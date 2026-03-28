Cuáles son y cuánto cuestan los 15 autos 0 km más baratos del mercado

Representación visual del mercado automotriz: un auto en miniatura sobre una calculadora y monedas, simbolizando la evaluación económica en la compra y venta de vehículos, un sector dinámico y en constante cambio. La imagen refleja cómo los precios influencian la industria y las decisiones de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque los SUV compactos son el segmento de vehículos que más creció en el último año, los autos más baratos del mercado, y a los que apuntan quienes quieren comprar un 0 km con una inversión limitada, siguen siendo los hatchback y sedanes de segmento B.

Según los datos oficiales que se generan desde la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), de los 50 vehículos más vendidos en lo que va del año, el 41% son SUV, el 27% son autos compactos y el 25% queda para las pick-up, quedando un 7% para sedanes más grandes, furgones y vans.

Esto muestra lo relevante que es todavía el peso de los autos más accesibles del mercado, donde se pueden encontrar desde un Renault Kwid hasta un Fiat Cronos. Es decir, desde un hatchback de segmento A hasta un sedán de segmento B, todos encerrados en una franja de precios que arrancan en los $26.000.000 y llegan hasta los $37.000.000 en la versión de acceso de cada modelo.

La mayoría son autos brasileños con motores de combustión y sin tecnología híbrida, aunque lentamente empiezan a aparecer opciones electrificadas chinas también.

Los 15 autos compactos más baratos

1. Renault Kwid: $26.050.000

Viene de Brasil, pertenece al segmento de los citycar o A-hatch, y reingresó al mercado argentino en diciembre de 2024. Desde entonces, sigue siendo el auto más accesible del país. Sin embargo, su precio en pesos, frente a los modelos chinos que cotizan en dólares, hizo que tras la baja del tipo de cambio oficial mantuviera el primer puesto por una diferencia mínima. Tiene dos versiones pero ambas con el mismo precio de lista.

El JMEV Easy 3, un compacto eléctrico de origen chino, se posiciona como una opción en el mercado argentino de vehículos 0 km, donde los compactos superarán el 25% en 2026.

2. JMEV Easy 3: USD 18.900 / $26.554.500

Este modelo chino que importa el Grupo Antelo es también un citycar pero con propulsión 100% eléctrica, lo que lo convierte también en el auto más accesible en precio con esa tecnología. Tiene un motor de 68 CV (50 kW), una batería de 30.2 kWh y una autonomía aproximada a los 330 km.

3. Fiat Mobi: $27.210.000

Hasta el mes pasado era el segundo modelo más accesible del mercado. También viene importado desde Brasil por Stellantis y tiene solo una versión llamada Trekking. Es un modelo de bajo volumen de ventas convencionales porque se destina principalmente para ventas por Planes de Ahorro.

4. Hyundai HB20: $27.600.000

Fue una de las revelaciones del 2025, su primer año en el mercado. El HB20 se produce en la planta de Hyundai en Brasil y es uno de los modelos más exitosos en ese mercado. Viene con 4 configuraciones diferentes, hatchback con caja manual y automática, y sedán con ambas alternativas de transmisión.

El Fiat Argo, un coche compacto importado de Brasil, se posiciona como un modelo clave en el mercado de vehículos 0 km de Argentina, donde los compactos superarán el 25% en 2026.

5. Fiat Argo: $29.930.000

Es la versión brasileña del Fiat Cronos con arquitectura de dos volúmenes. El Argo volvió al mercado argentino en mayo de 2025 con una sola versión, y desde este año incorporó una segunda opción de equipamiento con caja CVT a la oferta, pero con un precio algo más elevado, superior en más de 2 millones de pesos respecto a la versión de entrada de la gama.

6. Fiat Cronos: $31.120.000

El auto argentino mejor rankeado tanto por precio como por volumen de ventas es el Fiat Cronos. Es también el auto que solo ofrece carrocería sedán de mejor precio en el mercado, con cuatro versiones, dos de las cuales tienen caja manual y dos vienen con transmisión automática tipo CVT.

