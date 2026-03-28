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Un nuevo Star Fox y el regreso de The Legend of Zelda podrían marcar el año de Nintendo

Rumores indican que Nintendo priorizará sus franquicias históricas mientras retrasa un nuevo Super Mario en 3D

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Star Fox y The Legend of Zelda serían los juegos que llegarían a Nintendo.
Star Fox y The Legend of Zelda serían los juegos que llegarían a Nintendo.

Los rumores sobre los próximos lanzamientos de Nintendo han cobrado fuerza en las últimas horas, luego de que el insider Nate the Hate asegurara que la compañía prepara el regreso de dos de sus franquicias más emblemáticas: Star Fox y The Legend of Zelda.

Según estas versiones, 2026 podría convertirse en un año clave para el catálogo de la firma japonesa, con nuevos títulos y remakes orientados tanto a la nostalgia como a la innovación.

De acuerdo con la información difundida en su podcast, el nuevo juego de Star Fox llegaría en el verano de 2026 y apostaría por un enfoque clásico dentro de la saga. Esto implicaría una jugabilidad centrada en combates espaciales, acompañada de mejoras gráficas significativas y la incorporación de un modo multijugador en línea, una característica que no ha sido habitual en entregas anteriores.

Star Fox Zero, de Nintendo.
Star Fox Zero, de Nintendo.

El posible regreso de la franquicia coincide con un renovado interés en el personaje de Fox McCloud, especialmente tras confirmarse su aparición en Super Mario Galaxy: La película, lo que podría formar parte de una estrategia más amplia de la compañía para reforzar sus propiedades intelectuales en distintos formatos.

Pero las filtraciones no se limitan a Star Fox. Nate the Hate también señaló que Nintendo estaría trabajando en un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, uno de los títulos más influyentes de la historia de los videojuegos.

Este relanzamiento estaría previsto para la segunda mitad de 2026, posiblemente en la campaña navideña, y llegaría a la futura consola de la compañía, conocida de forma preliminar como Nintendo Switch 2.

El reparto de la película live-action "The Legend of Zelda"
The Legend of Zelda volvería con un remake. (X/Nintendo)

Aunque no se han revelado detalles concretos sobre el alcance del remake, el solo hecho de revisitar Ocarina of Time ha generado expectativa entre los jugadores, ya que el título original, lanzado en 1998 para Nintendo 64, es considerado por muchos como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

El insider también adelantó otros movimientos dentro del ecosistema de Nintendo. Entre ellos, la posibilidad de que la empresa retrase un nuevo título tridimensional de Super Mario hasta 2027, lo que indicaría que la compañía estaría priorizando otros lanzamientos en el corto plazo.

Asimismo, mencionó que juegos como Splatoon, Rhythm Heaven y Fire Emblem podrían recibir novedades próximamente, aunque sin un evento general tipo Nintendo Direct en el corto plazo.

Jugadores de Nintendo esperan nuevos lanzamientos para este 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Jugadores de Nintendo esperan nuevos lanzamientos para este 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En paralelo, se especula con la llegada de otros títulos al nuevo hardware, incluyendo una posible adaptación de Pikmin 4 para la próxima consola. También se menciona The Duskbloods, un proyecto de FromSoftware que, según estas versiones, podría debutar hacia finales de 2026 como exclusivo.

La relevancia de estas filtraciones ha crecido luego de que el medio Video Games Chronicle (VGC) señalara que la información coincide con datos obtenidos por sus propias fuentes, lo que añade cierto peso a los rumores. Sin embargo, hasta el momento, Nintendo no ha confirmado ni desmentido ninguno de estos reportes.

En la industria del videojuego, este tipo de filtraciones suelen generar altas expectativas, pero también requieren cautela. La falta de confirmación oficial implica que los planes podrían cambiar o no materializarse en los tiempos previstos.

Nintendo prepara nuevos juegos para la Switch 2. REUTERS/Andrew Kelly
Nintendo prepara nuevos juegos para la Switch 2. REUTERS/Andrew Kelly

Aun así, el posible regreso de Star Fox y la reedición de Ocarina of Time reflejan una estrategia que combina el valor de las franquicias clásicas con el impulso de nuevas tecnologías. De concretarse, estos lanzamientos podrían reforzar la posición de Nintendo en un mercado cada vez más competitivo, especialmente ante la llegada de una nueva generación de consolas.

Por ahora, la comunidad de jugadores permanece a la espera de anuncios oficiales que confirmen si 2026 será, efectivamente, un año marcado por el regreso de algunas de las sagas más icónicas de la compañía japonesa.

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