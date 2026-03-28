El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Buques de guerra de EEUU (MARINA DE EEUU / MC3 JEFF ATHERTON)

El ejército iraní informó este sábado que atacó un buque logístico estadounidense cerca del puerto omaní de Salalah.

“Un buque logístico que apoya al agresivo ejército estadounidense fue atacado por las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán a una distancia considerable del puerto de Salalah, en Omán”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Militar Central de Irán, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Sin embargo, Estados Unidos no se pronunció sobre el presunto hecho hasta el momento.

Por su parte, el gigante naviero danés Maersk anunció la suspensión temporal de operaciones en el puerto de Salalah, Omán, tras un ataque con dron que dejó un trabajador herido y dañó una grúa.

Maersk, cuya filial APM Terminals gestiona el puerto, declaró que “fue evacuado de inmediato y las operaciones en las instalaciones se suspendieron temporalmente”, y pronosticó que el puerto permanecería cerrado durante 48 horas.

Los hutíes se suman a la guerra de Irán (Europa Press/Archivo)

Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

En otro orden, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a primera hora de la mañana la detección de un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, en el primer ataque de este tipo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la cual cumple un mes este sábado.

“Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza”, señaló el mensaje publicado en el canal de Telegram de las FDI, que pidió a la población seguir las directrices oficiales. Unos quince minutos después, las autoridades actualizaron que, tras su evaluación, se permitió salir de las zonas protegidas en todo el país.

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, declararon el viernes por la noche estar listos para involucrarse en el conflicto con una intervención militar directa si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán.

Israel interceptó un misil lanzado desde Yemen (Europa Press/Archivo)

En un pronunciamiento televisado, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó que las fuerzas del grupo tienen “las manos en el gatillo” y están preparadas para intervenir bajo esas condiciones específicas, lo que ampliaría la guerra en la región. Sarea indicó que estas condiciones incluyen “la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán” y “el uso del mar Rojo para operaciones hostiles” contra el régimen iraní o cualquier país musulmán.

Estas declaraciones se producen a un mes de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, bastión del llamado “Eje de la resistencia”, que incluye a los hutíes y otros grupos armados de Medio Oriente.