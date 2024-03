Tomb Raider, The Last of Us y más videojuegos protagonizados por mujeres

Las consola de videojuegos cada vez más son queridas por niñas y jóvenes en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer la industria de los videojuegos ha demostrado ser un campo emergente para la promoción de la igualdad de género, destacando especialmente la influencia y el poder de las protagonistas femeninas.

Te puede interesar: Qué planean Jeff Bezos, Elon Musk y más multimillonarios para escapar del fin del mundo

Este avance se refleja en varios títulos que han marcado un punto de inflexión en la percepción de los personajes femeninos dentro del ámbito digital.

Entre ellos, juegos como Tomb Raider, The Last of Us, Control, Life Is Strange y Horizon Zero Dawn se distinguen no solo por su calidad narrativa y gráfica, sino también por la manera en que presentan a mujeres en roles centrales, fuertes y complejos, abriendo paso a una nueva era de representación en el medio.

Tomb Raider

La saga de Lara Croft ha trascendido otros terrenos fuera de los videojuego como el universo cinematográfico. (Foto: Warner Bros Pictures)

Es una una de las más icónicas y duraderas sagas de videojuegos, donde sigue las expediciones de Lara Croft, arqueóloga y aventurera, que desafía constantemente los peligros en busca de antiguos tesoros.

Te puede interesar: Es seguro cargar mi Nintendo Switch con el cargador del celular

Su importancia radica no solo en la innovación jugable y gráfica que ha introducido a lo largo de los años, sino en el establecimiento de un personaje femenino como figura central en un género tradicionalmente dominado por hombres.

Lara Croft se ha convertido con su aceptación social en un símbolo de valentía, inteligencia y resiliencia, inspirando a generaciones de jugadoras y jugadores por igual.

The Last of Us

The Last of Us con el lanzamiento de la serie potenció su estatus como uno de los videjuegos de terror y acción más influyentes. (Foto: Europa Press)

Lleva la narrativa en videojuegos a un nuevo nivel, profundizando en temas de pérdida, venganza y redención a través de los ojos de Ellie, una joven que crece y sobrevive en un mundo post-apocalíptico devastado por una pandemia.

Te puede interesar: PlayStation, Nintendo o Xbox: cuál consola consume más energía

Este juego es celebrado por su capacidad de contar historias profundamente humanas y conmovedoras, mostrando la complejidad de sus personajes femeninos, lejos de los clichés y estereotipos comunes, con más acción y suspenso.

Control

Allí los jugadores descubren a Jesse Faden en una trama llena de misterios sobrenaturales y conspiraciones, que se destaca tanto por su jugabilidad innovadora como por la profundidad de su personaje principal.

La historia de Jesse, enfrentándose a fuerzas incomprensibles mientras descubre verdades sobre su pasado, es una temática bastante llamativa que atrae a públicos de todas las edades.

Life Is Strange

Este es otro de los videojuegos que tiene como protagonista a una mujer. (Foto: Europa Press)

Con dinámicas atractivas, este videojuego explora la vida de Max Caulfield, una estudiante de fotografía que descubre tener el poder de retroceder en el tiempo.

Su viaje, que se entrelaza con el de su amiga Chloe, aborda con sensibilidad temas como la amistad, el amor, el dolor y las consecuencias de nuestras acciones, todo visto desde la perspectiva única de su protagonista femenina.

Horizon Zero Dawn

Para gustos de un apocalipsis de máquinas, Horizon Zero Down es el indicado. (Foto: Tomado del videojuego)

Para completar este quinteto de juegos influyentes, está Horizon Zero Dawn trae un impresionante mundo abierto, y la historia de Aloy, una cazadora y arquera que lucha por sobrevivir y descubrir su verdadero origen en un mundo dominado por máquinas.

La narrativa del juego, centrada en el crecimiento personal de Aloy y su lucha contra las adversidades, refuerza el papel creciente de las mujeres fuertes en el liderazgo de historias en el entretenimiento digital.

El reconocimiento de estos videojuegos

El auge de estos personajes y la recepción positiva tanto por parte de la industria como de los consumidores indican un cambio significativo hacia narrativas más inclusivas y diversas.

Cada vez el mundo gamer hace participe al público femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos videojuegos no solo han recibido el reconocimiento de la crítica y ganado premios como los BAFTA, sino que también han consolidado la presencia de personajes femeninos potentes y multidimensionales en el medio.

Cada uno de estos juegos ofrece una perspectiva única sobre el empoderamiento femenino y la resiliencia, sirviendo como símbolo de participación y lucha por la equidad social.

También, esto evidencia cómo el enfoque artístico y el entretenimiento pueden ser poderosas herramientas para el cambio social y la visibilidad de las luchas por la igualdad.