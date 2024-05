Cómo crear en Instagram encuestas en los comentarios de Reels y publicaciones

Las encuestas en Instagram pueden ayudar a subir los seguidores al dar más alcance a las publicaciones y Reels. (REUTERS)

Instagram ha introducido una función que ampliará la forma en la que los usuarios interactúan con sus creadores de contenido o con las demás cuentas que los siguen, se trata de la posibilidad de crear encuestas en los comentarios tanto de publicaciones normales como de reels.

Esta nueva característica ayudará a aumentar la interacción entre los usuarios y ofrecerá una herramienta muy grande para los creadores de contenido y marcas que buscan comprender mejor a su audiencia y generar un compromiso más profundo.

Cómo crear encuestas en publicaciones de Instagram

El proceso para crear encuestas en las publicaciones normales y Reels de Instagram es sencillo y accesible para todos los usuarios. Para comenzar, simplemente abre la aplicación de Instagram y sigue los siguientes pasos:

Selecciona la opción para crear una nueva publicación y elige la foto que deseas compartir.

Realiza cualquier edición necesaria en la foto y déjala lista para publicar.

Antes de publicar la foto, en el campo de texto, verás un botón de “Votación”. Haz clic en él para crear la encuesta.

Serás llevado a una pantalla donde podrás escribir la pregunta de la encuesta y hasta dos opciones de respuesta, aunque es posible añadirle más si queremos.

Una vez que la encuesta esté lista, publica la foto junto con ella.

De esta manera, los usuarios verán la publicación de forma habitual y además encontrarán en los comentarios una encuesta con la que podrán interactuar e ir viendo los resultados de las opiniones del resto de seguidores. Un truco que funcionará para cualquier tipo de contenido.

Es importante tener en cuenta algunas consideraciones al utilizar esta nueva función de encuestas en Instagram, para realmente sacarle provecho y que sea un contenido que llame la atención de las demás personas, algo que ayudará a mejorar la interacción, el alcance y los seguidores:

No se puede editar después de publicar: una vez que hayas publicado la encuesta, no podrás editarla, así que asegúrate de revisarla cuidadosamente antes de compartirla.

Privacidad de los votos: solo tú podrás ver los votos de tus seguidores, lo que garantiza la privacidad de sus respuestas.

Interacción y compromiso: las encuestas en los comentarios ofrecen una manera fácil y divertida de interactuar con tus seguidores y generar un mayor compromiso en tus publicaciones.

Actualizar la aplicación: esta función está llegando de manera progresiva, por lo que es importante mantener la aplicación actualizada para que se habilite.