7. Citroën C3: $31.200.000

Es el más pequeño de los modelos de Citroën y el único que no está encuadrado como SUV. El C3 fue el primer modelo del programa CCubo, en el que comparte plataforma y motorización con los Aircross y Basalt. Se importa desde Brasil y en la gama tiene 4 versiones, tres de las cuales tienen motor atmosférico y la más equipada es turbo, lo que lo convierte también en el auto compacto con este tipo de motor de mejor precio en Argentina.

8. Peugeot 208: $31.300.000

Es el otro auto argentino de la lista, y a diferencia del Fiat Cronos, solo tiene una arquitectura de carrocería en versión de dos volúmenes. El Peugeot 208 se produce en la planta de Palomar de Stellantis y se vende en 5 versiones, de las cuales las tres de acceso tienen motor aspirado y las dos de mayor equipamiento utilizan el motor turbo T200.

9. Chevrolet Onix: $31.505.900

El Chevrolet Onix es el primer modelo que solo tiene motorización turbo de 1.0 litros y tres cilindros en toda su gama. Además, se comercializa en carrocería hatchback y sedán, tanto con caja manual o automática. En total son 9 versiones, ya que en la de dos volúmenes existe un Onix RS con carácter deportivo en su aspecto interior y exterior. Se trae importado desde Brasil.

Fuente: daltonbyd

10. BYD Dolhin Mini: USD 22.990 / $32.300.950 (100% eléctrico)

Este es el segundo auto chino y también el segundo 100% eléctrico en la lista. El BYD Dolphin Mini es un compacto de segmento A con un motor de 88 CV (65 Kw), una batería de 30.1 kWh y una autonomía declarada de 380 km.

11. MG3 Hybrid Plus: USD 23.500 / $33.017.000 (HEV)

El MG 3 es también de origen chino pero es el auto híbrido más económico del mercado, ya que es el que introdujo esta tecnología en un segmento que tenía vehículos con motorización convencional de combustión interna aspirado o turbo, o la alternativa de propulsión 100% eléctrica.

12. Nissan Versa: $33.793.900

Es el otro modelo que únicamente tiene opción de carrocería de tres volúmenes o sedán en la lista de los 15 autos compactos más accesibles del mercado. El Nissan Versa se importa desde México y se comercializa en 5 versiones, todas ellas con motor atmosférico de 1.6 litros y opcionales de caja manual y automática. También tiene una versión deportiva como tope de gama.

13. Toyota Yaris: $34.284.000

El Yaris fue el auto compacto más vendido del 2025 incluso a pesar de no tener producción entre octubre y diciembre, lo que implicó bajar su volumen en el trimestre final del año y entregar únicamente el stock que había entra la fábrica y la red de concesionarios. Desde 2025 es también el único modelo de esta categoría que no se vende con caja manual sino únicamente con transmisión automática tipo CVT.

Nuevo cross K3 (Kia)

14. KIA K3: USD 25.000 / $35.125.000

Fue elegido como auto del año por los periodistas especializados de PIA en 2025, su primer año completo en el mercado local. Se importa desde México y se vende en dos configuraciones de carrocería, hatchback y sedán. En ambos casos con distinto equipamiento y precios, pero todos con motor 1.6 litros aspirado.

El Baic U5, un sedán de segmento B importado de China, destaca por ser uno de los modelos más accesibles en su categoría, combinando eficiencia y diseño moderno en el mercado automotriz.

15. BAIC E5 Plus: USD 25.600 / $35.968.000

Este auto es el tercer modelo chino en la lista de los 15 autos más accesibles. El E5 Plus es un sedán que está propulsado por un motor 1.5 litros aspirado de 110 CV de potencia, que se comercializa en una sola versión de motorización naftera, ya que la siguiente es el EU5 100% eléctrico que tiene un precio de 28.900 dólares.