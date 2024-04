Gmail acaba con el spam y los correos promocionales: esta es la solución que está en camino

La aplicación de Google le permitirá a los usuarios tener una mejor gestión de su bandeja de entrada. (Getty Images)

Tener el correo electrónico sin espacio de almacenamiento es una lucha constante. Y uno de los motivos del gran volumen de mensaje son las promociones, suscripciones y general contenido spam que no aporta ningún claro, pero es molesto. Gmail está trabajando en una solución a este problema, permitiendo que los usuarios puedan gestionar mejor su bandeja de entrada.

Según informes de diferentes fuentes, incluyendo usuarios en PiunikaWeb y Reddit, Google está desarrollando una herramienta llamada “Gestionar suscripciones”, pensada para proporcionar a los usuarios una forma más sencilla y eficiente de gestionar sus suscripciones de correo electrónico.

Con esta opción, los usuarios podrán ver fácilmente qué empresas o plataformas les envían más correos electrónicos y podrán darse de baja de estas suscripciones con solo tocar un botón.

Algo que quienes usan esta plataforma de correo han estado pidiendo desde hace algún tiempo, para frenar de manera radical el spam y las suscripciones no deseadas, que continuamente envían mensajes y copan la capacidad de almacenamiento de la aplicación. Lo que a futuro se vuelve un problema para quienes no están suscritos a Google One, que amplía el volumen de datos que se pueden guardar.

Cuándo llegará esta herramienta y cómo se podrá usar

La implementación de esta función se llevará a cabo a través de una nueva sección en la aplicación de Gmail, a la que se podrá acceder desde el icono de tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Al tocar este icono, los usuarios podrán entrar al menú lateral de la aplicación, donde encontrarán la opción “Gestionar suscripciones”. Al seleccionar esta casilla, se abrirá una nueva página titulada “Suscripciones”, donde los usuarios podrán ver una lista de todas las suscripciones activas ordenadas según la cantidad de correos electrónicos recibidos por trimestre.

Según la información filtrada, las suscripciones se mostrarán en tres categorías principales: menos de 10 correos electrónicos por trimestre, entre 10 y 20 correos electrónicos por trimestre, y más de 20 correos electrónicos por trimestre. Esta clasificación permitirá a los usuarios identificar fácilmente qué suscripciones están saturando más su bandeja de entrada y tomar medidas para cancelarlas si así lo desean.

El correo de Google mostrará el listado de suscripciones y la cantidad de mensajes enviados, para saber si se toma la decisión de cancelar el servicio. (Piunika Web)

Además, la función “Gestionar suscripciones” también proporcionará a los usuarios la opción de darse de baja de una suscripción con un solo clic. Al lado del nombre de la empresa o plataforma de la que proviene el correo electrónico, los usuarios verán un botón que les permitirá cancelar la suscripción de manera rápida y sencilla, sin necesidad de navegar por correos electrónicos individuales o buscar enlaces de cancelación ocultos.

Aunque la función “Gestionar suscripciones” aún está en desarrollo, algunos usuarios han tenido la oportunidad de probarla gracias a una ventana emergente que apareció en la aplicación de Gmail. Sin embargo, el lanzamiento oficial de la herramienta no se ha definido y Google no ha dado información al respecto, por eso algunos usuarios han tenido problemas para poder usarla con normalidad, ya que se encuentra en periodo de prueba.

La IA mejorará el uso de Gmail

El servicio de correo de Google integrará Gemini a sus funciones, permitiendo que los usuarios tengan acceso a un grupo de herramientas que mejorarán su productividad en la aplicación.

Entre las novedades más destacadas, se encuentra la función denominada “Ayúdame a escribir”, diseñada para asistir a los usuarios en la redacción de textos con fines específicos. Por ejemplo, los usuarios puede pedirle que escriba un permiso de vacaciones y Gemini, lo hará.

Esta herramienta promete ser una solución práctica para aquellos que buscan eficiencia y efectividad al momento de comunicarse por correo electrónico.

Gmail también está preparando otra función: la capacidad de generar resúmenes de correos electrónicos. Esta característica permitirá a los usuarios comprender el contenido esencial de sus mensajes sin necesidad de leerlos íntegramente. Funcionando a través de algoritmos avanzados de IA, esta herramienta analizará el texto de los correos y presentará un resumen conciso, permitiendo a los usuarios captar rápidamente la idea central o los puntos clave de los mensajes que reciben.