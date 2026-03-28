Cómo los habitantes de Kiev sobrevivieron al “invierno negro” bajo los bombardeos rusos: “Esto nos unió aún más”

Kiev durante uno de los apagones masivos del invierno. En los peores momentos, entre 1 y 1,5 millones de personas en la capital ucraniana se quedaron simultáneamente sin calefacción ni electricidad. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Rusia atacó el sistema energético de Ucrania más de 4.500 veces en 2025. Pero en 2026, esperó a que se produjeran olas de frío sin precedentes para lanzar sus ataques: en enero y febrero, las temperaturas en las ciudades ucranianas bajaron hasta los −20 y −26 °C. Como resultado de ataques masivos con drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero, las plantas de cogeneración que suministran calefacción y electricidad a millones de personas en las ciudades ucranianas quedaron parcial o totalmente destruidas. Se ha declarado el estado de emergencia en el sector energético. En Kiev, la capital de Ucrania, las tres plantas de cogeneración han sufrido daños, y una de ellas ha quedado completamente fuera de servicio. En enero y febrero, entre 1 y 1,5 millones de personas en Kiev se quedaron sin calefacción. Restaurar la infraestructura energética de Ucrania podría llevar años. Sin embargo, los ataques de Rusia, que no tuvieron un impacto directo en los combates, tenían como objetivo minar la moral de la población civil. También fueron acompañados de ataques coordinados de bots en las redes sociales que culpaban a las autoridades ucranianas de los cortes de energía, citando la “corrupción” y el uso “ineficiente” de la ayuda internacional.

“Cuando tengo frío, sueño que me están matando”

Yulia Po, artista de 40 años, en su departamento de la margen izquierda de Kiev, donde pasó el invierno sin calefacción con temperaturas de hasta −26 °C. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Yulia Po, una artista de cuarenta años, se mantenía al calor en casa con botellas de agua caliente y, cada vez que volvía la luz, con una manta eléctrica y un calentador. Esta temporada no habrá calefacción en su edificio. Yulia vive en la parte izquierda de Kiev, la parte de la ciudad donde las centrales térmicas y eléctricas han sufrido los ataques rusos más intensos.

Todas las ventanas y puertas del departamento de Yulia —e incluso parte de las paredes— han sido cubiertas con plástico de burbujas. Sus plantas también están envueltas en él.

Yulia es de Crimea, ocupada por Rusia en 2014. Se ríe al decir que, al haber nacido en un lugar cálido, siempre ha sido especialmente sensible al frío.

“Tienes que estar en constante movimiento o envolverte en varias capas de ropa, lo que hace que incluso las tareas domésticas básicas, como lavar los platos, sean incómodas”, dice.

Tampoco hay calefacción en el lugar de trabajo de Yulia. En casa, no es posible trabajar ni realizar ninguna actividad creativa: se le entumecen las manos por el frío. “Incluso el trabajo más mínimo en la computadora es imposible”, dice. “En primer lugar, hace un frío glacial. Todos los cables se congelan y se ponen rígidos. Mi hervidor se rompió por el frío”.

Las plantas de Yulia Po, cubiertas con plástico de burbujas para protegerlas del frío. También sus ventanas, puertas y parte de las paredes recibieron el mismo tratamiento. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Yulia cocina en un hornillo de campamento y calienta agua en una olla. Las temperaturas bajo cero reventian las tuberías de los departamentos y de la escalera.

“Una noche pensé: “Voy a intentar dormir sin las botellas”, y literalmente 30 minutos después me desperté de un sueño en el que me estaban matando. Eso siempre pasa cuando tengo frío", dice Yulia. “Cada día entendía que solo tenía que aguantarlo y que pronto haría más calor. Pero no siento ninguna euforia del tipo: “Oh, por fin, la primavera”“. Para la primavera, el clima se había calentado y los horarios de los apagones se habían estabilizado, pero aún así tenía que seguir calentando el departamento y hirviendo agua.

Sin embargo, no tiene planes de mudarse, porque nadie sabe cómo estará la situación el año que viene. Yulia está convencida de que los rusos “seguirán bombardeando otras plantas de cogeneración. Así que no hay garantía de que un departamento que alquiles en otra parte de la ciudad no se quede también sin calefacción”.

El termómetro en el departamento de Yulia Po marcaba menos de 10 grados. En los peores días de enero y febrero, hasta 1,5 millones de personas en Kiev se quedaron sin calefacción. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Hay cientos de miles de personas como Yulia en Kiev. Algunos días de enero y febrero, entre 1 y 1,5 millones de personas en la ciudad se quedaron sin calefacción. La situación más grave se da en la margen izquierda de la ciudad.

Kiev, una ciudad de más de 3,5 millones de habitantes cuya población ha crecido significativamente durante la guerra debido al gran número de personas desplazadas de otras partes de Ucrania, está dividida en dos orillas por el río Dniéper. El centro de la ciudad y el barrio gubernamental se encuentran en la orilla derecha. La orilla izquierda —donde viven casi un millón de personas— está densamente urbanizada con grandes barrios residenciales de rascacielos. Es aquí donde se encuentra el mayor número de edificios que ahora carecen de calefacción.

Durante los cuatro años de la invasión a gran escala, las fuerzas rusas atacaron la planta de cogeneración de Darnytska —que abastece de calefacción a la mayor parte de este distrito y de parte de su electricidad— 13 veces con misiles y drones, nueve de esos ataques solo en los últimos seis meses. El 3 de febrero, la planta de cogeneración de Darnytska quedó completamente fuera de servicio después de que Rusia la atacara con cinco misiles balísticos. La planta había suministrado calefacción a casi medio millón de personas —aproximadamente toda la población de una ciudad europea bastante grande—.

El “milagro” de los ingenieros eléctricos

Técnicos reparan una central energética dañada en Ucrania. Según funcionarios, restaurar solo la planta de cogeneración de Darnytsia en Kiev requerirá más de 500 millones de dólares y al menos dos o tres años. (Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y los Territorios de Ucrania)

“No se trataba solo de misiles balísticos, sino de misiles balísticos cargados de metralla, lo que complica aún más cualquier labor de reconstrucción”, declaró el viceprimer ministro de Ucrania encargado de la Reconstrucción, Oleksii Kuleba, ante periodistas y diplomáticos extranjeros al día siguiente del ataque. Señalando las calderas de la central de cogeneración de Darnytska destrozadas por los misiles, los edificios derrumbados y las tuberías cubiertas de una gruesa capa de hielo, destacó: “Es difícil imaginar cómo este montón de metal y ladrillos podría volver a convertirse en una central de calefacción en funcionamiento. El objetivo era lo único que aquí seguía operativo: el equipo que suministraba calefacción a los residentes. Todos entendían perfectamente que las temperaturas nocturnas eran de menos 25 grados, por lo que los misiles balísticos apuntaban precisamente a las calderas de calefacción. Los terroristas rusos están utilizando el frío extremo como arma”.

Kuleba dijo que restablecer la calefacción para los residentes de Kiev requeriría un auténtico milagro. E incluso si tal milagro ocurriera, aún se necesitaría energía de respaldo para hacer frente a las constantes situaciones de emergencia.

Una torre de transmisión eléctrica en medio del invierno ucraniano. Rusia atacó el sistema energético del país más de 4.500 veces en 2025, y en 2026 esperó las olas de frío extremo para lanzar sus ofensivas más destructivas. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Sin embargo, los ingenieros eléctricos de Ucrania ya habían logrado un verdadero “milagro” para los habitantes de Kiev. Maksym Tymchenko, director ejecutivo de DTEK, una de las principales empresas energéticas de Ucrania, dijo que después de algunos de los ataques la situación parecía catastrófica: se había perdido casi el 80 % de la generación de electricidad. La asombrosa capacidad de sus equipos para reparar rápidamente daños críticos, improvisar soluciones de ingeniería utilizando equipos destrozados y trabajar durante horas y horas en un frío anormalmente intenso —o incluso bajo el agua— lo sorprendió y le dio al país las pocas semanas vitales que necesitaba para aguantar hasta el deshielo de la primavera.

“Fue su carácter, su espíritu, su disposición a sufrir pero no rendirse lo que nos permitió aguantar”, dice Tymchenko.

“Esto nos unió aún más”

Vira Havrylova, de 83 años, en su departamento de Kiev, donde las temperaturas interiores cayeron a entre 8 y 10 grados en febrero. "¡Solo para fastidiar a esos canallas!", dijo al contar que renovó su hogar pese a la guerra. (Olena Maksymenko/The Reckoning Project)

Los ancianos, los pacientes postrados en cama y las personas con niños pequeños fueron quienes más sufrieron la falta de calefacción y electricidad.

A sus 83 años, Vira Havrylova aún conserva una reserva de optimismo. Vive con su nieta. El año pasado renovaron su departamento. “¡Solo para fastidiar a esos canallas!“, dice Vira, que es de origen ruso, refiriéndose a los rusos.

En febrero, la temperatura dentro de su casa se mantuvo entre 8 y 10 grados Celsius. El agua de las tuberías se congeló y las reventó. El edificio se quedó sin agua corriente. Una estufa de gas, ropa de abrigo y gatos les ayudaron a sobrellevarlo.

A Vira le preocupaba sobre todo su hermana de 77 años y el esposo de esta, de 80 años, postrado en cama. Él tenía diabetes, había sufrido una amputación y sus riñones estaban fallando. “Había que cambiarle los vendajes constantemente y tenía que estar conectado a aparatos médicos; compramos pilas para eso, pero ni siquiera esas bastaban siempre. Sufrió terriblemente al morir”.

Vira cuenta que toda la familia ayudó a su hermana: cocinaban, les llevaban la comida y los apoyaban en todo lo que podían. “Ya éramos una familia muy unida, pero esto nos unió aún más”.

Cada vez que volvía la electricidad, aunque fuera por muy poco tiempo, ella decía en voz alta: “¡Gracias, muchachos! Incluso en el frío glacial y bajo los bombardeos, los trabajadores de la electricidad seguían haciendo algo para hacernos la vida más fácil".

Vira y su nieta tuvieron suerte: se restableció la calefacción en su edificio. Más de mil personas siguen pasando frío y es poco probable que vuelvan a tener calefacción esta temporada. Vira recibe la llegada de la primavera con cautela: “Nací en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Los años de la posguerra fueron muy duros. Quizás aún conserve en mi alma algo del valor de aquellos días”.

Está guardando los zapatos de abrigo, los calcetines y la ropa interior térmica que sus hijos le compraron para la próxima temporada. No ve otra forma de prepararse.

La destrucción de la infraestructura energética como crimen de lesa humanidad

La planta de cogeneración de Darnytsia, en Kiev, tras los ataques rusos. El 3 de febrero, cinco misiles balísticos la dejaron completamente fuera de servicio, dejando sin calefacción a casi medio millón de personas. (Ministerio de Desarrollo de las Comunidades y los Territorios de Ucrania)

Ucrania presentó ante la Corte Penal Internacional pruebas relativas a los ataques de Rusia contra la infraestructura energética ucraniana. Según el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, la intensidad de estos ataques superó la de todos los periodos anteriores de ataques masivos juntos, en los cuatro años que lleva la invasión a gran escala. Se vio afectada toda la cadena tecnológica del sistema energético, desde la generación hasta la transmisión y distribución de alta tensión. Se dañaron centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, centrales de cogeneración y redes de distribución. Once civiles murieron y 68 resultaron heridos.

Estas acciones no podían proporcionar a Rusia ninguna ventaja militar, y de hecho no lo hicieron. Su propósito era aterrorizar a la población y crear condiciones insalubres, subrayó el fiscal general, describiéndolas como “un ataque generalizado y sistemático que lleva las características de crímenes contra la humanidad”.

Se ha informado a la Corte Penal Internacional sobre la cronología de los ataques, sus consecuencias, las unidades rusas potencialmente involucradas y los miembros de la cúpula militar y política de Rusia que podrían haber dado las órdenes. La investigación actual se centra en crímenes de guerra, incluidos los ataques contra objetivos civiles y la infligición de daños colaterales excesivos a civiles o a la infraestructura civil, así como el crimen de lesa humanidad en forma de otros actos inhumanos. En general, esto forma parte de una investigación abierta en 2024 sobre los primeros ataques sistemáticos contra instalaciones energéticas. La CPI ha emitido varias órdenes de detención, entre ellas las del exministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y del jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerásimov. Sin embargo, hasta ahora no se ha detenido a nadie.

La mejor ayuda es la defensa aérea

Un cráter en la planta de cogeneración de Darnytsia, en Kiev. Rusia atacó la instalación 13 veces con misiles y drones durante los cuatro años de invasión, nueve de ellos solo en los últimos seis meses. (Denys Shmyhal, ministro de Energía de Ucrania/Telegram)

Según funcionarios ucranianos, restaurar la planta combinada de calor y electricidad de Darnytsia en Kiev requerirá más de 500 millones de dólares y al menos dos o tres años. La Unión Europea ha desarrollado un nuevo plan de asistencia de 920 millones de euros para Ucrania para el próximo invierno. También están en marcha programas para construir refugios protectores para las instalaciones energéticas, con el apoyo de socios. Pero estas plantas de energía son difíciles de ocultar bajo el hormigón.

El mejor “refugio” es una defensa aérea eficaz.

Rusia ataca ciudades ucranianas con diversos tipos de misiles de crucero y balísticos, así como con oleadas de drones. Solo los sistemas de defensa aérea Patriot, de fabricación estadounidense, son capaces de interceptar misiles balísticos rusos como el Iskander, el Kinzhal, el S-300, el S-400 y el KN-23 norcoreano, que Rusia utilizó ampliamente durante el invierno. Así lo explicó Anton Muraveinyk, analista de Come Back Alive, una de las mayores fundaciones benéficas que apoyan al ejército ucraniano. Los sistemas europeos SAMP/T también pueden interceptar misiles balísticos, pero hay muchos menos de ellos en el mundo, así como muchos menos misiles interceptores para ellos, debido a la limitada capacidad de producción.

El Patriot es uno de los sistemas de defensa aérea más codiciados del mundo, pero sus baterías cuestan millones de dólares. Después de que Donald Trump volviera al poder en Estados Unidos, este país dejó de suministrar estos sistemas a Ucrania. En su lugar, los socios europeos los han estado comprando para Ucrania. Aun así, a pesar de años de solicitudes, el número disponible para Ucrania sigue siendo limitado. Por ejemplo, el presidente Volodimir Zelensky señaló que, en respuesta a los ataques iraníes, los países del Golfo dispararon más de 800 misiles Patriot solo en los primeros días. Por el contrario, según el asesor de Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, Ucrania recibió 600 misiles de este tipo durante los cuatro años completos de la invasión a gran escala.

Los misiles Iskander rusos también cuestan millones de dólares. En los últimos años, Moscú ha ampliado su propia producción de drones de largo alcance tipo Shahed, desarrollados originalmente por Irán. Según diversas estimaciones, cuestan entre 20.000 y 30.000 dólares cada uno. Los misiles y los Shahed van acompañados de docenas de drones señuelo diseñados para agotar los sistemas de defensa aérea. En una sola noche, las fuerzas ucranianas pueden tener que repeler varios cientos de ataques.

Muraveinyk destaca que la ausencia de un sistema de defensa aérea operativo habría supuesto una catástrofe total para las grandes ciudades. “Realmente estuvimos al límite, y el hecho de que aguantáramos fue el resultado de una combinación de factores: en algunos lugares, a los rusos se les acabó el tiempo; en otros, carecían de capacidad de ataque; y en otros más, nuestros socios internacionales nos proporcionaron misiles interceptores adicionales justo a tiempo”, explicó el analista de Come Back Alive.

Ucrania comenzó a prepararse para ataques simultáneos de cientos de Shaheds ya en la primavera de 2025, poniendo en marcha esfuerzos para desarrollar y fabricar drones interceptores, que comenzaron a utilizarse en el verano. Desde finales del otoño de 2025, se han desplegado a gran escala interceptores de bajo costo con un precio de entre 1100 y 1500 dólares, repeliendo una parte significativa de los ataques.

“Los rusos están aumentando la producción de drones, y nosotros estamos aumentando los medios para contrarrestarlos. Esto requiere tanto inversión en las propias tecnologías como una mayor capacidad de entrenamiento, incluido el desarrollo de centros de entrenamiento. En Ucrania, esta área se está desarrollando bien”, explicó Muraveinyk, advirtiendo que el final del invierno no cambiará significativamente las tácticas rusas. “Es importante no olvidarse del verano. Si hace calor, continuarán los ataques contra la infraestructura crítica. Existe una alta probabilidad de que los sistemas de suministro de agua de las principales ciudades y las instalaciones de tratamiento de agua puedan ser objeto de ataques. Además de causar grandes pérdidas civiles, esto también podría hacer que las ciudades ucranianas se vuelvan inhabitables”.

Al mismo tiempo, más allá de la defensa aérea, también se necesitan sanciones más duras contra Rusia, para que no pueda seguir aumentando la producción de Shahed ni obtener acceso a componentes de fabricación extranjera, que aún consigue a través de esquemas de evasión de sanciones.

Esta es la primera parte de un informe especial de The Reckoning Project - Laboratorio de Periodismo de Interés Público sobre los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania durante el invierno de 2026. La segunda parte aborda la campaña de desinformación que acompañó los bombardeos.