Perdía 0-2 a 62 segundos para el final, metió cuatro goles y ganó con dos tantos desde mitad de cancha: “Remontada histórica”

Todo sucedió en el duelo entre ElPozo Murcia Costa y Osasuna Magna por la fecha 23 de la Liga de futsal en España

La fecha 23 de la Primera División de futsal en España entregó uno de los momentos más emocionantes de este deporte en 2026 con una remontada de película por parte de ElPozo Murcia, que perdía 0-2 a 62 segundos del final contra Osasuna Magna, pero dio vuelta la historia y selló la victoria con dos goles desde atrás de mitad de cancha para mantenerse como líder del torneo con una amplia ventaja sobre su escolta Barcelona.

Los punteros buscaban dejar atrás con urgencia su prematura caída en los cuartos de final de la Copa de España ante Jaén el 19 de marzo pasado, pero los dirigidos por Josan González expusieron su peor cara como visitante en el Pabellón Anaitasuna en Pamplona. Osasuna Magna se adelantó en el resultado a los ocho minutos del primer tiempo (son dos mitades de 20 minutos) a través de Pachu y, a los 5 del complemento, Andrés Geraghty amplió diferencias para el 2-0, que parecía sentenciar el trámite. Sin embargo, sucedió lo inesperado.

Una infracción en el área derivó en un penal convertido por Dener a falta de 62 segundos para el cierre. Ese descuento abrió los caminos de la remontada. Luego del saque inicial, el dueño de casa regaló la pelota con un envío largo y la visita igualó el encuentro con una rápida sucesión de cuatro pases hasta que Rafa Santos empujó el balón a la red a falta de 51’’ para el pitazo final.

A partir de esta situación, el entrenador Miguel Hernández tomó la decisión de poner un arquero jugador para intentar recuperar la ventaja, aunque una pérdida en ataque lo dejó a merced del 3-2 anotado por Gadeia con un disparo rasante desde mitad de cancha. Solo restaban 35.6 segundos en el reloj y alcanzó para otro festejo de Gadeia con un nuevo tiro elevado desde atrás de la línea ecuatorial, que pegó en un palo y se metió en el arco para el 4-2 final.

Josan González se refirió a la remontada de su equipo ante Osasuna Magna

A pesar de esto, Josan González tuvo una dura autocrítica para definir la actuación de sus dirigidos: “Bueno, la realidad es que ha sido el peor partido de la temporada, pero no solo en defensa, sino también en ataque. No hemos generado situaciones de gol claras. Incluso ellos han tenido el tres a cero como tres veces. Ocasiones clarísimas bajo los palos que hemos salvado de manera milagrosa”.

“Son tres puntos de fe, de confiar, de creer. Es una victoria muy importante. No te voy a decir inmerecida, porque inmerecida no es, porque hemos metido cuatro goles, ellos han metido dos, pero que perfectamente podríamos haber perdido y podríamos haber perdido bien”, aseguró el entrenador en charla con el medio institucional del ElPozo.

El ganador de este cruce definió lo sucedido como una “remontada épica” e “histórica” en su página oficial. Del 0-2 al 3-2 solo pasaron 27 segundos y, con el 4-2 final, ElPozo Murcia se mantiene en el primer lugar de la tabla con 55 puntos en 23 presentaciones, aunque Barcelona es su escolta con 47 unidades y posee dos partidos menos.

Por otro lado, Osasuna Magna no puede salir de los últimos lugares y está metido en la lucha por evitar el descenso. Ocupa la 14° colocación con 21 puntos, por detrás de los dos equipos que bajarían de categoría: Ribera Navarra está último con 10 y Alzira FS es anteúltimo con 15.