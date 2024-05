Glosario de tecnología: qué significa Realidad virtual

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Realidad virtual

Es el ambiente de simulación creado por medio de la tecnología para generar escenarios con similitud al mundo real, haciendo que el usuario sienta que se encuentra en ese lugar.

Para acceder a esa realidad virtual se debe hacer uso de las conocidas gafas que, junto con otros equipos como los trajes especiales, crean un espacio donde la experiencia es completa, estimulando los sentidos físicos para aumentar la sensación de realidad.

El término viene de la novela “Burning Chrome” de William Gibson (quien también creó el concepto de Ciberespacio ), un cuento de ciencia ficción publicado en 1982. Luego de ello se popularizó el nombre, pero no fue hasta hace poco cuando hizo más presencia en la humanidad.

¿Cómo funciona?

Como mencionamos anteriormente, para poder ingresar a la realidad virtual, se necesitan de unas gafas especiales que conectan dos entornos (el original y el virtual) para crear un espacio seguro al usuario. Ambos entornos se comunican entre sí por medio de una barrera la cual funciona como un traductor, captando movimientos, voces y demás.

Asimismo, el usuario recibe por medio de la tecnología imágenes, sonidos y hasta olores. Haciendo uso completo de sus 5 sentidos.

El funcionamiento de las gafas de realidad virtual es gracias a sus lentes que poseen una pantalla amplia con la finalidad de tapar el ángulo de visión del usuario, creando un espacio oscuro donde no se pueda ver nada del espacio exterior. Una vez que éste se coloque las gafas se activan los sensores que captan el movimiento de la cabeza.

Estos sensores se dividen en 3:

Acelerómetro : tiene la finalidad de equilibrar la orientación de la pantalla.

Giroscopio: como su nombre lo indica, permite medir la dirección del equipo.

Magnetómetro: con este se puede detectar los puntos cardinales del usuario para una mayor orientación.

Sus aplicaciones en diversos campos

Son muchos los campos en los que es aplicado la tecnología de realidad virtual. A continuación, te mencionaremos las principales.

Educación: la primera vez que se empleó la RV en este campo fue en el año 1993 por medio de un prototipo de laboratorio de física. Luego de ello no se avanzó mucho hasta ahora, gracias a varios diseños de modelos de arquitectura que pueden ser empleados para la construcción de edificaciones.

Psicoterapia: esto es algo que, sin duda, ha traído muchos beneficios al campo, ya que, por medio de la realidad virtual, se puede generar un entorno cómodo para el paciente y llevar a cabo una sesión mucho más amena que una tradicional. Además, para pacientes con agorafobia, les puede ser de utilidad para superar sus miedos por medio de un entorno que los incite a hacer contacto con otras personas en el mundo virtual, dándoles más libertad para practicar.

Medicina: el uso de la realidad virtual en el campo de la medicina va más orientado a los residentes, quienes usan la tecnología para aprender a detalle sobre el funcionamiento del cuerpo humano. La RV les ofrece un entorno muy similar al mundo real que puede ser empleado por cirujanos principiantes para practicar sus operaciones.

Entretenimiento: probablemente esta sea una en las que más se ha invertido, ya que generan un espacio de diversión que es adquirido por millones de usuarios en todo el mundo. Además, para ello se ofrecen videojuegos que crean una experiencia única y casi real, sumergiendo al individuo en el mundo virtual, lo que genera más demanda alrededor del mundo.

Es importante mencionar que la realidad virtual se está extendiendo cada vez más. Su aplicación en la industria del entretenimiento crece a pasos gigantescos en comparación con otros campos, por lo que todavía se espera mucho más de esta tecnología para los amantes de ella.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que visita.