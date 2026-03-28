La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

Pierre Gasly tuvo una destacada labor en la clasificación del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y largará desde la séptima colocación, misma posición desde la que empezó en el GP de China dos semanas atrás. El piloto francés de 30 años se mostró muy contento por esta producción y habló de la carrera de este domingo, que empezará a las 2 de la mañana (hora argentina), con una referencia a lo que pueden dar él y su compañero Franco Colapinto, quien fue eliminado en la Q2 e iniciará en el 15° lugar.

“Estoy muy contento con la séptima posición en la clasificación de hoy. El equipo ha hecho un gran trabajo para sacar mucho más rendimiento al coche, así que muchas gracias a todos por el esfuerzo realizado durante la noche para lograr esas mejoras”, inició su testimonio en declaraciones divulgadas por la prensa del equipo Alpine.

A continuación, aseguró que el rendimiento del monoplaza mejora con mucho combustible, una declaración que acompañó lo dicho por Colapinto, quien no tuvo una buena qualy, pero espera que ese detalle pueda ser significativo para mejorar su rendimiento en la carrera a 53 vueltas. En este sentido, Gasly se ilusiona con no irse con las manos vacías de territorio japonés: “El rendimiento con mucho combustible nos pareció razonable el viernes, así que esperamos tener el ritmo necesario para volver a luchar por buenos puntos”.

Además, el conductor europeo destacó su comodidad con el monoplaza gracias a las mejoras efectuadas tras las dos primeras prácticas libres del viernes, donde había terminado 15° y 14°, posiciones similares a las de Franco (16° y 17°). “Ayer no me sentía muy a gusto en el coche y no podía pilotar como quería, así que sin duda teníamos mucho que analizar. Hicimos buenos cambios durante la noche y el coche se notaba mucho mejor en la tercera sesión de entrenamientos libres”, manifestó sobre un ensayo que terminó en la 10° ubicación, nuevamente por encima del argentino (17°).

*El resumen de la clasificación

Ya en la clasificación, Pierre Gasly fue el mejor del resto. El segmento fue liderado por el 1-2 de Mercedes (Kimi Antonelli fue el poleman y George Russell saldrá detrás suyo), mientras que McLaren y Ferrari se repartieron las posiciones del 3° al 6° puesto. En este sentido, el hombre de Alpine superó a los Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen y a diferentes escuderías rivales en el campeonato de constructores.

Bajo este contexto, Gasly expresó: “Realizamos algunos ajustes más antes de la clasificación, donde el coche se ha comportado mejor que en todo el fin de semana, así que eso es realmente satisfactorio. Creo que la séptima posición es lo mejor que podíamos haber conseguido hoy de forma realista, teniendo en cuenta dónde están los tres equipos de cabeza, así que estar tan cerca de un Ferrari es un buen esfuerzo por parte de todos. Mañana tendremos el reto de mantener la séptima posición con algunos coches rápidos detrás. Ese es nuestro objetivo, sin embargo: aprovechar nuestra buena posición de salida y estar atentos desde el principio y en cualquier posible reinicio”.

En la zona mixta, el ex hombre de la academia de Red Bull dejó su semblante en charla con ESPN: “Estoy muy feliz porque ayer fue muy duro. No estaba feliz, no podía conducir como quería y todos los cambios en la configuración que hicimos de la noche a la mañana realmente mejoraron el coche”.

“Se hicieron algunos ajustes para la clasificación de nuevo... Honestamente, fue el mejor coche que hemos tenido este fin de semana. Salir séptimos es definitivamente lo mejor que podríamos haber esperado y también estoy un poco más cómodo en la carrera que en la clasificación. Así que estaba un poco más preocupado por esta tarde, pero al final salió muy bien”, añadió.

*Las declaraciones de Franco Colapinto

En contraposición, su compañero de equipo lamentó los problemas que lo llevaron a ser eliminado en la Q2 y largar desde el 15° lugar: “En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”.

“No ha sido el resultado que esperábamos hoy al llegar a la clasificación. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Como vimos con lo que hizo Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches hay que estar en el rango de funcionamiento adecuado en cada pequeño detalle para sacarle el máximo partido, y nosotros no lo estuvimos”, añadió.

Franco Colapinto viene de sumar su primer punto con Alpine en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China gracias a su 10° lugar, mientras que Gasly se posiciona en el séptimo escalón del campeonato de pilotos con nueve unidades por su 10° lugar en Australia y la sexta ubicación lograda en suelo chino. Acumula más unidades que la dupla de Red Bull (Max Verstappen, 8; Isack Hadjar, 4), Liam Lawson (8, Racing Bulls), Carlos Sainz (2, Williams) y Fernando Alonso (sin puntos), entre otros apellidos. A pesar de esto, Alpine ocupa la séptima posición entre los constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas, Red Bull y Racing Bulls.

Por último, el jefe de Alpine, Steve Nielsen, valoró el rendimiento del francés en la pista de Suzuka: “Lo que resulta realmente prometedor es que, con Pierre, hemos podido repetir el mismo resultado de las sesiones de clasificación de la prueba anterior, en la P7. No hay puntos por la clasificación, pero nos reafirma y nos da confianza en que contamos con un paquete capaz de rendir en una gran variedad de circuitos”.

“Pierre volvió a realizar una actuación increíblemente sólida y demostró que se ha adaptado rápidamente a estos nuevos coches, a menudo muy exigentes”, destacó. A continuación, se refirió a la labor de Colapinto: “Por parte de Franco, no logró dar el mismo salto de rendimiento entre sesiones y quedó eliminado en la Q2. Como equipo, trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para comprender mejor por qué no tuvo el ritmo necesario y ayudarle a cerrar esa brecha”.

Así quedó la grilla de largada del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (Foto: @F1)