrecido una serie de consejos dirigidos a padres de familia y adolescentes para promover un uso responsable de la plataforma. Estas recomendaciones están orientadas a fomentar la seguridad y el bienestar en línea, garantizando que los jóvenes empleen la aplicación de manera adecuada y consciente.

Contactos conocidos

Se recomienda enviar mensajes únicamente a personas que hayan contactado al usuario previamente o que hayan solicitado comunicarse a través de WhatsApp.

Respetar límites

Antes de agregar contactos a un grupo, es aconsejable solicitar su permiso. Si una persona es añadida a un chat grupal y decide abandonarlo, es crucial respetar su decisión.

Usar las herramientas de grupos

WhatsApp ha incorporado una nueva función que permite restringir el envío de mensajes en los grupos, limitando esta capacidad exclusivamente a los administradores. Con esta opción, los administradores pueden decidir si todos los miembros del grupo pueden enviar mensajes o si solo ellos tienen esa autorización.

Esta herramienta está diseñada para minimizar los mensajes no deseados y facilitar una mejor gestión de los chats grupales en la plataforma.

Pensar dos veces antes reenviar un mensaje

WhatsApp ha añadido una etiqueta para marcar los mensajes reenviados y ha restringido el número de veces que pueden ser reenviados. Esta medida busca promover la reflexión antes de compartir contenidos. Se recomienda a los usuarios no reenviar mensajes si no están seguros de su veracidad o si no conocen al remitente original.

Estas recomendaciones son particularmente relevantes dado que WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular a nivel mundial, con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales en 2023, según datos de Statista.