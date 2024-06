Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó la imprenta?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es ¿Quién inventó la imprenta?

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Desde épocas muy antiguas como alrededor del año 440 a.C se crearon elementos capaces de imprimir textos o imágenes. Estos se trataban de sellos que se plasmaban sobre objetos de arcilla. Sin embargo, la creación de la imprenta se dio alrededor de 1448 por el alemán Johannes Gutenberg.

Su creación fue necesaria sobre todo en campos como el periodismo, el cine, el teatro, la publicidad, entre otros. Luego de su evolución, la imprenta llegó a todos los ambitos, evolucionando hasta las impresoras en 3D que conocemos hoy en día.

Johannes Gutenberg, el origen

Johannes Gutenberg era conocido por haber impreso la biblia de 42 líneas, siendo las líneas impresas en cada página. Dicho trabajo lo popularizó, siendo el primer libro impreso con tipografía móvil.

Este trabajo pudo ser realizado gracias a una idea que tuvo. En vez de usar las tradicionales tablillas de madera que se empleaban para copiar, perfeccionó en el mismo material unos moldes de letras que fueron rellenados con hierro. De esta manera se crearon los primeros «tipos móviles».

Gutenbeg creo un total de 150 moldes que imitaban a la perfección la escritura en manuscrito. Gracias a un soporte se podían sujetar todas las letras creando un método más rápido y resistente. Por esa razón, su invento es tomado en cuenta como la primera imprenta oficial creada en la historia.

Más sobre la biblia de Gutenberg

También nombrada como «la biblia latina», se considera una parte muy importante en la evolución de la imprenta. Como ya mencionamos, esta biblia poseía 42 líneas impresas en cada página y a partir de ella se crearon al menos 180 ejemplares en todo occidente.

Entre estos ejemplares se encuentran algunos en pergamino y otros en papel. Luego de imprimirse los textos, se rubricaron e iluminaron a mano, logrando que cada uno de los ejemplares se distinguiera.

En la actualidad existen pocas copias de aquel libro, quedando algunas en inglesias o bibliotecas univesitarias.

Por otro lado, la biblia original de Gutenberg se encuentra en la Biblioteca Pública de New York, estando en el país desde el año 1847, siendo el ejemplar icónico en la evolución de la imprenta.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.