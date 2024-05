Llegan cuatro juegos nuevos a Netflix: Sonic Mania Plus, uno de ellos

Sonic Mania Plus emerge como uno de los juegos más atractivos, permitiendo a los usuarios revivir la nostalgia de escenarios clásicos con personajes emblemáticos como Tails y Knuckles. (Netflix)

Netflix Games amplía su catálogo este mes de mayo con cuatro nuevas incorporaciones, que prometen engrosar de manera significativa su ya nutrida oferta de juegos disponibles para los suscriptores de la plataforma, que arrancó con el lanzamiento de Sonic Mania Plus, un título que ofrece una experiencia de plataformas 2D con gráficos pixelados en alta definición y una banda sonora inspirada en las composiciones de los juegos originales.

Recordemos que este servicio de juegos no implica ningún tipo de costo adicional y forma parte de los esfuerzos de la empresa por diversificar su oferta de entretenimiento.

De hecho, ya se cuenta con una variedad de al menos 90 opciones que abarcan varios géneros de aventura, puzzle y estrategia. Mientras que los usuarios pueden acceder a estos títulos a través de la aplicación, donde encuentran una sección específica para descargarlos y jugarlos, tanto en dispositivos Android como en iOS.

Qué esperar de Sonic Mania Plus

Diseñado para capturar la esencia de los juegos de Sonic clásicos de la era de Sega Genesis con una mezcla de elementos retro y modernos, Sonic Mania Plus ofrece una experiencia de juego de plataformas 2D con gráficos pixelados en alta definición. (Sonic Mania Plus)

Desde el pasado 7 de mayo Netflix Games tiene disponible Sonic Mania Plus, que es una edición ampliada del videojuego Sonic Mania, lanzado originalmente en 2017. Aunque esta versión incluye contenido adicional respecto al juego base, como nuevos modos de juego, dos personajes adicionales jugables (Mighty the Armadillo y Ray the Flying Squirrel) y una revisión de las zonas con ajustes en los niveles y gráficos mejorados.

Además, está diseñado para capturar la esencia de los juegos de Sonic clásicos de la era de Sega Genesis con una mezcla de elementos retro y modernos. Incluso este título ha sido bien recibido tanto por críticos como por fanáticos de la serie, alabado por su fidelidad a las raíces y su capacidad para innovar.

Cuáles son los otros cuatro juegos que llegan a Netflix Games

Netflix Games es un servicio de juegos ofrecido por la plataforma de streaming Netflix, destinado a sus suscriptores sin costes adicionales. (Netflix)

Los próximos lanzamientos de Netflix Games son:

Braid, Anniversary Edition - 14 de mayo : Esta versión incluye un nivel exclusivo para Netflix, despertando gran expectativa entre los aficionados que ya conocían el título.

Paper Trail - 21 de mayo : Es un juego de puzles que tiene estética de cuento y que es bastante adictivo.

Netflix Stories: Virgin River - 29 de mayo: En este título los usuarios se introducen en el mundo de Virgin River para tener la oportunidad de cruzarse con sus personajes y llegar a vivir momentos que encantarán a los fans.

La plataforma ha hecho hincapié en que estos juegos “no son precisamente juegos de baja categoría”, sino lanzamientos de alta calidad que normalmente requerirían de una transacción adicional si no fuese por la suscripción a Netflix.

Los suscriptores pueden acceder a estos juegos a través de la aplicación de Netflix. (Netflix)

Además, hace algunos meses el servicio de series y películas por subscripción lanzó la trilogía de GTA, la cual está compuesta por GTA III, Vice City y San Andreas, todos disponibles para jugarse directamente desde los celulares.

A esta oferta se añaden mecánicas de juego libre de anuncios y microtransacciones, lo que garantiza una experiencia de juego óptima y sin interrupciones. “La lista es enorme y hay prácticamente todo tipo de títulos”, enfatizan desde Netflix, subrayando la diversidad y la calidad de las opciones disponibles.

Cómo utilizar Netflix Games

Este servicio se lanzó con el objetivo de enriquecer la experiencia del usuario, agregando valor a su suscripción sin coste adicional. (REUTERS/Dado Ruvic)

Para utilizar Netflix Games, los usuarios deben seguir estos pasos: