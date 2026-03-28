Deportes

Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

ElPozo Murcia dejaba escapar los tres puntos como visitante frente a Osasuna Magna, pero un penal inició la remontada para el 4-2 final

Guardar
Todo sucedió en el duelo entre ElPozo Murcia Costa y Osasuna Magna por la fecha 23 de la Liga de futsal en España

La fecha 23 de la Primera División de futsal en España entregó uno de los momentos más emocionantes de este deporte en 2026 con una remontada de película por parte de ElPozo Murcia, que perdía 0-2 a 62 segundos del final contra Osasuna Magna, pero dio vuelta la historia y selló la victoria con dos goles desde atrás de mitad de cancha para mantenerse como líder del torneo con una amplia ventaja sobre su escolta Barcelona.

Los punteros buscaban dejar atrás con urgencia su prematura caída en los cuartos de final de la Copa de España ante Jaén el 19 de marzo pasado, pero los dirigidos por Josan González expusieron su peor cara como visitante en el Pabellón Anaitasuna en Pamplona. Osasuna Magna se adelantó en el resultado a los ocho minutos del primer tiempo (son dos mitades de 20 minutos) a través de Pachu y, a los 5 del complemento, Andrés Geraghty amplió diferencias para el 2-0, que parecía sentenciar el trámite. Sin embargo, sucedió lo inesperado.

Una infracción en el área derivó en un penal convertido por Dener a falta de 62 segundos para el cierre. Ese descuento abrió los caminos de la remontada. Luego del saque inicial, el dueño de casa regaló la pelota con un envío largo y la visita igualó el encuentro con una rápida sucesión de cuatro pases hasta que Rafa Santos empujó el balón a la red a falta de 51’’ para el pitazo final.

A partir de esta situación, el entrenador Miguel Hernández tomó la decisión de poner un arquero jugador para intentar recuperar la ventaja, aunque una pérdida en ataque lo dejó a merced del 3-2 anotado por Gadeia con un disparo rasante desde mitad de cancha. Solo restaban 35.6 segundos en el reloj y alcanzó para otro festejo de Gadeia con un nuevo tiro elevado desde atrás de la línea ecuatorial, que pegó en un palo y se metió en el arco para el 4-2 final.

Josan González se refirió a la remontada de su equipo ante Osasuna Magna

A pesar de esto, Josan González tuvo una dura autocrítica para definir la actuación de sus dirigidos: “Bueno, la realidad es que ha sido el peor partido de la temporada, pero no solo en defensa, sino también en ataque. No hemos generado situaciones de gol claras. Incluso ellos han tenido el tres a cero como tres veces. Ocasiones clarísimas bajo los palos que hemos salvado de manera milagrosa”.

“Son tres puntos de fe, de confiar, de creer. Es una victoria muy importante. No te voy a decir inmerecida, porque inmerecida no es, porque hemos metido cuatro goles, ellos han metido dos, pero que perfectamente podríamos haber perdido y podríamos haber perdido bien”, aseguró el entrenador en charla con el medio institucional del ElPozo.

El ganador de este cruce definió lo sucedido como una “remontada épica” e “histórica” en su página oficial. Del 0-2 al 3-2 solo pasaron 27 segundos y, con el 4-2 final, ElPozo Murcia se mantiene en el primer lugar de la tabla con 55 puntos en 23 presentaciones, aunque Barcelona es su escolta con 47 unidades y posee dos partidos menos.

Por otro lado, Osasuna Magna no puede salir de los últimos lugares y está metido en la lucha por evitar el descenso. Ocupa la 14° colocación con 21 puntos, por detrás de los dos equipos que bajarían de categoría: Ribera Navarra está último con 10 y Alzira FS es anteúltimo con 15.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFutsalEspañaElPozo MurciaOsasuna Magna

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

El piloto francés se mostró de excelente ánimo después de lo expuesto en Suzuka y, al igual que Franco, aseguró que el rendimiento con mucho combustible dejó buenas sensaciones para la carrera del domingo

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El neerlandés manifestó su frustración por las dificultades técnicas del RB22 durante la clasificación en Suzuka y alertó sobre la posibilidad de una temporada complicada para la escudería

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

Steve Nielsen valoró el progreso mostrado por el piloto francés y aseguró que el equipo trabajará para ayudar al argentino a reducir la diferencia de tiempos

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

El argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2, lejos de su compañero Pierre Gasly y debutará en Suzuka con la Fórmula 1 con el objetivo de remontar varias posiciones para aspirar a sumar puntos

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”
DEPORTES
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

Entre la ciencia y la música, la vida cotidiana de dos niños con altas capacidades en El Salvador

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

“Invierno Negro”: cómo Rusia combinó los bombardeos con una campaña de desinformación para culpar a Kiev de los apagones