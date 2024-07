Cómo ser el mejor papá gracias a las redes sociales y aprender lo que nadie nos enseñó

En TikTok e Instagram hay herramientas para ser mejor papá

Continuamente nos dicen que las redes sociales son un lugar con contenido muy banal y poco profundo, donde abundan las tendencias, bailes, chistes e información poco valiosa. Pero qué dirías si gracias a esas mismas plataformas hoy en día puedo decir que soy un mejor papá, alguien que entiende mejor su rol y que cuenta con más herramientas para afrontar este reto.

Desde hace tres años y medio soy papá. Tengo dos hijas y junto a mi esposa venimos de familias tradicionales, con buenos padres, pero con métodos de crianza que no queríamos repetir: regaños, golpes, castigos, distancias emocionales y poca presencia. Y en las redes sociales encontramos el contenido que respondió a esta necesidad.

Actualmente, en TikTok e Instagram hay muchos creadores de contenido que hablan de temas de crianza, desde el lado más técnico y científico, hasta videos de humor y de conexión que permiten vivir esta experiencia de una forma más acompañada. Y aunque sigo siendo un papá con muchos defectos, estoy más cerca de ser el padre que siempre quise gracias a esos contenidos.

Conociendo el mundo de la crianza en redes sociales

Desde 2020 mis redes sociales cambiaron. El contenido de videojuegos, tecnología, fútbol, películas y anime, se vio minimizado por la presencia de videos e imágenes sobre crianza y cómo ser papá. Actualmente, con dos hijas, es casi imposible escapar de estos videos que tienen siempre algo para aportar.

Santiago Blanco es uno de esos creadores de contenido. Su cuenta @Soypapa_de_Eli tiene más de 700 mil seguidores entre TikTok e Instagram, y aunque su profesión como administrador de empresas parece alejarlo del conocimiento sobre crianza, niños y educación, es papá y eso le permite compartir videos sobre cómo siente él que debe asumirse este rol en la actualidad, a pesar de las múltiples respuestas que ha tenido.

“La reacción va de la mano de las creencias de la gente. Me han escrito papás diciendo que mi contenido los hace sentirse menos solo y han aplicado ciertas cosas. Pero también hay muchos otros que me dicen que soy un imbécil por decir estas cosas, y que mejor me vaya a llorar al cuarto y que mi hija no vea lo mal papá que estoy siendo”, contó Blanco a Infobae.

Aunque asegura que este tipo de comentarios negativos los vivió en un inicio, porque actualmente las personas que lo encuentran “tienen un nivel de conciencia más alto en los que están dispuestos a cuestionarse”, sobre temas de cómo el esfuerzo adicional al que están dispuestos a hacer por sus hijos.

La llegada de Sebastián a las redes sociales se da luego de vivir una depresión después del nacimiento de su hija y querer contar toda su historia. Algo similar a lo que impulsó a Patricio Dessein, quien en Instagram y TikTok aparece como @carta_padres y donde tiene casi un millón de seguidores.

El creador de contenido argentino empezó este camino después de una operación por el desprendimiento de una retina y la intención de querer contar su vida como papá, “los errores que yo cometí y las nuevas formas de educación que hay”.

En ese momento empezó un proceso de capacitación, para dejar al lado su rol de periodista, y convertirse en un influencer que comparte consejos de crianza sobre cómo resolver ciertas situaciones como una pataleta, cómo hablar con los hijos y cómo entender sus emociones.

Temas de los que cada vez hay mayor interés. Desde Naran Xadul, una comunidad de madres que tiene más de 2 millones de seguidores en redes sociales, ha notado un crecimiento en sus seguidores hombres.

Sara Rosenthal, su CEO, cuenta que hace siete años los papás representaban el 5% de sus usuarios y hoy esa cifra supera el 25%, lo que para ella quiere decir que “definitivamente la generación de papás millennials, han venido a revolucionar la forma de ser papás” y hay un deseo por consumir este contenido.

Cómo es hablar de crianza en medio de las tendencias de las redes

Cualquier tipo de contenido educativo e informativo debe competir contra el trend viral, los videos de humor o las curiosidades efímeras. Los temas de crianza también lo deben hacer. No es fácil poner sobre la mesa un tema rutinario, como ser papá, en medio de la euforia de ver un resumen de goles o lo divertido de un meme.

Para luchar con el algoritmo de las redes sociales, a estos creadores de contenido les ha tocado adaptarse a la corriente y de esa forma llegar a los usuarios, que en el caso de los hombres, casi siempre se da por medio de las mamás que les envían los videos.

“Soy muy consciente de a quién le estoy hablando. A diferencia del contenido hecho por una mujer, que es mucho más maternal y de entendimiento. Mi tono es mucho más de confrontación, precisamente porque quería prenderle el chip a los hombres y sabía que con otro tipo de comunicación no lo iba a lograr”, afirmó Blanco.

En sus redes cuenta con más de 700 mil seguidores.

Otro punto importante del que Dessein se ha percatado en este tiempo en redes sociales, es la posibilidad que tienen los papás de conectarse desde el anonimato, algo que les permite abrirse con mayor facilidad.

“Como ellos me ven a mí, pero yo no los veo, están más disponibles a escuchar y aceptar otras opiniones, porque es anónimo, es alguien que yo no conozco. Después me escriben y me piden consejo y lo toman más fácil porque no es un cara a cara y les permite a ellos hacer una autocrítica más fuerte”, contó.

Una fórmula que es mucho más amplia. Por ejemplo, desde Naran Xadul el plan en redes sociales tiene tres pilares para llegar a sus seguidores y encontrar nuevos usuarios.

“Tenemos un pilar para dar herramientas y estrategias de crianza. Otro es de humor, porque creemos que en la maternidad también hay que reirse y buscar esa conexión, que genera desahogo. Y, por otro lado, tenemos una serie de cursos en línea a través de YouTube para ampliar los temas de herramientas y conexión”, aseguró Sara Rosenthal.

Ser papá en la actualidad sigue siendo una tarea complicada, pero lo es más aún cuando queremos estar presentes y ser parte de la vida de nuestros hijos. Ese es un reto para el que nadie está preparado y del que poco acompañamiento se hace, principalmente porque la crianza es un proceso solitario. Pero significa que hoy estemos solos.

Podemos ser mejores papás intentando diferentes estrategias, rompiendo las creencias y buscando lo mejor para nuestros hijos. Herramientas, que si queremos, las podemos encontrar al alcance de nuestra mano en redes sociales.