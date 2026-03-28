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Atento River Plate: Borussia Dortmund va a la carga por Ian Subiabre, el “nuevo Messi”

El joven atacante del Millonario aparece en la órbita del conjunto alemán para reforzar su ofensiva

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Ian Subiabre
Ian Subiabre aparece en la órbita del Borussia Dortmund (Crédito: X @RiverPlate)

El interés del Borussia Dortmund por el mercado sudamericano suma un nuevo capítulo con la aparición del nombre de Ian Subiabre en la nómina de candidatos para reforzar la plantilla la próxima temporada. Según Bild, el club alemán incluyó al joven delantero de River Plate en su lista de prioridades, en medio de un proceso de renovación que busca cubrir la inminente salida de Julian Brandt, cuyo contrato expira al cierre de la actual campaña. El medio alemán aseguró que el argentino de 19 años es observado como una de las promesas con mayor proyección ofensiva y que su perfil ya genera competencia entre varios grandes de Europa.

La planificación deportiva del Borussia Dortmund para el verano europeo avanza con decisiones clave en su estructura. La salida de Brandt, confirmada semanas atrás por la directiva, obliga a la institución a buscar un nuevo organizador de juego. En ese contexto, el medio germano detalló que el club contempla al croata Nikola Vlasic, actualmente en el Torino FC de Italia.

Vlasic aparece como una alternativa de experiencia: el mediapunta, de 28 años, acumula siete goles y tres asistencias en 29 partidos de la Serie A y tiene un valor de mercado cercano a los nueve millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. La posibilidad de un traspaso se ve facilitada por la ausencia de acuerdo en la renovación de su contrato, que finaliza en 2027. El entrenador Niko Kovac es considerado un admirador del futbolista croata, lo que podría influir en las negociaciones.

En paralelo a la opción europea, el foco del BVB se dirige a Ian Subiabre, catalogado como el “nuevo Messi”. El atacante de River Plate, nacido el 1 de enero de 2007 en Comodoro Rivadavia, Chubut, ha conseguido una progresión sostenida en el primer equipo del club argentino. Según los registros oficiales, en lo que va del año suma un gol y dos asistencias en 12 presentaciones, aportes que incluyeron una anotación en el triunfo 2-0 ante Sarmiento de Junín y pases gol en la victoria sobre Banfield y el empate frente a Independiente Rivadavia. Desde la llegada de Eduardo Coudet como entrenador principal, Subiabre fue titular en los tres partidos dirigidos por el “Chacho”: disputó 67 minutos en el triunfo contra Huracán, completó todo el partido ante Sarmiento y jugó 75 minutos en la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto.

No obstante, el rotativo alemán remarcó que la competencia por Subiabre es intensa. El Inter de Milán ya manifestó interés concreto, mientras que otros clubes importantes del continente también monitorean su situación. El diario alemán comparó la irrupción del argentino con figuras como Lionel Messi, apelando al rótulo de “nuevo Messi”.

“Otro nombre en la lista de deseos del BVB: ¡Ian Subiabre (19)! El prodigio ofensivo de River Plate ya está siendo aclamado en Argentina como el próximo ‘Messi’. Sin embargo, el Dortmund se enfrenta a una dura competencia por este talento; el Inter de Milán, en particular, está muy interesado. Pero otros grandes clubes europeos también lo pretenden", advirtió dicho medio.

Vale destacar que la conducción deportiva del Borussia Dortmund atraviesa una etapa de transición con la asunción de Nils-Ole Book como director deportivo, en reemplazo de Sebastian Kehl. Book, de 40 años y que ocupó el mismo rol en Elversberg, asumió la responsabilidad de trazar el plan de refuerzos y delinear las prioridades para el mercado estival. “Siempre he defendido y sigo defendiendo un fútbol valiente y ofensivo. No obstante, como equipo queremos analizar la plantilla y determinar con exactitud qué podemos lograr, qué podemos ofrecer y cómo queremos alcanzar el éxito”, declaró Book en su presentación oficial.

La estrategia del BVB contempla la evaluación de perfiles jóvenes y de alto potencial, lo que explica el seguimiento a Ian Subiabre. El atacante argentino, además de su desempeño en la liga local, integra habitualmente las selecciones juveniles de su país.

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