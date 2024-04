Cinco trucos para dejar de recibir correos electronicos spam

Suscripciones, promociones y remitentes no deseados, los usuarios están constantemente expuestos a mensajes que no quieren recibir y llenan su correo electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchas veces nuestra bandeja de entrada está llena por correos que no nos interesan y que ni siquiera lees. Este tipo de mensajes se llaman spam o correos no deseados, y aunque existe una carpeta que los agrupa, en posible que no lo haga y tengamos una experiencia molesta.

Más allá de borrarlos, hay soluciones que ayudan a evitar que estos correos lleguen o que sean molestos para nosotros. Así que vamos a explicar cinco trucos para evitar esta situación y tener la mejor experiencia posible en nuestro correo electrónico.

Cómo no recibir mensajes spam

Cancelar suscripciones:

Una de las primeras acciones que debemos tomar es desuscribirnos de aquellos correos que no deseamos recibir. Muchos mensajes comerciales y newsletters incluyen un enlace de “unsubscribe” o “cancelar suscripción” al final del correo.

Al hacer clic en este enlace, podemos dejar de recibir futuros correos de esa lista de correo. Es fundamental revisar nuestra bandeja de entrada regularmente y desuscribirnos de los correos que ya no queremos recibir. Aunque puede parecer tedioso al principio, esta acción nos ayudará a reducir significativamente la cantidad de spam que recibimos.

Para cancelar una suscripción de manera efectiva, debemos seguir estos pasos:

Identificar los correos que no deseamos recibir. Buscar el enlace de “unsubscribe” o “cancelar suscripción” al final del correo. Hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones proporcionadas para confirmar la desuscripción.

Configuración de filtros de correo electrónico:

Otra estrategia efectiva es utilizar los filtros de correo electrónico proporcionados por nuestro proveedor de servicios de correo electrónico. Estos filtros nos permiten dirigir automáticamente ciertos mensajes a carpetas específicas o marcarlos como spam.

Configurar filtros basados en remitentes, palabras clave o contenido nos ayuda a mantener nuestra bandeja de entrada organizada y a evitar que los correos no deseados lleguen a nuestra vista. Es importante revisar y ajustar regularmente estos filtros para asegurarnos de que estén capturando correctamente el spam.

Para configurar filtros de correo electrónico, podemos seguir estos pasos:

Acceder a la configuración de nuestro correo electrónico. Buscar la opción de filtros o reglas de correo. Crear un nuevo filtro y especificar los criterios de filtrado, como remitentes o palabras clave. Seleccionar la acción a realizar con los correos filtrados, como moverlos a una carpeta específica o marcarlos como spam. Guardar el filtro y aplicarlo a nuestra bandeja de entrada.

Gestión selectiva de suscripciones:

Es importante ser selectivos con las suscripciones a newsletters y servicios en línea. Al registrarnos en sitios web o servicios, a menudo se nos da la opción de suscribirnos a sus boletines informativos o correos promocionales.

Sin embargo, suscribirnos a demasiadas listas de correo puede aumentar la cantidad de spam que recibimos. Es fundamental evaluar cuidadosamente qué newsletters son realmente útiles y relevantes para nosotros y cancelar las suscripciones a aquellas que no lo sean.

Eliminación de cuentas de usuario no utilizadas:

Muchos correos no deseados provienen de servicios en los que tenemos cuentas de usuario. Por lo tanto, es importante eliminar las cuentas de usuario que ya no utilizamos para reducir la cantidad de spam que recibimos. Además, eliminar cuentas no utilizadas también contribuye a proteger nuestra privacidad y seguridad en línea.

Para eliminar cuentas de usuario no utilizadas, podemos seguir estos pasos:

Revisar nuestra lista de cuentas de usuario en diversos servicios en línea. Identificar las cuentas que ya no utilizamos o necesitamos. Acceder a la configuración de cada servicio y buscar la opción para eliminar o desactivar la cuenta. Seguir las instrucciones proporcionadas para completar el proceso de eliminación de la cuenta.

Bloqueo de remitentes no deseados:

Como medida adicional, podemos bloquear remitentes específicos que envíen correos no deseados de manera persistente. Esta acción evita que los correos de esos remitentes lleguen a nuestra bandeja de entrada y nos permite mantener un mayor control sobre los mensajes que recibimos. Esto lo podemos hacer siguiendo estos pasos: