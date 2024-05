Cinco mujeres poderosas en la industria de la tecnología

Empresas de tecnología reconocen cada vez más la necesidad de ambientes de trabajo inclusivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres en el mundo de la tecnología han enfrentado históricamente desafíos significativos debido a la brecha de género, el acoso y la representación limitada en puestos de liderazgo y roles técnicos. Sin embargo, hay muchas que lograron romper barreras para convertirse en referentes e inspiraciones en una industria aún mayoritariamente liderada figuras masculinas.

Este es el caso de la estadounidense, Sheryl Sandberg, quien ha sido considerada como la mujer más poderosa de Silicon Valley. Asimismo se encuentra, Adriana Ocampo, una geóloga colombiana que logró escalar hasta convertirse directora del programa de ciencia de la NASA

Sheryl Sandberg estuvo en el consejo de administración de Meta durante 12 años. (REUTERS)

Lo cierto es que durante los últimos años se ha estado gestando un cambio en este sector, con un creciente reconocimiento de la importancia de la diversidad y la inclusión femenina en desarrollo de la tecnología, que pese a la falta de reconocimientos, siempre se ha visto beneficiada por el aporte de las mujeres.

Un ejemplo de ello son las siguientes cinco profesionales que han cosechado grandes éxitos y el respeto de todos sus pares gracias a sus capacidades intelectuales y de liderazgo.

Sheryl Sandberg - Líder en la intersección de tecnología y negocios

Sheryl Sandberg, es una economista, autora y directora ejecutiva estadounidense. (REUTERS/Thibault Camus)

Sheryl Sandberg ha dejado una marca indeleble como una de las mujeres más influyentes en el ámbito tecnológico y empresarial. Durante sus 12 años como Directora de Operaciones de Facebook (ahora Meta), fue fundamental en la transformación de la startup en una de las empresas más poderosas del mundo.

Además, siempre abogó por la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo tanto dentro como fuera de la industria tecnológica, inspirando a generaciones a través de su libro “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead”.

Ginni Rometty - Una mujer que aportó al futuro de inteligencia artificial

Rometty asumió la presidencia de la compañía en 2012, convirtiéndose en la novena Consejera Delegada y en la primera mujer al frente de IBM.​ (REUTERS/Denis Balibouse)

Ginni Rometty, quien por ocho años se desempeñó como presidenta y CEO de IBM, es conocida porque logró orientar a la compañía hacia la era de la inteligencia artificial y la nube.

De hecho, bajo su dirección, IBM adquirió The Weather Company y Red Hat, reafirmando su compromiso con la innovación tecnológica y el crecimiento a través de la IA.

Asimismo, Rometty ha enfatizado la importancia de la transparencia y la ética en el desarrollo y uso de esta tecnología, allanando el camino para que futuras generaciones exploren las posibilidades respetando los principios éticos.

Susan Wojcicki - Pionera en la expansión de YouTube

Susan Diane Wojcicki es una ejecutiva de negocios estadounidense cuyo patrimonio neto se estimó en 765 millones de dólares en 2022. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

Como CEO de YouTube, Susan Wojcicki, fue por casi 10 una figura clave en la transformación de la plataforma de compartir videos en una potencia global para creadores de contenido y anunciantes.

Wojcicki que alquiló su garaje a los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se unió a la gigante de las búsquedas en sus inicios y contribuyó al desarrollo de AdSense.

Bajo su liderazgo, YouTube también implementó políticas para proteger a los creadores y usuarios, al tiempo que expande su alcance e influencia en la cultura global.

Adriana Ocampo - Geóloga planetaria y líder científica de la NASA

. Ocampo, junto a sus colegas, fueron los primeros en identificar un anillo de cenote a través de imágenes de satélite, la única impresión superficial del cráter de Chicxulub.​​ (Colprensa)

Esta colombiana se ha destacado en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio como geóloga planetaria y es una figura clave en la exploración del sistema solar.

Además, Ocampo ha jugado un papel crucial en varias misiones importantes de la NASA, incluyendo la misión a Júpiter y el estudio del cinturón de asteroides. Mientras que es conocida por su trabajo en la investigación del cráter de Chicxulub, asociado a la extinción de los dinosaurios, lo cual ha tenido un impacto significativo en el entendimiento de eventos catastróficos en la historia de la Tierra.

Su pasión por el espacio y la ciencia planetaria la han posicionado como una líder y mentora para jóvenes interesados en carreras científicas.

6. África Flores - Científica ambiental y experta en teledetección

África Flores-Anderson es investigadora científica guatemalteca, exploradora de National Geographic, agrónoma en recursos naturales renovables y tiene una maestría en Ciencias de la Tierra. (Science Friday)

Originaria de Guatemala, es reconocida por su uso de tecnología satelital para monitorear y estudiar los ecosistemas terrestres, particularmente en Latinoamérica.

Es importante destacar que su investigación se centra en el impacto del cambio climático y la deforestación en los recursos naturales, ofreciendo soluciones basadas en tecnología para la conservación ambiental.

Mientras que trabaja activamente en proyectos que buscan proteger la biodiversidad y promueve el uso de la ciencia y tecnología como herramientas para enfrentar desafíos ambientales.