Estos son los eventos astronómicos de abril de 2026: Luna rosa, Mercurio y lluvia de estrellas

La agenda astronómica de abril 2026 reúne fenómenos de impacto científico, educativo y cultural en ambos hemisferios, según la NASA y la AMS. (AP/Petar Petrov)

La llegada de abril de 2026 marca una de las agendas astronómicas más densas del año, con la primera Luna llena de primavera, la máxima elongación de Mercurio, una Luna nueva y la lluvia de meteoros Líridas como protagonistas en el cielo nocturno. Los eventos, confirmados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y la organización internacional de meteoros (AMS), afectan a observadores de ambos hemisferios y suponen fechas clave para la divulgación científica y la observación a simple vista.

Según la programación difundida por la plataforma especializada Sea and Sky y recogida por el medio de divulgación científica National Geographic, las fechas centrales serán el 2 de abril, cuando la Luna llena conocida como Luna rosa alcance su máximo brillo; el 3 de abril, con la mayor separación angular de Mercurio respecto al Sol; el 17 de abril, en la fase de Luna nueva; y la noche del 21 al 22 de abril, durante el pico de actividad de las Líridas. Las cifras y horarios han sido validados por los organismos mencionados, quienes actualizan sus datos oficialmente.

La observación de fenómenos astronómicos como estos tiene antecedentes en tradiciones científicas y culturales, así como en el desarrollo de calendarios agrícolas y religiosos. El interés por las lluvias de meteoros y las fases lunares ha impulsado la creación de registros históricos y la organización de actividades públicas y privadas en torno a la astronomía, según el organismo espacial estadounidense NASA y la AMS.

¿Cuándo será la próxima Luna llena y por qué se llama “Luna rosa”?

La Luna llena de abril ocurrirá el 2 de abril de 2026 a las 02:13 UTC, según el organismo espacial estadounidense NASA. Se la conoce como Luna rosa debido a la tradición de pueblos originarios norteamericanos, quienes asociaban este plenilunio con la floración del phlox silvestre, una de las primeras flores de la primavera en América del Norte. Aunque la Luna no adopta una coloración rosada, puede lucir dorada o anaranjada al salir o ponerse, dependiendo de la atmósfera y el ángulo de observación.

“La Luna llena de abril es conocida por su vínculo con la llegada de la primavera y la aparición de las primeras flores en el hemisferio norte”, explicó la NASA en su calendario mensual. El evento podrá observarse durante la noche del 1 de abril en América y la madrugada del 2 de abril en Europa, áfrica y Asia, de acuerdo con los husos horarios.

La denominación “Luna pascual” también se emplea, ya que este plenilunio determina la fecha de la Pascua cristiana, según el calendario eclesiástico. Las fases lunares influyen en festividades religiosas y actividades agrícolas en distintas culturas, reportó el medio de divulgación científica National Geographic.

La Luna llena de abril de 2026, conocida como Luna rosa, podrá observarse el 2 de abril según datos de la NASA y National Geographic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo observar a Mercurio durante su máxima elongación de abril 2026?

El 3 de abril, Mercurio alcanzará su máxima elongación occidental, situándose a 27,8° del Sol, de acuerdo con Go Astronomy y el organismo espacial estadounidense NASA. Este fenómeno ocurre cuando el planeta se encuentra en su punto más alejado angularmente del Sol, lo que facilita su visibilidad poco antes del amanecer. Se recomienda buscarlo en el horizonte este, aproximadamente 45 a 60 minutos antes de la salida del Sol, en zonas despejadas y con poca contaminación lumínica.

“La máxima elongación occidental de Mercurio es uno de los mejores momentos del año para observar el planeta a simple vista”, indica la NASA en su guía para observadores. Mercurio, debido a su órbita interna, rara vez se aleja mucho visualmente del Sol, lo que suele dificultar su identificación en el cielo diurno o crepuscular.

El fenómeno puede observarse desde latitudes medias y bajas en ambos hemisferios, siempre que el clima y la topografía lo permitan. Las condiciones óptimas incluyen cielos despejados y horizontes libres de obstáculos naturales o urbanos, como sugiere la plataforma especializada Sea and Sky.

¿Qué características tendrá la Luna nueva de abril y por qué es relevante para la astronomía?

La Luna nueva de abril de 2026 ocurrirá el día 17, generando las noches más oscuras del mes y permitiendo la observación de objetos celestes de baja luminosidad. Según la NASA, la Luna nueva se produce cuando el satélite se encuentra entre la Tierra y el Sol, lo que impide que la cara iluminada sea visible desde la superficie terrestre.

“La ausencia de luz lunar durante la Luna nueva favorece la observación de galaxias, cúmulos y nebulosas, además de facilitar la fotografía astronómica”, explicó la NASA en su boletín mensual. Astrónomos profesionales y aficionados suelen programar actividades de campo profundo en torno a esta fecha.

Las noches próximas al 17 de abril son recomendadas para quienes deseen identificar objetos difíciles de localizar en presencia de luz lunar. Observatorios y asociaciones científicas suelen organizar jornadas de puertas abiertas y sesiones educativas, según informó la organización internacional de meteoros Sociedad Americana de Meteoros.

La máxima elongación de Mercurio ocurrirá el 3 de abril de 2026 y facilitará su observación justo antes del amanecer en el horizonte este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de meteoros Líridas en 2026?

La lluvia de meteoros Líridas tendrá su pico de actividad durante la noche del 21 al 22 de abril de 2026, según la organización internacional de meteoros AMS y la NASA. Se estima una tasa de hasta 18 meteoros/h en condiciones ideales de oscuridad, aunque la cantidad visible puede variar por la contaminación lumínica y la cobertura nubosa.

Las Líridas son fragmentos del cometa Thatcher (C/1861 G1), que recorre su órbita alrededor del Sol cada 415 años y deja una estela de partículas que la Tierra atraviesa anualmente. “La lluvia de meteoros Líridas es una de las más antiguas registradas, con más de 2.700 años de observación”, afirmó la NASA en su resumen de fenómenos celestes.

Para maximizar la observación, la AMS recomienda buscar un lugar alejado de fuentes artificiales de luz y mirar hacia el radiante de la constelación de Lyra, en dirección noreste para el hemisferio norte. El mejor horario se ubica después de la medianoche y antes del amanecer del 22 de abril.

¿Por qué estos eventos astronómicos generan interés en la comunidad científica y educativa?

La sucesión de fenómenos astronómicos en abril de 2026 ofrece oportunidades de observación y divulgación científica a escala global. Observatorios, planetarios y asociaciones de astronomía organizan actividades para acercar estos eventos a estudiantes y público general, según reportes del medio de divulgación científica National Geographic y la NASA.

Las fases lunares y las lluvias de meteoros forman parte del calendario académico en numerosas instituciones educativas, que aprovechan estas fechas para realizar prácticas de observación y talleres de astronomía. La AMS y la NASA difunden materiales informativos y guías técnicas para facilitar la participación de personas sin experiencia previa.

“El seguimiento de fenómenos como la Luna llena, las elongaciones planetarias y las lluvias de meteoros contribuye a la comprensión de la dinámica del sistema solar y a la promoción de la cultura científica”, explicó la NASA en su programa de divulgación 2026.

La lluvia de meteoros Líridas alcanzará su pico de actividad entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, con hasta 18 meteoros por hora en cielos oscuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones para observar el cielo en abril 2026?

Las organizaciones especializadas sugieren planificar con anticipación las sesiones de observación, consultando los calendarios astronómicos y las previsiones meteorológicas. Es preferible elegir lugares alejados de la contaminación lumínica y equiparse con ropa adecuada para las temperaturas nocturnas.

Para la Luna llena y la Luna nueva, la observación puede realizarse sin instrumentos ópticos, aunque el uso de binoculares o telescopios mejora la experiencia. En el caso de Mercurio, se recomienda emplear prismáticos debido a su bajo brillo y cercanía al horizonte.

La organización internacional de meteoros AMS aconseja prestar atención a las horas de máximo de la lluvia de meteoros y evitar el uso de dispositivos electrónicos con pantallas brillantes durante las observaciones. Si los cielos están nublados, la NASA y National Geographic suelen ofrecer transmisiones en directo y cobertura en tiempo real de los principales eventos.

¿Qué impacto puede tener el calendario astronómico de abril 2026 en el público general?

La serie de eventos astronómicos establecidos para abril de 2026 fomenta la ciencia, la observación del cielo y la participación en actividades educativas. El acceso a información actualizada de la NASA, la organización internacional de meteoros AMS y el medio de divulgación científica National Geographic facilita la organización de jornadas de divulgación y la formación de nuevas generaciones de entusiastas de la astronomía.

La visibilidad de los fenómenos dependerá de factores como la ubicación geográfica, la hora local y las condiciones meteorológicas. Las agencias recomiendan consultar fuentes oficiales y utilizar aplicaciones móviles de astronomía para optimizar la experiencia. Según la NASA, la agenda de abril representa uno de los principales hitos del calendario de observadores en 2026.