Cinco consejos para cuidar la licuadora y que dure muchos años más

La licuadora es uno de los electrodomésticos que más están presentes en los hogares de distintas partes del mundo, por su facilidad de usar y los beneficios que tiene para la preparación de jugos y otros víveres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina, uno de los electrodomésticos más valiosos y utilizados es la licuadora. Esta herramienta facilita la preparación de una variedad de recetas, desde batidos saludables hasta salsas y sopas.

Sin embargo, para garantizar su funcionalidad a largo plazo, es crucial adoptar medidas de cuidado específicas que pueden prolongar su tiempo de uso.

Por esto, a continuación, presentamos cinco consejos esenciales para mantener tu licuadora en óptimas condiciones, y no sufrir de daños graves que ocasionen reparaciones costosas o reemplazos.

¿Hay que limpiar la licuadora después de cada uso?

Cada vez que se haga uso de la licuadora hay que lavarla para que no se produzcan bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La base de un mantenimiento eficaz es la limpieza inmediata después de su uso. Los restos de comida pueden adherirse a las cuchillas y al vaso, lo que no solo afecta la eficiencia de la licuadora sino que también puede ser un caldo de cultivo para bacterias.

Se recomienda desmontar las partes removibles y lavarlas con agua tibia y jabón. En caso de residuos difíciles, una mezcla de agua caliente con unas gotas de jabón líquido puede funcionar. Después, enjuaga y seca cada componente antes de volver a armar la licuadora.

Es importante evitar el uso de utensilios metálicos o abrasivos para la limpieza, debido a que pueden dañar las cuchillas y el vaso. Debes utilizar esponjas suaves y asegúrate de limpiar cuidadosamente alrededor de las cuchillas para eliminar todos los residuos.

Cómo es el mantenimiento de las cuchillas

Hay que revisar si las cuchillas presentan óxido para prevenir afectaciones en la salud. (Foto: Shutterstock)

Las cuchillas son el corazón de la licuadora, por lo que su cuidado es crucial. Es importante revisarlas periódicamente para asegurarse de que estén afiladas y libres de óxido. En caso de desgaste, considera reemplazarlas, ya que unas cuchillas en mal estado pueden afectar el rendimiento del aparato.

Para limpiarlas, se puede utilizar un cepillo pequeño o un estropajo, siempre con cuidado de no dañar el filo. Además, mantener las cuchillas afiladas asegurará una mezcla más uniforme y eficiente.

Si las cuchillas comienzan a mostrar señales de oxidación, es fundamental actuar rápidamente para evitar daños adicionales, aplicando métodos de limpieza específicos para remover el óxido.

Cuál es el uso adecuado de la licuadora

Un uso correcto de la licuadora permite hacer batidos y jugos de distintos sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Introduce los ingredientes gradualmente y corta en trozos pequeños aquellos alimentos más duros como zanahorias o nueces para facilitar el proceso de triturado y evitar forzar el motor.

Asimismo, es importante que al licuar, alternes entre velocidades bajas y altas para que el motor no se sobrecaliente. El uso adecuado también implica no utilizar la licuadora para tareas para las que no está diseñada.

Por ejemplo, triturar hielo con una licuadora que no está preparada para ello puede dañar tanto las cuchillas como el motor. Lee y sigue las instrucciones del fabricante para evitar usos indebidos que acorten la vida útil del aparato.

Cuidado del motor

No hay que sobrecargar la máquina porque puede afectar el funcionamiento del motor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motor es lo que da vida a la licuadora, de ahí la importancia de hacer pausas entre mezclas, especialmente si son densas o si la licuadora ha estado funcionando por un tiempo prolongado. Permitir que el motor se enfríe evitará el sobrecalentamiento y prolongará la vida útil de la licuadora.

Además, asegúrate de colocar la licuadora en una superficie seca y nivelada durante su uso para evitar vibraciones innecesarias que puedan dañar el motor.

El sobrecalentamiento no solo afecta la eficiencia del motor sino que también puede conducir a fallas prematuras. Evitar colocar la licuadora cerca de fuentes de calor o en áreas donde la ventilación sea insuficiente, es crucial para mantener el motor en buen estado.

Almacenamiento correcto

Los alimentos que se echen a la licuadora deben estar debidamente lavados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez limpio y seco, el lugar donde guardes tu licuadora puede hacer una gran diferencia en su conservación. Evita lugares donde se acumule humedad o polvo. Si es posible, guarda la licuadora montada para evitar la pérdida de piezas, pero en un lugar donde no esté expuesta a golpes que puedan dañar las cuchillas o el vaso.

Del mismo modo, es recomendable almacenar el cable de manera adecuada para evitar daños. Un almacenamiento cuidadoso no solo preserva la integridad física de la licuadora sino que también facilita su uso, manteniéndola siempre lista y a la mano para cuando se necesite.

Siguiendo estos sencillos pero efectivos consejos, podrás asegurarte de que tu licuadora permanezca en perfecto estado de funcionamiento por mucho tiempo.