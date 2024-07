Encuentran después de 34 años la solución a un problema de la Super Nintendo

La consola lanzada hace 34 tenía problemas de video, pero solo se solucionaron gracias a un mod creado por un youtuber. (Nintendo)

La Super Nintendo (SNES) fue una de las consolas que catapultó a la empresa japonesa en la industria de videojuegos. Sin embargo, a pesar de su popularidad y éxito, este dispositivo tenía un problema técnico que afectaba la calidad de su salida de video y 34 años después de su lanzamiento encontraron la solución.

Se trata de un nuevo mod, conocido como Edge Enhancer creado por el modder Zach Henson (alias Voultar), que promete solucionar este problema, proporcionando colores más vibrantes y gráficos más nítidos a la histórica consola de Nintendo.

La SNES se lanzó en noviembre de 1990, pero no todas las consolas fueron creadas de la misma manera. Durante su producción, Nintendo hizo varias revisiones a su hardware, dando lugar a dos versiones principales: el modelo original de dos chips, conocido como SHVC, y una versión posterior de un solo chip, llamada 1CHIP.

El modelo SHVC presentaba un problema en su conversor de vídeo digital a analógico (DAC), lo que resultaba en una imagen un tanto borrosa. Este problema surgía porque el DAC no podía hacer la transición entre colores de manera eficiente, generando una especie de halo o sombra alrededor de los gráficos. Aunque este defecto no era tan perceptible en las televisiones CRT de los años 90, se ha vuelto mucho más evidente con las modernas pantallas de alta definición.

Así es la solución al problema de video de la SNES

En un esfuerzo por mejorar la experiencia de juego en las consolas Super Nintendo antiguas, Voultar ha desarrollado el mod Edge Enhancer. Este kit de modificación, que se espera tenga un costo de alrededor de 60 dólares, está diseñado para actualizar la salida de vídeo de la consola, haciendo que los gráficos sean más nítidos y los colores más saturados.

El mod funciona restaurando, corrigiendo y mejorando la salida de vídeo de las Super Nintendo de doble chip, igualando la calidad de imagen del modelo 1CHIP, que Nintendo lanzó más tarde para solucionar el problema. Además, también mejora las salidas RGB gracias a la integración de chips dedicados a “limpiar” la salida de vídeo.

Las mejoras que trae el Edge Enhancer son notables. En comparaciones directas, las consolas SHVC modificadas muestran gráficos mucho más definidos y colores más vibrantes en comparación con las versiones no modificadas. Un ejemplo claro es la diferencia en la representación del personaje Link de The Legend of Zelda: en el modelo de dos chips, la imagen aparece más borrosa y con menos detalle, mientras que en el modelo modificado, los gráficos son nítidos y los colores más ricos.

Con este mod la consola de Nintendo muestra la imagen con mayor calidad. (Macho Nacho Productions)

Cómo instalar el mod en la SNES

Aunque el Edge Enhancer ofrece una solución efectiva al problema de la calidad de vídeo, su instalación no es sencilla. Tal como demostró Tito Perez de Macho Nacho Productions en un video de YouTube, instalar este mod requiere desmantelar completamente la Super Nintendo y realizar una serie de soldaduras. Se deben retirar y reemplazar transistoresy resistencias de la placa base de la consola.

Dado que esta instalación implica un alto riesgo de daño a la consola, Voultar planea ofrecer inicialmente un servicio de instalación profesional. Esto garantizará que el mod se instale correctamente, evitando que los usuarios menos experimentados dañen sus consolas.

Aunque el mod aún no está disponible para la venta general, se espera que el kit DIY del Edge Enhancer esté disponible una vez que se finalicen la documentación y los tutoriales. Voultar también ha mencionado que están trabajando en una versión para las consolas PAL, que se vendieron en Europa. Esto ampliará el alcance del mod, permitiendo que más entusiastas retro puedan mejorar sus consolas.

El precio del mod aún no se ha revelado oficialmente, pero se estima que será más económico que adquirir una consola 1CHIP, que actualmente puede superar los 200 dólares en el mercado de segunda mano debido a su alta demanda.