Glosario de tecnología: qué significa Vehículo aéreo no tripulado (UAV)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Vehículo aéreo no tripulado (UAV)

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV), también conocido como drone, es un dispositivo tecnológico que se usa para el vuelo autónomo, controlado remotamente o semiautónomos. Estos dispositivos pueden ser empleados en distintas aplicaciones, desde la vigilancia y el transporte de materiales hasta la fotografía aérea.

Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs) han estado presentes en la vida cotidiana durante los últimos años. Estas tecnologías han cambiado la forma en que los seres humanos interactúan con el mundo y diversas industrias.

En este artículo, vamos a examinar las características y usos de los UAVs, así como su desarrollo a lo largo de la historia. Los UAVs son dispositivos tecnológicos que pueden ser controlados remotamente o volar de manera autónoma para realizar ciertas tareas, desde el transporte de materiales hasta la fotografía aérea. Esta innovación supone un gran avance en diversos sectores. Por ende, veremos sus usos y beneficios.

Características de un Vehículo aéreo no tripulado (UAV)

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV) es una aeronave controlada remotamente y, en la mayoría de los casos, sin tripulación. Estos vehículos pueden ser utilizados para una variedad de fines comerciales y militares. En el siguiente listado se presentan algunas de sus características principales:

Autonomía . Un UAV está equipado con tecnología avanzada para autonomía, lo que le permite volar de forma autónoma sin necesidad de un piloto humano o control remoto. Es decir, que puede seguir rutas predefinidas, evitar obstáculos y realizar maniobras complejas sin ninguna ayuda externa.

. Un UAV está equipado con tecnología avanzada para autonomía, lo que le permite volar de forma autónoma sin necesidad de un piloto humano o control remoto. Es decir, que puede seguir rutas predefinidas, evitar obstáculos y realizar maniobras complejas sin ninguna ayuda externa. Velocidad . Los UAV son capaces de volar a altas velocidades, lo que les permite llegar rápidamente a su destino sin causar problemas de congestión en el tráfico aéreo general. Además, algunos modelos modernos también son capaces de operar en altitudes mucho más altas que los aviones convencionales.

. Los UAV son capaces de volar a altas velocidades, lo que les permite llegar rápidamente a su destino sin causar problemas de congestión en el tráfico aéreo general. Además, algunos modelos modernos también son capaces de operar en altitudes mucho más altas que los aviones convencionales. Versatilidad . Los UAVs pueden transportar cargas pequeñas o grandes dependiendo del modelo y su uso previsto. Esta versatilidad hace que sean útiles para diferentes propósitos, desde entregas hasta vigilancia militar e incluso medicina militar remota.

. Los UAVs pueden transportar cargas pequeñas o grandes dependiendo del modelo y su uso previsto. Esta versatilidad hace que sean útiles para diferentes propósitos, desde entregas hasta vigilancia militar e incluso medicina militar remota. Coste . Un UAV es mucho más barato que los aviones tradicionales ya que no requiere combustible ni tripulaciones costosas para su operación diaria.

. Un UAV es mucho más barato que los aviones tradicionales ya que no requiere combustible ni tripulaciones costosas para su operación diaria. Eficiencia energética . Algunos modelos modernos utilizan energías alternativas como la electricidad o el gas natural para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental durante la operación diaria del UAV.

6 Seguridad: La seguridad es clave cuando se trata de los vehículos aéreos no tripulados ya que deben cumplir con estrictas normativas gubernamentales sobre vuelo seguro antes de permitirse su uso comercial o militar.

A modo de resumen, los vehículos aéreos no tripulados brindan numerosas ventajas sobre los aviones convencionales gracias a sus características únicas tales como autonomía, velocidad, versatilidad y eficiencia energética además de la seguridad garantizada por las normativas gubernamentales existentes.

Aplicaciones y usos de los UAV

Los UAV (Vehículos Aéreos No Tripulados) se han convertido en una herramienta de uso común para muchas actividades. Estos drones son usados por la industria, gobiernos y organizaciones civiles para fines diversos, desde la vigilancia a la entrega de paquetes. Estas máquinas voladoras pueden proporcionar datos con rapidez y precisión sin ningún costo humano.

Aplicaciones:

Vigilar y monitorear áreas remotas . El uso de UAVs para vigilar grandes extensiones terrestres es una excelente forma de obtener información rápidamente y con precisión sin tener que enviar a personas al campo. Por otra parte, los UAVs pueden ser equipados con cámaras infrarrojas que permiten detectar incendios forestales o cualquier otra actividad sospechosa en áreas remotas.

. El uso de UAVs para vigilar grandes extensiones terrestres es una excelente forma de obtener información rápidamente y con precisión sin tener que enviar a personas al campo. Por otra parte, los UAVs pueden ser equipados con cámaras infrarrojas que permiten detectar incendios forestales o cualquier otra actividad sospechosa en áreas remotas. Realizar inspecciones de edificios y estructuras . Los UAVs son utilizados por compañías constructoras para inspeccionar edificios, puentes, instalaciones industriales, etc., observando el estado general del lugar y detectando posibles problemas antes de que se conviertan en algo grave. Esto ayuda a evitar costos adicionales debido a los retrasos o reparaciones innecesarias.

. Los UAVs son utilizados por compañías constructoras para inspeccionar edificios, puentes, instalaciones industriales, etc., observando el estado general del lugar y detectando posibles problemas antes de que se conviertan en algo grave. Esto ayuda a evitar costos adicionales debido a los retrasos o reparaciones innecesarias. Entrega de paquetes . Muchos servicios ahora brindan entrega por drones para ofrecer un servicio más rápido y eficiente a sus clientes. Esto es especialmente útil cuando hay casos donde las entregas necesitan ser hechas en lugares remotos o inaccesibles por otros medios.

. Muchos servicios ahora brindan entrega por drones para ofrecer un servicio más rápido y eficiente a sus clientes. Esto es especialmente útil cuando hay casos donde las entregas necesitan ser hechas en lugares remotos o inaccesibles por otros medios. Fotografía aérea . Los UAVs también se utilizan para tomar fotos panorámicas aéreas con un alto grado de detalle e incluso pueden ser equipados con cámaras especialmente diseñadas para tomar fotos nocturnas o infrarrojas para obtener información sobre el terreno durante la noche u otros momentos obscuros del día.

. Los UAVs también se utilizan para tomar fotos panorámicas aéreas con un alto grado de detalle e incluso pueden ser equipados con cámaras especialmente diseñadas para tomar fotos nocturnas o infrarrojas para obtener información sobre el terreno durante la noche u otros momentos obscuros del día. Investigación Científica . Los drones también se usan comúnmente en investigación científica ya sea monitoreando animales salvajes desde lejos o recogiendo muestras del suelo para ver si hay alguna anomalía ambiental presente en el lugar que necesite ser corregida antes de que sea demasiado tarde.

Los usuarios finales pueden beneficiarse enormemente del uso correcto e inteligente de los UAVs ya que no solo les ayudan a realizar sus actividades mucho más rápido sino que también les permiten recopilar datos precisos sin exponerse a peligros potencialmente graves como podría ser el caso si tuvieran que ir ellos mismos al lugar donde se requiere la información. Por ende, estamos viendo cada vez más empresarios incorporando drones en sus planes empresariales debido al gran valor agregado que éstos proporcionan.

Historia y desarrollo de los Vehículos aéreos no tripulados

Los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente conocidos como drones, han existido desde principios del siglo XX. Estos dispositivos se utilizaron por primera vez durante la Primera Guerra Mundial para realizar misiones de vigilancia y bombardeo. Desde entonces, los drones han evolucionado mucho y se han convertido en una herramienta indispensable para muchas industrias.

En los años sesenta, los aviones no tripulados eran principalmente usados por el ejército estadounidense. Estaban equipados con cámaras de televisión y eran capaces de volar a grandes altitudes y sobrevolar áreas hostiles sin ser detectadas. A medida que la tecnología avanzaba, los drones también fueron mejorando su alcance y su precisión.

Los aviones no tripulados también empezaron a ser utilizados por el sector civil en la década de 1980. Las compañías mineras las usaban para inspeccionar minas subterráneas remotas sin poner en riesgo la vida humana. Los forestales podían usarlos para monitorizar bosques e incendios. Y los agricultores empezaron a utilizarlos para rastrear sus campos de cultivo.

En la década de 1990, esta tecnología se popularizó gracias al desarrollo de nuevas tecnologías como el GPS y las cámaras digitales que permitieron una mayor flexibilidad e incluso el despliegue de redes inalámbricas en diferentes lugares del mundo. Esto permitió que los drones fueran usados para toda clase de actividades tales como entregar paquetes o realizar fotografía y filmación aérea profesional.

Actualmente, hay una gran variedad de vehículos aéreos no tripulados disponibles en el mercado: desde pequeños drones controlables con teléfonos inteligentes hasta grandes aviones no tripulados capaces de transportar cargamento pesado o llevar equipamiento especializado altamente sofisticado. Los drones también se están utilizando cada vez más en operaciones militares y policiales debido a su capacidad para recopilar información precisa sin poner en peligro vidas humanas.

Los avances recientemente logrados en Inteligencia Artificial (IA) han abierto nuevas posibilidades para los vehículos aéreos no tripulados: ahora son capaces de volar autónomamente sin necesidad del control directo del humano (lo que se conocen comúnmente como “drones autónomos”). Esta nueva generación de drones ofrece un potencial casi ilimitado, desde ayudar con tareas domésticas hasta operaciones complejas en entornos hostiles donde los humanos no pueden acceder fácilmente.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.