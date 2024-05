Día de Star Wars: En qué plataforma de streaming se puede ver la saga completa

Toda la saga de Star Wars está disponible en Disney+ debido a que The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm, la compañía detrás de franquicia, en 2012. (Disney+)

Los fanáticos de la legendaria franquicia creada por George Lucas, pueden celebrar el Día de Star Wars viendo la saga completa en la plataforma de streaming, Disney+, donde además de disfrutar de todas las películas disponibles, también se encuentran disponibles las producciones adicionales que expanden el universo de La guerra de las galaxias como es el caso de series, documentales y especiales.

Este acceso centralizado permite a los seguidores explorar en profundidad la rica narrativa de esta historía que se ha construido durante décadas y la cual se sitúa en una galaxia ficticia. Además, que se centra en la lucha entre el bien y el mal, representados principalmente por los Jedi y los Sith, respectivamente.

Recordemos que la saga de Star Wars es un contenido exclusivo de este servicio por suscripción, debido a que The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm, la productora detrás de Star Wars, en 2012. Esta adquisición incluyó los derechos de todas las películas y contenidos relacionados con esta marca que ha representado todo un fenómeno cultural desde 1977.

Cuál es el orden cronológico de la saga de Star Wars

La franquicia de Star Wars incluye numerosas películas y series, divididas en diferentes categorías y formatos. (Disney+)

Como es demasiado contenido, la misma plataforma de Disney+ indica como se debe ver esta saga de manera cronológica. De todas formas, aquí te dejamos el listado:

Alzamiento del Imperio

“Las crónicas Jedi”: Episodios 2, 3 y 1 de la Temporada 1.

“Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma”.

“Las crónicas Jedi”: Episodio 4 de la Temporada 1.

“Star Wars Episodio II: El ataque de los clones”.

“Star Wars: The clone wars” (Película).

“Star Wars: The clone wars” (Serie).

“Las crónicas Jedi”: Episodio 5 de la Temporada 1.

“Star Wars: La remesa mala” (Serie).

“Las crónicas Jedi”: Episodio 6 de la Temporada 1.

“Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith”.

“Han Solo: Una historia de Star Wars”.

“Obi-Wan Kenobi”.

“Star Wars: Rebels” (Serie).

“Andor” (Serie).

“Rogue One: Una historia de Star Wars”.

La disponibilidad exclusiva de Star Wars en Disney+ se debe a la estrategia de consolidar sus propiedades más valiosas en su plataforma, ofreciendo un atractivo centralizado para suscriptores y fans de estas franquicias. (Disney+)

La rebelión

“Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza”.

“Star Wars Episodio V: El imperio contraataca”.

“Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi”.

Nueva república

“The Mandalorian” (Serie).

“El libro de Boba Fett” (Serie).

“Ahsoka”.

“Star Wars: Resistance” Temporada 1.

“Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza”.

“Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi”.

“Star Wars: Resistance” Temporada 2.

“Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker”.

Por qué se celebra el Día de Star Wars

La franquicia es conocida por su innovador uso de efectos especiales, su icónica música compuesta por John Williams y la creación de un vasto universo ficticio. (Star Wars)

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo, debido a un juego de palabras en inglés basado en la célebre frase “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe), que se transforma en “May the fourth be with you” para este día especial debido a que suena muy similar a la famosa frase de la saga

La celebración empezó como una tradición fanática y se ha ido expandiendo con el paso de los años, incorporando eventos, maratones de películas, y actividades especiales en parques temáticos, librerías y otros espacios culturales y de entretenimiento en diversas partes del mundo. Aunque el primer film de Star Wars se estrenó un 25 de mayo de 1977.

A lo largo de las décadas, Star Wars se ha convertido en un fenómeno cultural significativo, influyendo en la cultura popular, el cine y el entretenimiento de maneras profundas. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Además, las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión y participación global, donde aficionados comparten mensajes, arte relacionado, y otros contenidos inspirados en el universo de La guerra de las galaxias.

Un dato curioso que conecta a la ex primer ministra británica, Margaret Thatcher con este día, tuvo lugar el 4 de mayo de 1979, cuando asumió el cargo como la primera mujer en ocupar este cargo. Para celebrar su elección, el partido conservador publicó un anuncio en el periódico The London Evening News que decía: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”, jugando con la fecha de su elección y la famosa línea de Star Wars.